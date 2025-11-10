సోమవారం, 10 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 10 నవంబరు 2025 (19:49 IST)

Sanju Samson: రాజస్థాన్‌తో చెన్నై ట్రేడ్ డీల్.. సంజూ శాంసన్‌కు సీఎస్కే పగ్గాలు?

Sanju Samson
రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ట్రేడ్ డీల్ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలానికి ముందే ట్రేడింగ్ డీల్ ద్వారా రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి సంజూ శాంసన్‌ను సీఎస్‌కే తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సంజూ శాంసన్‌‌ను ఇవ్వాలంటే ఇద్దరు ఆటగాళ్లను ఇవ్వాలని రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేసిన ప్రతిపాదనకు సీఎస్‌కే గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
సంజూ శాంసన్ కోసం స్టాల్ ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాతో పాటు సామ్‌ కరణ్‌ను వదులుకునేందుకు సీఎస్‌కే సిద్దమైనట్లు సమాచారం. ఈ ఇద్దరిని తీసుకునేందుకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ అంగీకరిస్తే.. ఆటగాళ్ల మార్పిడి ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. సంజూ శాంసన్ తన ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లో ఎక్కువ కాలం రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కే ఆడాడు. 
 
ఐపీఎల్ 2021 సీజన్ నుంచి కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతున్నాడు. ఈ డీల్‌‌పై త్వరలోనే అధికార ప్రకటన రానుందని ఇరు జట్ల వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కెరీర్ చివరి దశలో ఉండటం..కెప్టెన్‌గా రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఆశించిన ఫలితాలు అందించకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌తో మహిళ కాలికి గాయమైందా? కలెక్టర్ ఏం చెప్పారు?

పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌తో మహిళ కాలికి గాయమైందా? కలెక్టర్ ఏం చెప్పారు?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత రెండు రోజులుగా చిత్తూరు జిల్లాకు వెళ్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అధికారిక పర్యటన సందర్భంగా ఆయన ప్రజలతో సంభాషిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్ పెద్ద ప్రమాదాన్ని సృష్టించిందని మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. కాన్వాయ్ ఒక మహిళపైకి దూసుకెళ్లి ఓ మహిళ కాలుకు తీవ్ర గాయమైందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆమెను వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రధానంగా వైసీపీ సోషల్ మీడియా గ్రూపులు నడిపిన ఈ సంఘటనకు కళ్యాణ్ కాన్వాయ్ ఎలా తప్పు పట్టాలి అనే దానిపై కూడా చర్చ జరిగింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖామంత్రిగా అజారుద్దీన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖామంత్రిగా అజారుద్దీన్తెలంగాణ రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ, పబ్లిక్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ శాఖామంత్రిగా ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ అజారుద్దీన్ సోమవారం తన శాఖా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. సచివాలయంలోని తన ఛాంబర్‌లో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ముస్లిం మత పెద్దల ప్రార్థనల మధ్య ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు.

సంక్రాంతి సందడి : రైళ్ళన్నీ ఫుల్.. వందేభారత్‌కు వెయిటింగ్

సంక్రాంతి సందడి : రైళ్ళన్నీ ఫుల్.. వందేభారత్‌కు వెయిటింగ్దేశంలో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. ఈ పండుగకు తమ సొంతూర్లకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో విశాఖపట్నం వైపు వెళ్లే రైళ్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్‌ పెరిగింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే టికెట్లు హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. జనవరి 9వ తేదీకి (శుక్రవారం) సంబంధించిన టికెట్లు అప్పుడే పూర్తయిపోయాయి.

కర్నాటక సీఎం మార్పు తథ్యమా? సిద్ధూ లభించని కాంగ్రెస్ నేతల అపాయింట్మెంట్...

కర్నాటక సీఎం మార్పు తథ్యమా? సిద్ధూ లభించని కాంగ్రెస్ నేతల అపాయింట్మెంట్...కర్నాటక రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం పెద్దలు సమయం కేటాయించేందుకు నిరాకరించినట్టు సమాచారం. కర్నాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమనే ప్రచారం గత కొంతకాలంగా విస్తృతంగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ బెంగుళూరు - ఢిల్లీల మధ్య పర్యటిస్తున్నారు. నవంబరు నెలాఖరు నాటికి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మార్పు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం సాగుతోంది.

