సంబంధిత వార్తలు
- మే 21 నుంచి జూన్ 3 వరకు.. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు భారత హాకీ జట్టు
- చకచక పనులు చేస్తోన్న విజయ్.. శ్రీలంక జాలర్ల కోసం జైశంకర్కు లేఖ
- Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్
- ఉద్యోగ మోసాల పట్ల భారతీయ నిపుణులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉన్నారు, కానీ...: లింక్డ్ఇన్ పరిశోధన
- Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్
టీ-20 క్రికెట్లో 14,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆర్సీబీ స్టార్ కోహ్లీ
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ, టీ-20 క్రికెట్లో 14,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన మొట్టమొదటి భారతీయ బ్యాటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. బుధవారం రాత్రి రాయ్పూర్లో జరిగిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026లో భాగంగా, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరిగిన 57వ మ్యాచ్లో తన 78 పరుగులు సాధించడం ద్వారా ఈ కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. మొత్తంగా చూస్తే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఘనత సాధించిన ఆరవ బ్యాటర్ కోహ్లీ మాత్రమే.
Virat Kohli
ఈ సీనియర్ బ్యాటర్ కేకేఆర్పై అద్భుతమైన శతకం సాధించి, అద్భుతమైన షాట్లు ఆడి, తన 9వ ఐపీఎల్ శతకాన్ని నమోదు చేసుకున్నాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన వారి జాబితాలో క్రిస్ గేల్ (14,562), కీరన్ పొలార్డ్ (14,482), అలెక్స్ హేల్స్ (14,449), డేవిడ్ వార్నర్ (14,284), జోస్ బట్లర్ (14,200) విరాట్ కోహ్లీ కంటే ముందున్నాడు.
అలాగే, ఆడిన ఇన్నింగ్స్ల పరంగా చూస్తే, 14,000 టీ-20 పరుగులు అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా కూడా కోహ్లీ నిలిచాడు. కేవలం 409 ఇన్నింగ్స్లలోనే ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడం ద్వారా, 423 ఇన్నింగ్స్ల క్రిస్ గేల్ రికార్డును కోహ్లీ అధిగమించాడు.
NEET UG-2026: నీట్ను రద్దు చేయాలి... తమిళనాడు సీఎం విజయ్
వైద్య విద్య ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ (జాతీయ అర్హత- ప్రవేశ పరీక్ష)ను రద్దు చేయాలని గట్టి పిలుపునిస్తూ, ఈ ప్రవేశ పరీక్షను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, తమిళ మాధ్యమ నేపథ్యాలు, సామాజిక ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులోని 31 నగరాల్లో మే 3న నిర్వహించిన నీట్ 2026 పరీక్ష రద్దు విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, నీట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి తమిళనాడు ప్రభుత్వం దీనిని నిరంతరం, ఏకగ్రీవంగా వ్యతిరేకిస్తూనే ఉందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
భార్యపై అనుమానం.. గొడ్డలితో భార్య కాలిని నరికిన భర్త...
సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గంగోజిపేట గ్రామంలో, తన భార్య నడవడికపై అనుమానం పెంచుకున్న కె. దుర్గయ్య అనే ప్రైవేటు ఉద్యోగి, బుధవారం రాత్రి తమ నివాసంలోనే గొడ్డలితో తన భార్య వీరమణి కాలిని నరికాడు. వీరమణి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ దంపతులు ఇదే విషయంపై తరచుగా గొడవపడేవారు. గురువారం నాడు కూడా వారి మధ్య ఇలాంటి గొడవే జరగగా, తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన దుర్గయ్య గొడ్డలితో వీరమణిపై దాడి చేసి ఆమె కాలిని నరికాడు.
హిందూ మతం అనేది ఒక జీవన విధానం : సుప్రీంకోర్టు
హిందూ మతం అనేది ఒక జీవన విధానమని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. హిందువునని నిరూపించుకోవడానికి రోజూ గుడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, రోజూ ఒక దీపం వెలిగిస్తే చాలని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. హిందూ మతం, విశ్వాసాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మతం అంటే కేవలం బాహ్య అచారాలు మాత్రమే కాదని, అది ఒక అంతర్గత విశ్వాసం అని న్యాయమూర్తులు స్పష్టం చేశారు.
ఇంధన పొదుపు .. కాన్వాయ్లోని వాహనాలు తగ్గించండి : చంద్రబాబు ఆదేశం
ఇంధన పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా, పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గింపుపై కేంద్రం దృష్టిసారించింది. ఈ పొదుపు అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చారు. పైగా, తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను సగానికి సగం తగ్గించారు. ఇదే మార్గంలో ఏపీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పాటించారు. తమ కాన్వాయ్లో వాహనాల సంఖ్యను సగానికి తగ్గించాలని వారు ఆదేశించారు.
బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయమంటే నన్ను పోలీసు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రు: బక్క జడ్సన్
పోక్సో కేసులో వున్న బండి భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయమంటూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి ముందుకు అడిగేందుకు వెళితే తననే పోలీసులు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రని బక్క జడ్సన్ సెల్ఫీ వీడియోలో వివరించారు. ఆయన ఆ సెల్ఫీలో మాట్లాడుతూ... బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ కంటే నేనేమైనా పెద్ద నేరస్థుడినా. నన్ను ఎందుకు పోలీసులు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రు. నాకు కనీసం టీ కూడా ఇవ్వలేదు. స్వయంగా బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసినా ఎందుకు పోలీసులు భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయడంలేదంటూ ప్రశ్నించారు.
Nattikumar: తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు లేకుండానే కొనసాగుతోంది
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్ల సమస్యల పరిష్కారినికి సిద్ధం - దానితోపాటు నిర్మాతల సమస్య లూ పరిష్కారం కావాలి
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Nag Ashwin: రుత్విక్ కి రాజా ది రాజా జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే : నాగ్ అశ్విన్
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగపురం లోని మంగా మంగా సాంగ్
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
మరో గ్లోబల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన విరోష్ జోడి.. కపుల్ యాడ్ కు 9.1 మిలియన్ లైక్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.