శతకం సాధించి వుంటే సెల్ఫిష్గా కనిపించేవాడిని.. జట్టు గెలుపే ముఖ్యం.. సంజు
సంజు శాంసన్ తాను భారతదేశపు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైట్-బాల్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఎందుకు పరిగణించబడతాడో మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై 52 బంతుల్లో 87 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి, నిలకడగా ఆడి సీఎస్కేకి ఈ సీజన్లో ఐదవ విజయాన్ని అందించాడు.
ఎంఎస్ ధోనీ లేకపోయినా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు సమస్యేమీ లేదు. మ్యాచ్ సాగేకొద్దీ మెరుగుపడిన కోట్లా పిచ్పై, సంజు సామ్సన్ వ్యక్తిగత మైలురాళ్ల కంటే జట్టుకే ప్రాధాన్యతనిస్తూ మరో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతను ప్రశాంతంగా ఉంటూ, ఛేజింగ్ను ఎప్పుడూ చేజారనీయకుండా, సీఎస్కే అభిమానులకు ఒక క్లాసిక్ సామ్సన్ విందును అందించాడు. అతని సంయమనం భారతదేశపు ఇద్దరు గొప్ప బ్యాటింగ్ దిగ్గజాల నుండి గొప్ప ప్రశంసలను అందుకుంది.
బ్యాటింగ్ చేయడం అంత సులభం కాని నెమ్మదైన పిచ్పై 155 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్న క్రమంలో, సీఎస్కే 45/2తో ఆరంభంలోనే కష్టాల్లో పడింది. ఒత్తిడిని తట్టుకున్న శాంసన్, ఒక దశలో 22 బంతుల్లో 22 పరుగులు మాత్రమే చేసి నెమ్మదిగా ఆడినా, ఆ తర్వాత సునాయాసంగా గేర్లు మార్చి, 12వ ఓవర్లో తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తిచేసి, వ్యూహాత్మక దూకుడుతో ఢిల్లీ స్పిన్నర్లను చితకబాదాడు.
అతని మ్యాచ్ విన్నింగ్ ప్రదర్శనకు కార్తిక్ శర్మ తోడవ్వడంతో, ఈ జోడీ కేవలం 66 బంతుల్లోనే అజేయంగా 114 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్ను దాదాపుగా ఖరారు చేసింది.
ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకున్న ప్రదర్శన తర్వాత, శాంసన్ మనస్తత్వం మరింతగా ఆకట్టుకుంది. శతకం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. కానీ దాని కోసం నేను కొంచెం స్వార్థంగా ఉండాల్సి వచ్చేది. 'సింగిల్ తీసుకో, నన్ను నా శతకం పూర్తి చేసుకోనివ్వు' అని నేను అనలేదు. జట్టు కోసం మ్యాచ్ గెలవడమే ఉత్తమమని నేను భావించాను.. అని సంజూ శాంసన్ అన్నాడు. ఈ సెంచరీ చేసి వుంటే సెల్ఫిష్ అయి ఉండాలనిపించిందని, తాను అలాకాదని, మ్యాచ్ గెలవడం ముఖ్యమని అనుకున్నానని బదులిచ్చాడు.