శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (12:26 IST)

Honey Trapping: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో హనీట్రాప్‌తో జాగ్రత్త.. ఫ్రాంచైజీలకు బీసీసీఐ వార్నింగ్

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో ఆటగాళ్లు, జట్టు యజమానులు, అధికారులు నిబంధనలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించినట్లు బీసీసీఐ గుర్తించింది. వ్యక్తులను చట్టపరమైన బాధ్యతలకు, తీవ్రమైన భద్రతాపరమైన ప్రమాదాలకు గురిచేయగల దుష్ప్రవర్తన, నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన కొన్ని సంఘటనలను హైలైట్ చేస్తూ, బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా మొత్తం 10 ఫ్రాంచైజీలకు ఎనిమిది పేజీల ఆదేశాన్ని పంపారు. 
 
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సీజన్‌లో గమనించిన కొన్ని సంఘటనల దృష్ట్యా ఈ సలహా జారీ చేయబడింది. ఐపీఎల్‌తో సంబంధం ఉన్న భాగస్వాములందరి నుండి ఆశించే వృత్తి నైపుణ్యం, క్రమశిక్షణ, భద్రతా అవగాహన, ప్రోటోకాల్ పాటించడం వంటి ప్రమాణాలను బలోపేతం చేయడమే దీని ఉద్దేశ్యమని 10 ఫ్రాంచైజీల సీఈఓలకు సైకియా రాసినట్లు మీడియా పేర్కొంది. 
 
ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్ సందర్భంగా ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది మరియు జట్టు అధికారులు ప్రమేయంతో కొన్ని దుష్ప్రవర్తన మరియు ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన సంఘటనలు జరిగినట్లు బీసీసీఐ దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సంఘటనలను పరిష్కరించకుండా వదిలేస్తే, అవి టోర్నమెంట్, సంబంధిత ఫ్రాంచైజీ, పాలకమండలి అయిన బీసీసీఐ ప్రతిష్టకు గణనీయమైన నష్టం కలిగించే అవకాశం వుంది. అందుకే ఆటగాళ్లు ప్రోటోకాల్ పాటించాల్సింది చాలా అవసరమని బీసీసీఐ తెలిపింది. ఇంకా హానీ ట్రాప్‌తో అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరించింది. ఇందుకోసం మార్గదర్శకాలను పంపింది. ఇందులో టీమ్ మేనేజర్ల అనుమతి లేకుండా ఆటగాళ్ల హోటల్ గదుల్లోకి అనధికార సందర్శకులు ప్రవేశించకూడదని బీసీసీఐ తెలిపింది. 

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను హత్య చేశారు.. ఎక్కడంటే?మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రాయ్ సతీమణి సునంద (55), శుక్రవారం జూబ్లీ హిల్స్‌లోని ప్రశాసన్ నగర్‌లో ఉన్న వారి నివాసంలో హత్యకు గురై కనిపించారు. ఈ నేరంలో ఇంట్లో పనిచేసే సహాయకుడి ప్రమేయం ఉందని పోలీసులు అనుమానిస్తుండగా, ప్రాథమిక నివేదికలు మాత్రం ఏదైనా ముఠాతో సంబంధం ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నాయి.

ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్లండి, మీరే సీఎం అని చెప్పినా పట్టించుకోని విజయ్, అందుకే ఇదంతా...విజయ్ సీఎం పీఠం అందకుండా పోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు కారణమా? అంటే అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ చేసిన అతి పెద్ద తప్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ నెంబర్లు తన పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్నట్లు లేఖలో ఉటంకించకుండా కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అంటూ గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లినట్లయితే పని సులభంగా అయ్యేదని చెబుతున్నారు. టీవీకేకి 108 సీట్లే వచ్చాయి. కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 సీట్లు కావాలి. కాంగ్రెస్ మిత్రులు ఉన్నప్పటికీ, వారికి ఇంకా సీట్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సీనియర్ నాయకుడు సెంగోట్టయ్యన్ వారిని వేడుకున్నారు.

డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తుకు సిద్ధమైతే.. షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న విజయ్ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు, టీవీకే గురువారం తమ పార్టీకి కాబోయే ఎమ్మెల్యేలతో ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. గురువారం సాయంత్రం పనైయూర్‌లో జరిగిన ఈ సమావేశానికి హాజరైన పెద్ద సంఖ్యలో కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు హాజరయ్యారు. టీవీకే ఎప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని చాలామంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇందుకోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, కాబట్టి అందరూ ఓపికగా ఉండాలని ఆ నాయకుడు వారికి సూచించారఅని పార్టీకి చెందిన ఒక వర్గం తెలిపింది.

