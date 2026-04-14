మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వీ
Last Updated : మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (09:47 IST)

బౌలర్ల తడాఖా.. సన్‌రైజర్స్ అదుర్స్.. కావ్యా మారన్ హ్యాపీ హ్యాపీ.. (వీడియో)

Kavya Maran
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య సోమవారం మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే గోల్డెన్ డకౌట్‌గా పెవిలియన్ చేరాడు. 
 
ప్రఫుల్ హింగే వేసిన బౌన్సర్‌ను భారీ షాట్ ఆడేందుకు వైభవ్ ప్రయత్నించగా, బంతి బ్యాట్ ఎడ్జ్ తీసుకుని గాల్లోకి లేచింది. ఆ సమయంలో స్టాండ్స్‌లో మ్యాచ్ చూస్తున్న కావ్య మారన్ తీవ్ర ఉత్కంఠకు గురయ్యారు. 
 
వెంటనే తన సీటులోంచి లేచి నిలబడి క్యాచ్.. క్యాచ్.. అంటూ అరిచారు. వికెట్ కీపర్ సలీల్ అరోరా ఆ క్యాచ్‌ను అందుకోగానే, కావ్య ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఇక స్టాండ్స్‌లోనే పండగ చేసుకున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. కావ్య మార‌న్ వైల్డ్ సెల‌బ్రేష‌న్స్‌పై నెటిజ‌న్లు త‌మ‌దైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. 
 
అలాగే సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ యువ పేసర్ ప్రఫుల్ హింగే ఐపీఎల్‌లో తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే సంచలనం సృష్టించాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తను వేసిన మొదటి ఓవర్‌లోనే మూడు వికెట్లు పడగొట్టి ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌ను కుప్పకూల్చాడు. ఆ ఓవర్‌లోని రెండో బంతికి వైభవ్ సూర్యవంశీని, నాలుగో బంతికి ధ్రువ్ జురెల్‌ను, ఆఖరి బంతికి ప్రిటోరియస్‌ను ఔట్ చేసి హింగే అద్భుతం చేశాడు.
 
ప్రఫుల్ హింగే విదర్భకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువ రైట్ ఆర్మ్ సీమర్. ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్‌లో మంచి పేరు సంపాదించాడు. కేవలం 10 ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్‌లలో 26.7 సగటుతో 27 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అతడిని రూ. 30 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.
 
ఇకపోతే.. హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అదరగొట్టింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి, రాజస్థాన్ రాయల్స్‌పై 57 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 

2026 తమిళనాడు ఎన్నికలు: పోలింగ్ కేంద్రాలతో రంగుల కోడింగ్ విధానం

2026 తమిళనాడు ఎన్నికలు: పోలింగ్ కేంద్రాలతో రంగుల కోడింగ్ విధానంఓటర్ల రాకపోకలను సులభతరం చేయడం, గందరగోళాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా, మొట్టమొదటిసారిగా రాబోయే ఎన్నికల కోసం చెన్నైలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలోని పోలింగ్ కేంద్రాలకు రంగుల కోడింగ్‌ను కేటాయించనున్నారు. ఒకే ప్రాంగణంలో అనేక బూత్‌లు ఉండే పెద్ద పోలింగ్ కేంద్రాలలో, ఈ చర్య రాకపోకలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఏప్రిల్ 14న ప్రపంచ క్వాంటం దినోత్సవం.. క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్‌‌ల ప్రారంభం

ఏప్రిల్ 14న ప్రపంచ క్వాంటం దినోత్సవం.. క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్‌‌ల ప్రారంభంఏప్రిల్ 14న ప్రపంచ క్వాంటం దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశ క్వాంటం టెక్నాలజీ విప్లవానికి కేంద్రంగా మారడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రతిష్టాత్మక అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ భాగంగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో, గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్‌లో వర్చువల్‌గా రెండు అత్యాధునిక క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్‌లను ప్రారంభించనున్నారు.

