మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
సెల్వి
మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (14:06 IST)

IPL 2026: మార్చి 26 నుంచి మే 31 వరకు ఐపీఎల్ 2026

IPL 2026 Auction
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 మార్చి 26 నుండి మే 31 వరకు జరగనుంది, తద్వారా క్రికెట్ క్యాలెండర్‌లో తన సాంప్రదాయ స్థానాన్ని కొనసాగించనుంది. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఇంకా పూర్తి షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేయనప్పటికీ, ఈ టోర్నమెంట్ 19వ ఎడిషన్ ఫిబ్రవరి 7 నుండి మార్చి 8 వరకు భారతదేశం, శ్రీలంకలో జరిగే టీ20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత సుమారు మూడు వారాలకు ప్రారంభమై, మే నెలాఖరులో ముగుస్తుంది. 
 
ఇక ఐపీఎల్ వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (పీఎస్ఎల్)తో ఏకకాలంలో జరగనుంది. పీఎస్ఎల్ మార్చి 26 నుండి మే 3 వరకు జరగనుంది. ఇదిలా ఉండగా, ఐపీఎల్ కోసం సన్నాహాలు ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ఫ్రాంచైజీలు అబుదాబిలో డిసెంబర్ 16న జరగబోయే వేలం కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి. వేలం కోసం మొత్తం 369 మంది ఆటగాళ్లను షార్ట్‌లిస్ట్ చేశారు, ఇందులో 77 స్థానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 
వీటిలో 31 స్థానాలు విదేశీ ఆటగాళ్ల కోసం కేటాయించబడ్డాయి. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) జట్టులో అత్యధికంగా 13 ఖాళీలు ఉండగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ పది ఖాళీలతో ఉంది. 
 
ఆటగాళ్ల మార్పిడి, నిలుపుదల తర్వాత, కేకేఆర్ వద్ద అత్యధికంగా రూ.64.30 కోట్లు (సుమారు USD 7.1 మిలియన్లు) మిగిలిన పర్స్ ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ.43.40 కోట్లతో (సుమారు USD 4.8 మిలియన్లు) ఉంది.

కూలిపోయిన స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం (video)

కూలిపోయిన స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం (video)తీవ్రమైన గాలులకు స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహం కూలిపోయింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం బ్రెజిల్‌లోని గుయిబా నగరంలో తీవ్రమైన తుఫాను సంభవించడంతో దాదాపు 40 మీటర్ల పొడవైన స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ప్రతిరూపం కూలిపోయింది. దక్షిణ బ్రెజిల్ అంతటా తుఫాను పెనుగాలులు వీచాయి. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అవుట్‌లెట్ సమీపంలోని హవాన్ రిటైల్ మెగాస్టోర్ యొక్క కార్ పార్కింగ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహంపై తీవ్రమైన గాలులు వీచాయి. గాలి శక్తికి ఆ విగ్రహం క్రమంగా వంగిపోతూ పడిపోయింది. ఆ విగ్రహం నేలకొరిగి రోడ్డుకి ఢీకొన్నప్పుడు విగ్రహం తల ముక్కలైంది.

జమ్మూకాశ్మీర్, లడాఖ్ భారత్‌లో అంతర్భాగమే.. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రబిందువు

జమ్మూకాశ్మీర్, లడాఖ్ భారత్‌లో అంతర్భాగమే.. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రబిందువుఅంతర్జాతీయ సమావేశంలో జమ్మూకాశ్మీర్ అంశాన్ని పాకిస్థాన్ ప్రస్తావించింది. అయితే జమ్మూకాశ్మీర్, లడాఖ్ గతంలోనూ, ఇప్పుడూ, భవిష్యత్తులోనూ భారత్‌లో అంతర్భాగమే అని ఐరాసలోని భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్‌ గట్టిగా బదులిచ్చారు. అలాగే పాకిస్థాన్​ను ప్రపంచ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రబిందువుగా పేర్కొన్నారు. భారత్ ప్రజలకు హాని కలిగించడమే లక్ష్యంగా పాకిస్థాన్ ఇలా ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికను దుర్వినియోగం చేస్తోందన్నారు. పాకిస్థాన్ దీర్ఘకాలంగా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశమని హరీశ్ అన్నారు.

National Herald Case: నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా, రాహుల్​కు ఊరట

National Herald Case: నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా, రాహుల్​కు ఊరటనేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీలతో పాటు మరో ఐదుగురిపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మోపిన మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలను ఢిల్లీ కోర్టు మంగళవారం పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి నిరాకరించింది. దీంతో ఈ కేసులో సోనియా, రాహుల్ గాంధీలకు ఊరట లభించినట్లైంది. ఈ కేసులో దాఖలు చేసిన చార్జిషీట్ ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఫిర్యాదుపై జరిపిన దర్యాప్తు ఆధారంగా ఉందని, ప్రాథమిక నేరానికి సంబంధించిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా కాదని ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి విశాల్ గోగ్నే పేర్కొన్నారు.

వివాహేతర సంబంధం.. భర్తను అలా హత్య చేయించిన భార్య.. చివరికి?

వివాహేతర సంబంధం.. భర్తను అలా హత్య చేయించిన భార్య.. చివరికి?వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా నిండు ప్రాణాలు బలైపోతున్నాయి. ప్రియుడి మోజులో పడి భర్త దారుణంగా హత్యకు గురైన సంఘటన వికారాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పరిగి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ కథనం ప్రకారం.. చౌడపూర్‌కు చెందిన కవిత, రత్నయ్య భార్యాభర్తలు. శనివారం గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని రత్నయ్య మృతి చెందాడు. అతని సోదరుడు దేవయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు సంచలన విషయాలు వెలుగు చూశాయి.

వరంగల్, విజయవాడ జాతీయ రహదారులు అనుసంధానించే ప్రాజెక్టు

వరంగల్, విజయవాడ జాతీయ రహదారులు అనుసంధానించే ప్రాజెక్టుహైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ కింద 100 కిలోమీటర్ల రహదారులను నాలుగు లేన్లుగా అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రభుత్వ ప్రణాళికలలో, ఎన్‌హెచ్ 163పై ఉన్న భువనగిరి, ఎన్‌హెచ్ 65పై ఉన్న చిట్యాల మధ్య 43 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారిని వరంగల్, విజయవాడ జాతీయ రహదారులకు అనుసంధానించే ప్రాజెక్ట్ ఒకటి.

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుంది

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుందిశ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా నటిస్తున్న్ చిత్రానికి విష్ణు విన్యాసం టైటిల్ ఖరారు చేశారు. కొత్త దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తారు. హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సాయి కృష్ణ బొబ్బా, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు. ఈ రోజు సినిమా టీం ఒక యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభం

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభంబాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైంది

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైందిఅమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత నటించిన మూవీ జిన్. నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మించిన చిత్రం. ఈ మూవీకి చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాజ్ కందుకూరి, వీరభద్రం చౌదరి, సోహెల్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...గత 2017 నాటి నటిపై లైంగికదాడి కేసులో కోర్టు తాజాగా తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో ఏ1 నిందితుడుగా ఉన్న నటుడు దిలీప్‌ను కోర్టు నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. అయితే, ఆయన మాజీ భార్య, సినీ నటి మంజు వారియర్ మాత్రం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై తనకు పూర్తిగా గౌరవం ఉన్నప్పటికీ బాధితురాలికి న్యాయం ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉందని పేర్కొన్నారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ లో చిత్రం లాంచ్

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ లో చిత్రం లాంచ్బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.
