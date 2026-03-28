Dhoni: ఐపీఎల్ 2026కు దూరం కానున్న మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ
టీమిండియా కూల్ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ.. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026లో తొలి రెండు వారాల పాటు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని సీఎస్కే శనివారం తెలిపింది. దీని ఫలితంగా ఆయన ఐపీఎల్ 2026లో తొలి రెండు వారాల పాటు ఆడలేకపోవచ్చు. త్వరగా కోలుకోండని.. సీఎస్కే తెలిపింది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐపీఎల్ 2026లో మార్చి 30న గువహటిలో రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగే మ్యాచ్తో ప్రారంభించనుంది. ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ మాజీ ఆటగాడు సంజు శాంసన్ సీఎస్కే తరపున బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ సామ్ కర్రాన్ కూడా సీఎస్కే నుండి రాజస్థాన్ రాయల్స్కు మారాడు.
అయితే, గాయం కారణంగా అతను ఈ టోర్నమెంట్కు దూరమవనున్నాడు. ధోనీ ఇప్పటివరకు 278 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో పాల్గొని, 242 ఇన్నింగ్స్లలో 38.30 సగటు, 137.45 స్ట్రైక్ రేట్తో 5,439 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 24 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి, అతని అత్యధిక స్కోరు 84 (నాటౌట్).
ప్రస్తుతం, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో అతను ఆరవ స్థానంలో ఉన్నాడు. 2025 సీజన్లో సీఎస్కే పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచిన సమయంలో, ధోనీ 13 ఇన్నింగ్స్లలో 24.50 సగటు, 135కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో 196 పరుగులు చేశాడు.