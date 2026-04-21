Tilak Varma: తిలక్ వర్మ శతకం.. జీటీపై 99 పరుగుల తేడాతో ముంబై గెలుపు
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో తిలక్ వర్మ తన తొలి అద్భుతమైన శతకంతో ఫామ్లోకి తిరిగి వచ్చాడు. సోమవారం గుజరాత్ టైటాన్స్పై 99 పరుగుల భారీ తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్ విజయం సాధించడంలో అతడు కీలక పాత్ర పోషించాడు. తద్వారా ఆ జట్టు తమ నాలుగు మ్యాచ్ల ఓటమి పరంపరకు బ్రేక్ వేసింది.
పేలవమైన ఆరంభం తర్వాత, ఇన్నింగ్స్ చివరి బంతికి బౌండరీ కొట్టి 45 బంతుల్లో 101 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచిన తిలక్, ముంబై ఇండియన్స్ను 199/5 స్కోరుకు చేర్చాడు. దీనికి ప్రతిగా, గుజరాత్ టైటాన్స్ 15.5 ఓవర్లలో 100 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.
లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్ అశ్వనీ కుమార్ నాలుగు ఓవర్లలో 4/24 అనే అద్భుతమైన గణాంకాలను నమోదు చేశాడు. జీటీ బ్యాటర్లలో ఎవరూ చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన ఎంఐ జట్టు, పవర్ప్లేలో కాగిసో రబాడా (4 ఓవర్లలో 3/33) మూడు వికెట్లు పడగొట్టడంతో ఇబ్బందుల్లో పడింది.
ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన నమన్ ధీర్ 32 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేశాడు. అయితే, ఎంఐ తరపున అసలైన బాధ్యతను మోసింది మాత్రం తిలక్ వర్మనే. అతను ఏడు సిక్సర్లు, ఎనిమిది ఫోర్లతో విరుచుకుపడి, లీగ్ ఆరంభ దశలో తాను ఎదుర్కొన్న వరుస వైఫల్యాలకు ముగింపు పలికాడు.