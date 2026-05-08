Honey Trapping: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో హనీట్రాప్తో జాగ్రత్త.. ఫ్రాంచైజీలకు బీసీసీఐ వార్నింగ్
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఆటగాళ్లు, జట్టు యజమానులు, అధికారులు నిబంధనలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించినట్లు బీసీసీఐ గుర్తించింది. వ్యక్తులను చట్టపరమైన బాధ్యతలకు, తీవ్రమైన భద్రతాపరమైన ప్రమాదాలకు గురిచేయగల దుష్ప్రవర్తన, నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన కొన్ని సంఘటనలను హైలైట్ చేస్తూ, బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా మొత్తం 10 ఫ్రాంచైజీలకు ఎనిమిది పేజీల ఆదేశాన్ని పంపారు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సీజన్లో గమనించిన కొన్ని సంఘటనల దృష్ట్యా ఈ సలహా జారీ చేయబడింది. ఐపీఎల్తో సంబంధం ఉన్న భాగస్వాములందరి నుండి ఆశించే వృత్తి నైపుణ్యం, క్రమశిక్షణ, భద్రతా అవగాహన, ప్రోటోకాల్ పాటించడం వంటి ప్రమాణాలను బలోపేతం చేయడమే దీని ఉద్దేశ్యమని 10 ఫ్రాంచైజీల సీఈఓలకు సైకియా రాసినట్లు మీడియా పేర్కొంది.
ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్ సందర్భంగా ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది మరియు జట్టు అధికారులు ప్రమేయంతో కొన్ని దుష్ప్రవర్తన మరియు ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన సంఘటనలు జరిగినట్లు బీసీసీఐ దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సంఘటనలను పరిష్కరించకుండా వదిలేస్తే, అవి టోర్నమెంట్, సంబంధిత ఫ్రాంచైజీ, పాలకమండలి అయిన బీసీసీఐ ప్రతిష్టకు గణనీయమైన నష్టం కలిగించే అవకాశం వుంది. అందుకే ఆటగాళ్లు ప్రోటోకాల్ పాటించాల్సింది చాలా అవసరమని బీసీసీఐ తెలిపింది. ఇంకా హానీ ట్రాప్తో అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరించింది. ఇందుకోసం మార్గదర్శకాలను పంపింది. ఇందులో టీమ్ మేనేజర్ల అనుమతి లేకుండా ఆటగాళ్ల హోటల్ గదుల్లోకి అనధికార సందర్శకులు ప్రవేశించకూడదని బీసీసీఐ తెలిపింది.