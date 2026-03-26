గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 26 మార్చి 2026 (11:53 IST)

ఆర్సీబీ జట్టు పేరును మార్చుకుంటుందా? అనన్య బిర్లా ఏమన్నారు?

RCB
RCB
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు భారీ మొత్తానికి అమ్ముడుపోయింది. కొత్త గ్రూప్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తన పేరును మార్చుకుంటుందా? ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ (ఏబీజే) నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం మంగళవారం నాడు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరులో దాని ప్రస్తుత యజమాని అయిన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ నుండి 1.78 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 16,706 కోట్లు) భారీ మొత్తానికి 100 శాతం ఈక్విటీ వాటాను కొనుగోలు చేసినప్పటి నుండి ఇది అందరి మనసుల్లో మెదులుతున్న ప్రశ్న. 
 
ఈ గ్రూప్‌లో బ్లాక్‌స్టోన్ యొక్క పెర్పెచువల్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ, బీఎక్స్‌పీఈ, అమెరికన్ ఇన్వెస్టర్ డేవిడ్ బ్లిట్జర్ యాజమాన్యంలోని బోల్ట్ వెంచర్స్, మీడియా దిగ్గజం టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి ఇతర పక్షాలు కూడా ఉన్నాయి.
 
2008లో లీగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఐపీఎల్‌లో భాగమైన ఎనిమిది ఆరంభ ఫ్రాంచైజీలలో ఆర్సీబీ ఒకటి. 2025లో వారు మొట్టమొదటిసారిగా ఐపీఎల్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నారు. అయితే, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్‌లో ప్రముఖ వ్యక్తి అయిన అనన్య బిర్లా చేసిన ఒక పోస్ట్‌ను బట్టి చూస్తే, ఆర్సీబీ పేరు మార్చబడదు. జట్టు పేరు మార్చబడదని ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌ను అనన్య తన స్టోరీలో తిరిగి పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఆర్సీబీ పేరు మార్చుకోబోదనే విషయాన్న అనన్య స్పష్టం చేశారు. 

కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌లో విద్యార్థిని పట్ల ఉపాధ్యాయుడి వెకిలి చేష్టలు (video)కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌కు రప్పించుకుని ఓ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థిని పట్ల అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించాడు. కొడంగల్ నియోజకవర్గం మద్దూరు మండలం మోమినపూర్ గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో విద్యార్థినితో స్వామి అనే ఉపాధ్యాయుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. సీసీ కెమెరాలో ఈ దృశ్యాలు రికార్డైనాయి. ఈ నెల 7వ తేదీన కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌కు పిలిపించుకుని వెకిలి చేష్టలకు ఉపాధ్యాయుడు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయం బయటికి రాకుండా ఉండేందుకు ఎంఈవో, ప్రధానోపాధ్యాయుడు, గ్రామ పెద్దలు ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

సురక్షితమైన తాగునీరు- ఎస్ఓపీని ఆమోదించిన ఏపీ సర్కారు.. నీటి కాలుష్యానికి చెక్... సూపర్ ప్లాన్అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థల (యూఎల్బీలు) పరిధిలో తాగునీటి నాణ్యత పర్యవేక్షణ, నిఘా, ప్రజా సమాచారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక- ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాన్ని (ఎస్ఓపీ) ఆమోదించింది. సురక్షితమైన తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం కఠినమైన జవాబుదారీతనాన్ని అమలు చేస్తుందని, రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణను చేపడుతుందని పురపాలక - పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.

రామతీర్థం వద్ద గిరి ప్రదక్షిణ.. పవన్ కల్యాణ్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభంశ్రీరామ నవమికి ​​ముందు భక్తులకు ప్రవేశాన్ని మెరుగుపరిచే యాత్రికుల కేంద్రమైన రామతీర్థం వద్ద గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ప్రారంభించారు. సీతారాముని పేట జంక్షన్ నుంచి నీలాచలం కొండ వరకు 3.70 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.3.40 కోట్లతో బిటి రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేశారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, వంగలపూడి అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌, ఎంపీ కె.అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి పాల్గొన్నారు.

మార్కాపురం ఘటన: రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. పారిపోయిన డ్రైవర్, క్లీనర్లు..మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం పట్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గురువారం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు మరణించడం, మరికొందరు తీవ్ర గాయాల పాలవడం పట్ల ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. అలాగే గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. నిర్మల్ నుండి నెల్లూరుకు వెళ్తుండగా సంభవించిన ఈ బస్సు ప్రమాదంలో బాధితుల వివరాలను సేకరించాలని ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణ రావును ఆదేశించారు.