అమెరికాలో తీవ్ర దగ్గు, ఛాతినొప్పితో మృతి చెందిన ఏపీ బాపట్ల విద్యార్థిని

అమెరికాలో తీవ్ర దగ్గు, ఛాతినొప్పితో మృతి చెందిన ఏపీ బాపట్ల విద్యార్థినిఅమెరికాలో ఇటీవలే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న 23 ఏళ్ల భారతీయ విద్యార్థిని తీవ్రమైన దగ్గు, ఛాతీ నొప్పితో అనారోగ్యంతో మరణించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన రాజ్యలక్ష్మి యార్లగడ్డ, అలియాస్ రాజి, టెక్సాస్ ఏఅండ్ఎం యూనివర్సిటీ కార్పస్ క్రిస్టి నుండి ఇటీవల డిగ్రీ పొందినట్లు టెక్సాస్‌లోని డెంటన్ నగరంలో ఆమె బంధువు చైతన్య వైవీకే ప్రారంభించిన గోఫండ్‌మి ప్రచారంలో తేలింది.

మేల్ ఫెర్టిలిటీ నేపథ్యంగా లవ్ స్టోరీతో సాగే సంతాన ప్రాప్తిరస్తు - నిర్మాతలు

మేల్ ఫెర్టిలిటీ నేపథ్యంగా లవ్ స్టోరీతో సాగే సంతాన ప్రాప్తిరస్తు - నిర్మాతలువిక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. ఈ సినిమాను మధుర ఎంటర్ టైన్ మెంట్, నిర్వి ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్ పై మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు సంజీవ్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. రచయిత షేక్ దావూద్ జి ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సినిమా ఈ నెల 14న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు నిర్మాతలు మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి.

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. సింపుల్ సుని దర్శకత్వంలో సర్వెగర సిల్వర్ స్క్రీన్స్, సుని సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై దీపక్ తిమ్మప్ప, సుని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 14న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ కె నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఉత్తర అమెరికా, కెనడాలో విడుదల చేయనున్నారు.

జూటోపియా 2 లో జూడీ హాప్స్‌కి వాయిస్‌ ఇచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్‌

జూటోపియా 2 లో జూడీ హాప్స్‌కి వాయిస్‌ ఇచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్‌డిస్నీ అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యానిమేటెడ్‌ చిత్రం ‘జూటోపియా 2’ హిందీ వెర్షన్‌ ప్రకటించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నటి శ్రద్ధా కపూర్ పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె, సినిమాలోని ధైర్యవంతమైన మరియు చురుకైన పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ జూడీ హాప్స్‌కి హిందీ వాయిస్‌ ఇవ్వడం పట్ల తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఈ చిత్రం నవంబర్‌ 28న భారతదేశవ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్‌, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.

Faria Abdullah: సందీప్ కిషన్ హీరోగా సిగ్మా పవర్‌ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్

Faria Abdullah: సందీప్ కిషన్ హీరోగా సిగ్మా పవర్‌ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్దక్షిణాదిలోని అత్యంత విశ్వసనీయ, హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, గ్లోబల్ ప్రమోషనల్ రీచ్ గల ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ సుబాస్కరన్ లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాణంలో జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో యాక్షన్-అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా చిత్రం 65 రోజుల షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు. నాలుగు నెలల పాటు జరిగిన షూటింగ్ ఇప్పుడు సినిమా షెడ్యూల్‌లో 95% పూర్తయింది.

Raviteja: రవితేజ కు ఎదురైన ప్రశ్నల సారాంశంతో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

Raviteja: రవితేజ కు ఎదురైన ప్రశ్నల సారాంశంతో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తిమాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న RT 76 చిత్రానికి టైటిల్ ఖరారు చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. దీనికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ ను విడుదలయింది. ఈ సినిమాకి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే పేరు పెట్టారు. సంక్రాంతి పండుగ వైబ్‌ ను అందిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రవితేజ పేరు రామ సత్యనారాయణ. ఇద్దరు హీరోయిన్ల నడుమ సాగే డ్రామా ఈ సినిమాలో కథగా చెప్పబడింది.
