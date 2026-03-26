ఆర్సీబీ జట్టు పేరును మార్చుకుంటుందా? అనన్య బిర్లా ఏమన్నారు?
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు భారీ మొత్తానికి అమ్ముడుపోయింది. కొత్త గ్రూప్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తన పేరును మార్చుకుంటుందా? ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ (ఏబీజే) నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం మంగళవారం నాడు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరులో దాని ప్రస్తుత యజమాని అయిన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ నుండి 1.78 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 16,706 కోట్లు) భారీ మొత్తానికి 100 శాతం ఈక్విటీ వాటాను కొనుగోలు చేసినప్పటి నుండి ఇది అందరి మనసుల్లో మెదులుతున్న ప్రశ్న.
ఈ గ్రూప్లో బ్లాక్స్టోన్ యొక్క పెర్పెచువల్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ, బీఎక్స్పీఈ, అమెరికన్ ఇన్వెస్టర్ డేవిడ్ బ్లిట్జర్ యాజమాన్యంలోని బోల్ట్ వెంచర్స్, మీడియా దిగ్గజం టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి ఇతర పక్షాలు కూడా ఉన్నాయి.
2008లో లీగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఐపీఎల్లో భాగమైన ఎనిమిది ఆరంభ ఫ్రాంచైజీలలో ఆర్సీబీ ఒకటి. 2025లో వారు మొట్టమొదటిసారిగా ఐపీఎల్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నారు. అయితే, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్లో ప్రముఖ వ్యక్తి అయిన అనన్య బిర్లా చేసిన ఒక పోస్ట్ను బట్టి చూస్తే, ఆర్సీబీ పేరు మార్చబడదు. జట్టు పేరు మార్చబడదని ఇన్స్టా పోస్ట్ను అనన్య తన స్టోరీలో తిరిగి పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఆర్సీబీ పేరు మార్చుకోబోదనే విషయాన్న అనన్య స్పష్టం చేశారు.