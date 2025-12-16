Green Cameron అబుదాబిలో జరిగిన ఐపీఎల్ ఆటగాళ్ల వేలంలో ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్-రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రికార్డు స్థాయిలో రూ. 25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాళ్లుగా కామెరాన్ గ్రీన్ (కేకేఆర్, రూ. 25.20 కోట్లు), మతీషా పతిరానా (కేకేఆర్, రూ. 18 కోట్లు), రవి బిష్ణోయ్ (ఆర్ఆర్, రూ. 7.20 కోట్లు), వెంకటేష్ అయ్యర్ (ఆర్సిబి, రూ. 7 కోట్లు) నిలిచారు. ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్-రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ భారీగా రూ.25.20 కోట్లకు దక్కించుకుంది. తద్వారా రూ.20 కోట్ల మార్కును అధిగమించింది. ఇదిలా ఉండగా, భారత ఆల్-రౌండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్ను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రూ.7 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇది ఆర్సిబి మిడిల్ ఆర్డర్, బౌలింగ్ ఎంపికలకు బలాన్ని చేకూర్చింది. అంతకుముందు, ఐపీఎల్ 2026 ఆటగాళ్ల వేలం కోసం మొత్తం 1390 మంది ఆటగాళ్లు నమోదు చేసుకున్నారు, వీరిలో 350 మందిని షార్ట్లిస్ట్ చేశారు. ఈ జాబితాలో 224 మంది అన్క్యాప్డ్ భారతీయ ఆటగాళ్లు, 14మంది అన్క్యాప్డ్ విదేశీ ఆటగాళ్లు కూడా ఉన్నారు. ఇకపోతే.. మొత్తం ఫ్రాంచైజీలు 77 స్థానాల కోసం పోటీపడ్డాయి. ఇందులో 31 స్థానాలు విదేశీ ఆటగాళ్ల కోసం కేటాయించబడ్డాయి. అత్యధిక కనీస ధర రూ.2 కోట్లుగా ఉంది, ఈ కేటగిరీలో 40 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలోకి ప్రవేశించడానికి ఎంచుకున్నారు.