IPL 2026: మార్చి 26 నుంచి మే 31 వరకు ఐపీఎల్ 2026
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 మార్చి 26 నుండి మే 31 వరకు జరగనుంది, తద్వారా క్రికెట్ క్యాలెండర్లో తన సాంప్రదాయ స్థానాన్ని కొనసాగించనుంది. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఇంకా పూర్తి షెడ్యూల్ను విడుదల చేయనప్పటికీ, ఈ టోర్నమెంట్ 19వ ఎడిషన్ ఫిబ్రవరి 7 నుండి మార్చి 8 వరకు భారతదేశం, శ్రీలంకలో జరిగే టీ20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత సుమారు మూడు వారాలకు ప్రారంభమై, మే నెలాఖరులో ముగుస్తుంది.
ఇక ఐపీఎల్ వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (పీఎస్ఎల్)తో ఏకకాలంలో జరగనుంది. పీఎస్ఎల్ మార్చి 26 నుండి మే 3 వరకు జరగనుంది. ఇదిలా ఉండగా, ఐపీఎల్ కోసం సన్నాహాలు ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ఫ్రాంచైజీలు అబుదాబిలో డిసెంబర్ 16న జరగబోయే వేలం కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి. వేలం కోసం మొత్తం 369 మంది ఆటగాళ్లను షార్ట్లిస్ట్ చేశారు, ఇందులో 77 స్థానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వీటిలో 31 స్థానాలు విదేశీ ఆటగాళ్ల కోసం కేటాయించబడ్డాయి. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) జట్టులో అత్యధికంగా 13 ఖాళీలు ఉండగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ పది ఖాళీలతో ఉంది.
ఆటగాళ్ల మార్పిడి, నిలుపుదల తర్వాత, కేకేఆర్ వద్ద అత్యధికంగా రూ.64.30 కోట్లు (సుమారు USD 7.1 మిలియన్లు) మిగిలిన పర్స్ ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ.43.40 కోట్లతో (సుమారు USD 4.8 మిలియన్లు) ఉంది.