2026 నైరుతి రుతుపవనాలు.. 95-90 శాతంగా వర్షపాతం

2026 నైరుతి రుతుపవనాలు.. 95-90 శాతంగా వర్షపాతం2026 నైరుతి రుతుపవన కాలంలో (జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు) దేశవ్యాప్తంగా కురిసే వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా లేదా దీర్ఘకాల సగటు (ఎల్పీఏ)లో సుమారు 95-90 శాతంగా ఉండే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) సోమవారం తెలిపింది. 2026 నైరుతి రుతుపవన కాలపు వర్షపాతంపై తన దీర్ఘకాలిక అంచనాను విడుదల చేస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ కాలపు వర్షపాతం ప్లస్-మైనస్ 5 శాతం మోడల్ లోపంతో ఎల్పీఏలో 92 శాతంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్న

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్నరైలులో రిజర్వేషన్ టిక్కెట్టు దొరకలేదంటే ఇక ఆ రైలు ప్రయాణం ప్రత్యక్ష నరకంలా తయారవుతుంది. ఇక సాధారణ బోగీల్లో ప్రయాణించే ప్రజల సంగతి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. కనీసం కూర్చునేందుకే కాదు నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ వుండదు. రైలు ప్రయాణంలో ఫుట్ బోర్డులపై ప్రయాణించేవారు చాలామంది వుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాలలో కొంతమంది ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో ఓ బీహారీ మహిళ రైలు ప్రయాణిస్తూ ఆమె ప్రయాణిస్తున్న బోగీని చూపిస్తూ ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నలు వేసింది. రైలులో ప్రయాణించేందుకు ప్రభుత్వం టిక్కెట్ వసూలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికులకు సరిపడా సీట్లను ఎందుకు కల్పించదు,

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీ

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టయిన ఏపీ దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి ఏసీబీ కోర్టు పోలీస్ కస్టడీ విధించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఆమెను ఈ నెల 15, 16వ తేదీల్లో విచారించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

Ram Charan: సుల్తాన్, దంగల్' చిత్రాల జాతీయ కోచ్ వద్ద పెద్ది కోసం శిక్షణ తీసుకున్నా : రామ్ చరణ్

Ram Charan: సుల్తాన్, దంగల్' చిత్రాల జాతీయ కోచ్ వద్ద పెద్ది కోసం శిక్షణ తీసుకున్నా : రామ్ చరణ్బోల్డ్ హాంగ్ కాంగ్ లుక్‌లో ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ పేజీపై రామ్ చరణ్ నిలిచారు. పలు గెటప్ లతో అభిమానులను అలరించారు. ఓ మాఫియా డాన్ లా కనిపించారు. చేతిలో తన పెంపుడు పెట్ ను పుచ్చుకుని, మరోవైపు ఈత కొలనులో ఇంకోసారి రెస్టారెంట్ లో కనువిందు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పాల్గొని తన అయ్యప్ప దీక్ష గురించి కుటుంబం గురించి వివరించారు.

Virat Karna,: నాగబంధం లో సెకండ్ సింగిల్ సుర సుర సాంగ్ చిత్రీకరణ

Virat Karna,: నాగబంధం లో సెకండ్ సింగిల్ సుర సుర సాంగ్ చిత్రీకరణదర్శకుడు అభిషేక్ నామా రూపొందిస్తోన్న చిత్రం 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్', విరాట్ కర్ణా హీరో. ఇందులో పౌరాణిక కథ, చరిత్ర, యాక్షన్‌తో పాటు బలమైన ఎమోషన్స్, సాంస్కృతిక అంశాలు వున్నాయి. చిత్ర బృందం సెకండ్ సింగిల్, “సుర సుర” (తెలుగు)ను ఏప్రిల్ 19న విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతుండటంతో, సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.

Naga Shaurya: నాకు అలాంటి లక్ రావాలని కోరుకుంటున్నా : నాగశౌర్య

Naga Shaurya: నాకు అలాంటి లక్ రావాలని కోరుకుంటున్నా : నాగశౌర్యహీరో నాగ శౌర్య, రామ్ దేశినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యాక్షన్ డ్రామా ‘బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్’. మాస్ అవతార్‌లో రాబోతున్నారు. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Supriya : డెకాయిట్‌ క్లైమాక్స్ రిస్క్ అనిపించలేదు : సుప్రియ యార్లగడ్డ

Supriya : డెకాయిట్‌ క్లైమాక్స్ రిస్క్ అనిపించలేదు : సుప్రియ యార్లగడ్డఅడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమికులుగా నటించిన సినిమా డెకాయిట్. షానియల్ డియో దర్శకత్వం వహించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kiran Abbavaram: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఈతరం జెన్ జీ కిడ్స్ కు బాగా నచ్చుతుంది : వి. మునిరాజు

Kiran Abbavaram: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఈతరం జెన్ జీ కిడ్స్ కు బాగా నచ్చుతుంది : వి. మునిరాజున్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు దర్శకుడు వి.మునిరాజు సినిమా విశేషాలు ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.
