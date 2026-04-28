Little boy cries: కోహ్లీ ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వలేదని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన బుడ్డోడు.. ఏం జరిగింది? (video)
ఐపీఎల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తన విజయాల పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. సోమవారం రాత్రి ఢిల్లీలో ఢిల్లీ కేపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు హోటల్కు వచ్చినప్పుడు ఓ అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ పిల్లాడు విరాట్ కోహ్లీ ఆటోగ్రాఫ్ కోసం బ్యాట్ పట్టుకుని ఆనందంగా పరుగెత్తాడు. కానీ సిబ్బంది అడ్డుకోవడంతో కోహ్లీని కలవలేకపోయాడు.
ఆ సమయంలో కోహ్లీ అక్కడే ఉన్నాడు గానీ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. హడావుడిగా వెళ్లిపోయాడు. దీంతో అభిమాని నిరాశతో వెనుదిరిగాడు. ఆటోగ్రాఫ్ దక్కలేదనే కారణంతో బ్యాట్ విసిరి వేస్తూ, గట్టిగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ కనిపించాడు ఆ బాలుడు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోను చూసిన కొందరు ఆ బాలుడి ప్రతిచర్యను కూడా విమర్శించారు. "ఈ రోజుల్లో పిల్లలు అనవసరంగా మారాం చేయడం మానుకోవాలి. అతను అలా కోల్పోవడాన్ని తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉండటం సరికాదు," అని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరో యూజర్, "విరాట్ వందలాది మంది అభిమానులకు ఆటోగ్రాఫ్లు ఇవ్వగలడా? అది సాధ్యమేనా?" అని ప్రశ్నించాడు.