బస్సు కదిలేటప్పుడే డ్రైవర్‌ను అలెర్ట్ చేసిన ప్రయాణీకులు.. కానీ?మార్కాపురం జిల్లాలోని రాయవరం వద్ద ఘోర ప్రమాదానికి గురైన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రయాణికులు, జర్నీ ప్రారంభం కావడానికి ముందే వాహనం పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఇప్పటివరకు 13 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న ఈ విషాద ఘటనకు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే? బస్సు సరైన స్థితిలో లేదని ప్రయాణికులు డ్రైవర్‌ను, బస్సు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. ప్రయాణికుల ఫిర్యాదులకు స్పందించిన సిబ్బంది, సుర్రగొండపాలెం వద్ద బస్సును దాదాపు ఒక గంట పాటు నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపట్టారు.

Chiranjeevi: డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ కు కృతజ్ఞుతలు తెలియజేసిన చిరంజీవిపెద్ది' సినిమా సెట్స్‌లో రామ్‌చరణ్‌ గాయపడ్డారన్న వార్తలపై అభిమానులు చాలా ఆందోలనకు గురయ్యాయి. దీనిపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేడు రామ్ చరణ్ కు శస్త్రచికిత్స చేసిన డాక్టర్ కూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పోస్ట్ చేశారు. డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ గారూ, చరణ్ కనురెప్పకు మీరు సకాలంలో, నైపుణ్యంతో చేసిన శస్త్రచికిత్స మాకు నిజంగా ఒక వరంలాంటిది. మాకు ఆందోళన కలిగించిన ఆ క్షణం, మీ కచ్చితత్వం, శ్రద్ధ మరియు నైపుణ్యంతో పూర్తిగా తొలగిపోయింది. మీ పనితనమే అన్నింటికీ కారణం, అందుకు మేము నిజంగా కృతజ్ఞులం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

Balakrishna: ఢిల్లీ లో నందమూరి బాలకృష్ణకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారంతన అద్భుతమైన 50 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో భారతీయ సినిమాకు ఆయన చేసిన అపారమైన సేవకు గుర్తింపుగా, నటన కళ పట్ల ఆయనకున్న చెరగని ప్రభావం, బహుముఖ ప్రజ్ఞ, అసమానమైన అంకితభావానికి నివాళిగా ఈ పురస్కారాన్ని ఉత్సవ నిర్వాహకులు ప్రదానం చేశారు.

Pawan: పవన్ కళ్యాణ్ తో సురేందర్ రెడ్డి చిత్రం ఎలా వుండబోతోంది !ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వుండబోతోందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సినిమా కథ దాదాపు ఖరారు అయినట్లు ఫిలింనగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు వక్కంతం వంశీ రచయిత. గతంలో కొన్ని హిట్లు, ఫట్స్ ఇచ్చిన ఘనత వుంది ఆయనకు. టెలివ

Ram Charan Birth day: అప్పుడు ఒంటరి ఇప్పుడు పెద్ది లా ఎదిగిన కొణిదెల రామ్ చరణ్.పద్మవిభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనయుడిగా వెండితెర ఆరంగేట్రం చేసి నేడు "మెగాపవర్ స్టార్"గా కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులను తన నటనతో అలరిస్తున్నారు చరణ్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుటుంబం నుండి వచ్చే హీరోల మీద ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుందో కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. అలాంటిది మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొడుకే వారసుడిగా వస్తే, వచ్చాక నిలదొక్కుకుంటాడా? లేదా? అనే అనుమానం కూడా అతనిలో వుంటుంది.

ప్రశాంతంగా నిద్రపోనిచ్చేవాడు కాదు.. ఎక్కడపడితే అక్కడ తాకేవాడు.. మోనాలిసామహా కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా బాలీవుడ్ సినిమా దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రాపై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేసింది. అతను తనను వేధించాడని వాపోయింది. పెళ్లైన కొద్ది రోజుల్లోనే భర్తతో పాటు మీడియా ముందుకు వచ్చిన మోనాలిసా మిశ్రా వల్ల తాను ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి బట్టబయలు చేసింది. ప్రయాగరాజ్‌ కుంభమేళా ఫేమ్ మోనాలిసా మార్చి 11న తన ప్రియుడు ఫర్మాన్ ఖాన్‌ను హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమెను సినిమా రంగానికి పరిచయం చేయాలనుకున్న దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా... మోనాలిసా వివాహాన్ని లవ్ జీహాద్‌తో పోల్చాడు.
