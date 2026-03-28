శనివారం, 28 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 28 మార్చి 2026 (16:37 IST)

Dhoni: ఐపీఎల్ 2026కు దూరం కానున్న మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ

Dhoni
Dhoni
టీమిండియా కూల్ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ.. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026లో తొలి రెండు వారాల పాటు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని సీఎస్కే శనివారం తెలిపింది. దీని ఫలితంగా ఆయన ఐపీఎల్ 2026లో తొలి రెండు వారాల పాటు ఆడలేకపోవచ్చు. త్వరగా కోలుకోండని.. సీఎస్కే తెలిపింది. 
 
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐపీఎల్ 2026లో మార్చి 30న గువహటిలో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌తో ప్రారంభించనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ మాజీ ఆటగాడు సంజు శాంసన్ సీఎస్కే తరపున బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ ఆల్‌రౌండర్ సామ్ కర్రాన్ కూడా సీఎస్కే నుండి రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు మారాడు.

అయితే, గాయం కారణంగా అతను ఈ టోర్నమెంట్‌కు దూరమవనున్నాడు. ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లలో పాల్గొని, 242 ఇన్నింగ్స్‌లలో 38.30 సగటు, 137.45 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 5,439 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 24 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి, అతని అత్యధిక స్కోరు 84 (నాటౌట్). 
 
ప్రస్తుతం, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో అతను ఆరవ స్థానంలో ఉన్నాడు. 2025 సీజన్‌లో సీఎస్కే పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచిన సమయంలో, ధోనీ 13 ఇన్నింగ్స్‌లలో 24.50 సగటు, 135కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్‌తో 196 పరుగులు చేశాడు.

బెంగాల్ ఎన్నికల తర్వాత హస్తినను కైవసం చేసుకుంటాం : మమతా బెనర్జీ

బెంగాల్ ఎన్నికల తర్వాత హస్తినను కైవసం చేసుకుంటాం : మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఢిల్లీ కోటను కైవసం చేసుకుంటామని టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు. ముర్షిదాబాద్‌లో శుక్రవారం రామనవమి శోభాయాత్ర జరుగుతున్న సమయంలో ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. బెంగాల్‌ను ధ్వంసం చేయాలని చూస్తే బీజేపీ దేశంలో అధికారాన్ని కోల్పోవడం ఖాయమని అన్నారు. త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన అనంతరం ఢిల్లీని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి ముందుకువెళ్తానన్నారు.

ఏపీలో వెయ్యి బస్సులను తనిఖీ చేశాం.. రాం ప్రసాద్ రెడ్డి

ఏపీలో వెయ్యి బస్సులను తనిఖీ చేశాం.. రాం ప్రసాద్ రెడ్డిప్రైవేట్ బస్సులు వరుసగా ప్రమాదానికి గురవుతుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,000కి పైగా బస్సులను తనిఖీ చేశారు. సరైన పత్రాలు లేని కారణంగా 236 బస్సులకు జరిమానాలు విధించామని ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ మంత్రి ఎం. రాంప్రసాద్ రెడ్డి శనివారం తెలిపారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు తాము కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. సరైన పత్రాలు లేని 236 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేసి, జరిమానాలు విధించామని పేర్కొన్నారు. అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టోల్ ప్లాజాలు, తనిఖీ కేంద్రాలతో సహా 16 చోట్ల తనిఖీలు చేపట్టారు.

ఇండిగో విమానం ఇంజిన్ ఫెయిల్యూర్ ... ఢిల్లీలో అత్యవసర ల్యాండింగ్

ఇండిగో విమానం ఇంజిన్ ఫెయిల్యూర్ ... ఢిల్లీలో అత్యవసర ల్యాండింగ్ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో ఈ విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు. విశాఖపట్టణం నుంచి ఢిల్లీ వెళుతున్న ఈ విమానంలో ఈ సమస్య తలెత్తింది. దీంతో ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టులో అత్యవసరంగా దించారు. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఆ విమానంలో 161 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

తమిళనాడు ఎన్నికలు : ఎన్నికల బరిలో సినీ దర్శకుడు

తమిళనాడు ఎన్నికలు : ఎన్నికల బరిలో సినీ దర్శకుడుతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ వచ్చే నెల 23వ తేదీన పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు సుదర్ సి తొలిసారి ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్‌ 23వ తేదీన జరుగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మదురై సెంట్రల్‌ నియోజక వర్గం నుంచి సుందర్‌ పోటీ చేయనున్నారు. అన్నాడీఎంకే కూటమిలోని పుతియ నీతి కట్చి పార్టీ అభ్యర్థిగా సుందర్‌ ఎలక్షన్స్‌ బరిలో నిలవనున్నారు. ఈ మేరకు పీఎన్‌కే వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఏసీ షణ్ముగం ప్రకటించారు.