వరసకు అక్కతమ్ముడు... అయినా పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ప్రేమ అంత పనిచేసింది..నిశ్చితార్థం ముగిసి, పెళ్లి పత్రికలు పంచేసి, మరికొద్ది గంటల్లో పెళ్లి పీటలు ఎక్కాల్సిన వధువు.. వరుసకు తమ్ముడయ్యే సొంత పిన్ని కొడుకుతో లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న వింత ఘటన కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా దేవనహళ్లి తాలూకా సావకనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన శశికళ, హోస్కోట్ తాలూకాకు చెందిన ప్రవీణ్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే, వీరిద్దరి తల్లులు స్వయానా అక్కాచెల్లెళ్లు. అంటే వరుసకు శశికళ అక్క, ప్రవీణ్ తమ్ముడు అవుతారు. ఈ విషయం తెలిసి ఇరువైపులా పెద్దలు వీరి ప్రేమను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సమాజం ఒప్పుకోని ఈ బంధాన్ని వద్దంటూ వారించారు.

హంటావైరస్: నౌకలో 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బందిప్రాణాంతకమైన హంటావైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ముగ్గురు మరణించగా, మరో ఎనిమిది మందికి సోకడంతో, అట్లాంటిక్‌లోని ఒక విలాసవంతమైన నౌకలో చిక్కుకుపోయిన 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ ప్రాణాంతక వ్యాప్తిని గుర్తించడానికి ముందే హంటావైరస్ సోకిన క్రూయిజ్ నౌక నుండి దిగిన ప్రయాణికులను నాలుగు ఖండాలలోని ఆరోగ్య అధికారులు గుర్తించి, పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అలాగే, అప్పటి నుండి వారితో సంపర్కంలోకి వచ్చిన ఇతరుల ఆచూకీ కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Atlee, Arjun: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్‌కు పుష్పతో సంబంధం ఉంది : చిత్ర నిర్మాతలుదర్శకుడు అట్లీతో రాబోయే చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ లుక్, నటుడి పుట్టినరోజు అయిన ఏప్రిల్ 8న విడుదలైంది. గుండుతో, కాటుక కళ్లతో, జంతువుల పంజాలతో కెమెరాలోకి చూస్తున్న అతని లుక్‌ను చూసి ఇంటర్నెట్ మొత్తం మురిసిపోయింది. ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, ఒకవేళ అది సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర పేరు అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఈ టైటిల్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించారు.

DMK-ADMK పొత్తును తమిళ ప్రజలు ఒప్పుకోరు: విశాల్ వ్యాఖ్య, ఖుష్బూ కూడా...మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి చేరుకోలేని విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రభుత్వం రాకుండా DMK-ADMK పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని తమిళనాడు ప్రజలు హర్షించరు. తమిళనాడులో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నానంటూ నటుడు విశాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. మరోవైపు భాజపా నాయకురాలు ఖుష్బూ సైతం స్పందించారు. పార్టీ నాయకురాలిగా కాకుండా రాష్ట్ర పౌరురాలిగా పోస్ట్ చేస్తున్నా. ప్రజలు వారి తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్లు ఎన్నుకున్నవారే రాష్ట్రాన్ని పాలించాలి కదా అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలావుంటే టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్‌ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్తమిళ చిత్రసీమలో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న నటి సిమ్రాన్, ఇటీవల హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. బాలీవుడ్‌లో దక్షిణాది నటుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది నటులు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన కృషిని, వారు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తున్నారని తనకు అనిపించిందని, ఈ గౌరవం లేకపోవడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సిమ్రాన్ అన్నారు.

MaheshBabu: వారణాసి సెట్ కు నీటి సమస్య తలెత్తిందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం 'వారణాసి' షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం గగన్‌పహాడ్‌లోని హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ సిటీ స్టూడియోలో అనేక నీటి అడుగున సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక కొత్త నివేదిక ప్రకారం, చిత్ర నిర్మాతలు షూటింగ్ కోసం 150 నీటి ట్యాంకర్లను నగర జలాశయాన్ని అభ్యర్థించగా, తెలంగాణ రాజధానిలో తీవ్రమైన వేసవి కారణంగా కొనసాగుతున్న అధిక నీటి డిమాండ్ నేపథ్యంలో వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.

Peddi Openings: నార్త్ అమెరికాలో పెద్ది చిత్రం ప్రీబుకింగ్ ఫుల్పెద్ది చిత్రం ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. గెట్ రెడీ అంటూ నిన్న నిర్మాతలు ప్రకటించారు. నేడు నార్త్ అమెరికాలో టికెట్ల బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. వెంటనే అద్భుతమైన బుకింగ్ తో పాజిటివ్ సైన్ ఏర్పడింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఓ భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ను అందిస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. బుకింగ్స్ తెరిచిన కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే ప్రీ సేల్స్ ద్వారా 50,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 47 లక్షలు) గ్రాస్ మార్క్‌ను దాటి సంచలనం సృష్టించింది
