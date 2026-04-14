బౌలర్ల తడాఖా.. సన్రైజర్స్ అదుర్స్.. కావ్యా మారన్ హ్యాపీ హ్యాపీ.. (వీడియో)
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య సోమవారం మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే గోల్డెన్ డకౌట్గా పెవిలియన్ చేరాడు.
ప్రఫుల్ హింగే వేసిన బౌన్సర్ను భారీ షాట్ ఆడేందుకు వైభవ్ ప్రయత్నించగా, బంతి బ్యాట్ ఎడ్జ్ తీసుకుని గాల్లోకి లేచింది. ఆ సమయంలో స్టాండ్స్లో మ్యాచ్ చూస్తున్న కావ్య మారన్ తీవ్ర ఉత్కంఠకు గురయ్యారు.
వెంటనే తన సీటులోంచి లేచి నిలబడి క్యాచ్.. క్యాచ్.. అంటూ అరిచారు. వికెట్ కీపర్ సలీల్ అరోరా ఆ క్యాచ్ను అందుకోగానే, కావ్య ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఇక స్టాండ్స్లోనే పండగ చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. కావ్య మారన్ వైల్డ్ సెలబ్రేషన్స్పై నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు.
అలాగే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ యువ పేసర్ ప్రఫుల్ హింగే ఐపీఎల్లో తన తొలి మ్యాచ్లోనే సంచలనం సృష్టించాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో తను వేసిన మొదటి ఓవర్లోనే మూడు వికెట్లు పడగొట్టి ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. ఆ ఓవర్లోని రెండో బంతికి వైభవ్ సూర్యవంశీని, నాలుగో బంతికి ధ్రువ్ జురెల్ను, ఆఖరి బంతికి ప్రిటోరియస్ను ఔట్ చేసి హింగే అద్భుతం చేశాడు.
ప్రఫుల్ హింగే విదర్భకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువ రైట్ ఆర్మ్ సీమర్. ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్లో మంచి పేరు సంపాదించాడు. కేవలం 10 ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్లలో 26.7 సగటుతో 27 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అతడిని రూ. 30 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.
ఇకపోతే.. హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అదరగొట్టింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి, రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 57 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.