ఒక్క బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వేసినందుకు భక్తులతో కొండగట్టుకి 130 కి.మీ నడిచిన శునకం, వీడియో

ఒక్క బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వేసినందుకు భక్తులతో కొండగట్టుకి 130 కి.మీ నడిచిన శునకం, వీడియోకుక్క విశ్వాసం గురించి మనం వింటూనే వుంటాము. ఒక్కసారి దానికి ఒక చిన్న బిస్కెట్ ముక్క వేస్తే చాలు అది తన జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన గుడిహత్నూరుకి చెందిన హనుమాన్ భక్తులు తమ గ్రామం నుంచి పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో వారు కొంతదూరం వచ్చాక దారిమధ్యలో ఓ కుక్క కనబడింది. వారు భోజనం చేస్తూ ఆ శునకానికి కూడా రూ. 5 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొని వేశారు. ఆ బిస్కెట్లు తిన్న శునకం ఇక అక్కడ్నుంచి వారినే అనుసరించింది.

బ్యాక్టీరియాతో ఆకు కూరలు, అవి తిని బక్కచిక్కిపోయిన హృతిక్ రోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్

బ్యాక్టీరియాతో ఆకు కూరలు, అవి తిని బక్కచిక్కిపోయిన హృతిక్ రోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ఆకు కూరలు ఆరోగ్యానికి చాలా ఆరోగ్యం అంటుంటారు. ఐతే ఈ ఆకుకూరలను తగినవిధంగా శుభ్రం చేయకుండా తింటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారుతాయంటోంది బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, నటి సబా అజాద్. ఆకుకూరల్లో వుండే సైక్లోస్పోరా కయోటానెన్సిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల తన ఆరోగ్యం పాడయ్యిందనీ, గత రెండువారాలుగా తన జీవితంలో ఎన్నడూ చూడనంత అనారోగ్యానికి గురయ్యానని అంటోంది. ఆ బ్యాక్టీరియా కారణంగా కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనీ, ఏది తిన్నా జీర్ణంకాక తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడ్డానని అంటోంది. తను ఆరోగ్యం పట్ల ఎంతో జాగ్రత్తగా వుంటాననీ, బైటకు వెళ్లేటప్పుడు ఇంటి నుంచి మంచినీళ్లు బాటిల్ కూడా తీసుకెళ్తాననీ వెల్లడించింది.

Manchu Laxmi: అందరూ కలిస్తే పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం అవుతుంది : లక్ష్మీ మంచు

Manchu Laxmi: అందరూ కలిస్తే పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం అవుతుంది : లక్ష్మీ మంచుప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ సమర్పణలో, నటి లక్ష్మీ మంచు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026, హైదరాబాద్‌లోని హెచ్ఐసీసీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ (HICC) లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్, విద్యా రంగం, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై, ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుతున్న పిల్లల నాణ్యమైన విద్యకు మద్దతు తెలిపారు.

Pawan Kalyan: వరుణ్ తేజ్ కు క్లాప్ కొట్టి బరిలోకి దింపిన పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan: వరుణ్ తేజ్ కు క్లాప్ కొట్టి బరిలోకి దింపిన పవన్ కళ్యాణ్వరుణ్ తేజ్ నూతన చిత్రం బరి పేరుతో పూజా కార్యక్రమం ఈ ఉదయం హైదరాబాద్‌ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హాజరై, ఈ సందర్భాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చారు. ఈ బరి చిత్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముహూర్తపు క్లాప్ ఇచ్చి, తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్న వరుణ్ తేజ్, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెలలకు తన ఆశీస్సులను అందించారు.

Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే బ‌ల్వంత్‌ జీ5లో రాబోతోంది

Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే బ‌ల్వంత్‌ జీ5లో రాబోతోందిసుహాస్‌, శివానీ నాగరం, వి.కె.న‌రేష్ ప్రధాన తారాగణంగా థియేటర్ లో రిలీజ్ అయిన హే బ‌ల్‌వంత్‌ తాజాగా జీ5లో రాబోతోంది. గోపి ఆచార్య ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో త్రిశూల్ విజ‌న‌రీ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌పై బి.న‌రేంద్ర రెడ్డి ఈ మూవీని నిర్మించారు. గుంటూరు నేప‌థ్యంలో ‘హే బ‌ల్వంత్‌’ సినిమాను రూపొందించారు. ‘బ‌ల్వంత్’ సినిమాను మార్చి 31న తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జీ5లో వీక్షించండి

Deepak Saroj: శ్రీమహా విష్ణు పేరేంటి? రొమాంటిక్ ఫస్ట్ లుక్ ఏమిటి?

Deepak Saroj: శ్రీమహా విష్ణు పేరేంటి? రొమాంటిక్ ఫస్ట్ లుక్ ఏమిటి?సిద్ధార్థ్ రాయ్ చిత్రంలో హీరోగా అరంగేట్రం చేసి ఆకట్టుకున్న బాలనటుడు, హీరో దీపక్ సరోజ్, ఇప్పుడు హరి హరన్ గోధగాని దర్శకత్వంలో తన రెండవ చిత్రానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై శ్రీ హరి తన్నిరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపక్ సరోజ్ సరసన అనైరా గుప్తా, దీప్సిక నటిస్తున్నారు.
