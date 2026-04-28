మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. ఐపీఎల్ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026 (13:43 IST)

Little boy cries: కోహ్లీ ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వలేదని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన బుడ్డోడు.. ఏం జరిగింది? (video)

Boy
Boy
ఐపీఎల్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తన విజయాల పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. సోమవారం రాత్రి ఢిల్లీలో ఢిల్లీ కేపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు హోటల్‌కు వచ్చినప్పుడు ఓ అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ పిల్లాడు విరాట్ కోహ్లీ ఆటోగ్రాఫ్ కోసం బ్యాట్ పట్టుకుని ఆనందంగా పరుగెత్తాడు. కానీ సిబ్బంది అడ్డుకోవడంతో కోహ్లీని కలవలేకపోయాడు. 
 
ఆ సమయంలో కోహ్లీ అక్కడే ఉన్నాడు గానీ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. హడావుడిగా వెళ్లిపోయాడు. దీంతో అభిమాని నిరాశతో వెనుదిరిగాడు. ఆటోగ్రాఫ్ దక్కలేదనే కారణంతో బ్యాట్‌ విసిరి వేస్తూ, గట్టిగా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ కనిపించాడు ఆ బాలుడు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
 
ఈ వీడియోను చూసిన కొందరు ఆ బాలుడి ప్రతిచర్యను కూడా విమర్శించారు. "ఈ రోజుల్లో పిల్లలు అనవసరంగా మారాం చేయడం మానుకోవాలి. అతను అలా కోల్పోవడాన్ని తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉండటం సరికాదు," అని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరో యూజర్, "విరాట్ వందలాది మంది అభిమానులకు ఆటోగ్రాఫ్‌లు ఇవ్వగలడా? అది సాధ్యమేనా?" అని ప్రశ్నించాడు.

అనంతపురం జిల్లాను వణికించిన హనీట్రాప్ క్రైమ్.. నలుగురు పోలీసులు సస్పెండ్

అనంతపురం జిల్లాను వణికించిన హనీట్రాప్ క్రైమ్.. నలుగురు పోలీసులు సస్పెండ్అనంతపురం జిల్లాను వణికించిన హనీట్రాప్ వ్యవహారంలో నలుగురు పోలీసు సిబ్బందిని ఉద్యోగాల నుండి పూర్తిగా తొలగించారు. ఇందులో రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్షతో పాటు హెడ్ కానిస్టేబుల్ గిరి, కానిస్టేబుళ్లు దుర్గాప్రసాద్, దేవలా నాయక్ ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి పోలీసుల ఖాతాల్లోకి లక్షల రూపాయలు బదిలీ అయినట్లు విచారణలో సాక్ష్యాలతో సహా దొరికిపోవడంతో ఈ వేటు పడింది.

హైదరాబాద్‌లో వడగళ్ల వర్షం.. కాశ్మీర్ లేదా హిల్ స్టేషన్‌లో ఉన్నామా? (video)

హైదరాబాద్‌లో వడగళ్ల వర్షం.. కాశ్మీర్ లేదా హిల్ స్టేషన్‌లో ఉన్నామా? (video)హైదరాబాద్‌లో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. ముఖ్యంగా శంషాబాద్ నాదర్‌గుల్ మధ్య ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఈ వడగండ్ల వాన అందరినీ ఉత్సాహపరిచింది. సాధారణంగా ఎండలతో ఉండే ఈ ప్రాంతం, ఒక్కసారిగా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్టు కనిపించడంతో అటుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఓఆర్ఆర్‌పై కురిసిన ఈ వడగళ్ల వర్షం దృశ్యాలు చూస్తుంటే ఇది హైదరాబాద్ అంటే ఎవరూ నమ్మలేనంతగా ఉన్నాయి. రోడ్డుపై మందపాటి మంచు పొర పేరుకుపోవడంతో చాలా మంది ఇది కాశ్మీర్ లేదా హిమాలయాల్లోని ఏదైనా హిల్ స్టేషన్ ఏమో అని భ్రమపడ్డారు.

విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు సీఎం శంకుస్థాపన

విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు సీఎం శంకుస్థాపనఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం నాడు విశాఖపట్నం సమీపంలో 15 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. 1 జీడబ్ల్యూ సామర్థ్యం కలిగిన ఈ డేటా సెంటర్, భారతదేశ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధిలో ఒక కీలక అడుగుగా నిలవనుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్లలో ఒకటిగా ఇది అవతరిస్తుందని, అలాగే అధునాతన ఏఐ క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలను, భారీ స్థాయి డేటా నిల్వ సామర్థ్యాలను ఇది అందిస్తుందని ఒక అధికారిక ప్రకటన గతంలో పేర్కొంది.

వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు: అనంత ఉదయ భాస్కర్‌ కస్టడీపై పిటిషన్

వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు: అనంత ఉదయ భాస్కర్‌ కస్టడీపై పిటిషన్వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత ఉదయ భాస్కర్‌ను విచారించేందుకు గాను, ఆయనను తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ సర్పవరం పోలీసులు సోమవారం కాకినాడలోని ప్రత్యేక మొబైల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కస్టడీ పిటిషన్‌పై కోర్టు నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, నిబంధనల ప్రకారం అనంత బాబుకు నోటీసులు జారీ చేయబడతాయి. ఇంతలో, అనంత బాబు తరపు న్యాయవాది బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

వాకింగ్‌కు వెళ్లినా వదలరా? హైదరాబాదులో మహిళకు వేధింపులు.. వీడియో

వాకింగ్‌కు వెళ్లినా వదలరా? హైదరాబాదులో మహిళకు వేధింపులు.. వీడియోనానక్‌రామ్‌గూడ సమీపంలోని సైకిల్ ట్రాక్‌పై రన్నింగ్ చేస్తుండగా ఓ మహిళకు వేధింపులు ఎదురయ్యాయి. ఈ సంఘటన నగర భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. రన్నింగ్ చేస్తూండగా ఓ యువకుడు బాధితురాలిని వెంబడించి అసభ్యంగా ప్రవర్తించబోయాడు. అప్రమత్తమైన యువతి నిందితుడిని వీడియో తీయబోగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయాడు.

Watch More Videos

Vijay: జన నాయగన్.విజయ్ కు తిరుచెందూర్‌లో అపూర్వ ఆదరణ

Vijay: జన నాయగన్.విజయ్ కు తిరుచెందూర్‌లో అపూర్వ ఆదరణనటుడిగా ప్రారంభమై రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన దళపతి విజయ్, రాజకీయపార్టీ టీవీకే స్థాపించి 2026 ఏప్రిల్ 28న (తెల్లవారుజామున) చెన్నై నుంచి మదురైకు ప్రయాణం చేసి, అక్కడి నుంచి 250 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తిరుచెందూర్ అరుల్మిగు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దేవాలయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయనకు అపూర్వ ఆదరణ నెలకొంది.

Shruti Haasan: రామ్ చరణ్.. పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ లుక్ ?

Shruti Haasan: రామ్ చరణ్.. పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ లుక్ ?రామ్ చరణ్ పెద్ది చిత్రం 2026 జూన్ 25న విడుదల కానుంది. ముందు రోజే ప్రత్యేక ప్రదర్శనలకు యు.ఎస్.లోనూ వేయనున్నట్లు చెర్రి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తున్నారు. మరోవైపు రామ్ చరణ్ సరసన పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ చేస్తున్న విషయం విదితమే. ఇటీవలే సాంగ్ చిత్రీకరణ మొదలైంది. అయితే తాజాగా ఆమె లుక్ లీక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన శ్రుతి లుక్ బయటకు వచ్చింది.

Faria Abdulla: సత్య’నుంచి ‘పెళ్లి చూపులు వరకు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం : ఫరియా

Faria Abdulla: సత్య’నుంచి ‘పెళ్లి చూపులు వరకు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం : ఫరియాగాయపడ్డ సింహం లో కొన్ని సీన్స్‌ను రీక్రియేట్ చేశాం. అవన్నీ చాలా హిలేరియస్‌గా ఉంటాయి. దుల్కర్ గారితో ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా చేయాలని ఉంది. అలాగే నా దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాను వచ్చే ఏడాది ప్లాన్ చేస్తున్నాను. కొన్ని కథలు కూడా రాస్తున్నాను అని హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా తెలిపారు.

కింగ్ నాగార్జున సరసన మళ్లీ కలిసి నటించబోతున్న టబు

కింగ్ నాగార్జున సరసన మళ్లీ కలిసి నటించబోతున్న టబుప్రముఖ నటి టబు మళ్లీ తెరపైకి రానుంది. కింగ్ నాగార్జున సరసన టబు నటించబోతోంది. కింగ్ 100 సెట్స్‌లో ఆమె జాయిన్ అయ్యింది. 1990లలో చిరస్మరణీయమైన హిట్‌లను అందించిన ఈ ఐకానిక్ జోడీ, ఈ మైలురాయి ప్రాజెక్ట్‌లో మరోసారి తెరను పంచుకోబోతున్నారు. నాగార్జున 100వ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న టబు, తన షూటింగ్ ప్రారంభం గురించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ప్రకటించారు. ఆమె పోస్ట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లు

పాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ చిత్రానికి కాసుల వర్షం, వారంలోనే రూ. 2 వేల కోట్లుపాప్ ఐకన్ మైఖేల్ జాక్సన్ గురించి తెలియనివారు వుండరు. పాప్ ప్రపంచానికి రారాజైన మేఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ చిత్రాన్ని ఆయన మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్ హీరోగా నటించిన చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. తొలివారంలోనే సుమారు రూ. 2000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టినట్లు సమాచారం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన రావడంపై ఆ చిత్ర దర్శకనిర్మాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఓ బయోపిక్ చిత్రం రికార్డు వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే ప్రధమంగా చెబుతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com