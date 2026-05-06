బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. ఐపీఎల్ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (17:03 IST)

శతకం సాధించి వుంటే సెల్ఫిష్‌గా కనిపించేవాడిని.. జట్టు గెలుపే ముఖ్యం.. సంజు

Sanju Samson
Sanju Samson
సంజు శాంసన్ తాను భారతదేశపు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైట్-బాల్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఎందుకు పరిగణించబడతాడో మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై 52 బంతుల్లో 87 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి, నిలకడగా ఆడి సీఎస్కేకి ఈ సీజన్‌లో ఐదవ విజయాన్ని అందించాడు. 
 
ఎంఎస్ ధోనీ లేకపోయినా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు సమస్యేమీ లేదు. మ్యాచ్ సాగేకొద్దీ మెరుగుపడిన కోట్లా పిచ్‌పై, సంజు సామ్సన్ వ్యక్తిగత మైలురాళ్ల కంటే జట్టుకే ప్రాధాన్యతనిస్తూ మరో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతను ప్రశాంతంగా ఉంటూ, ఛేజింగ్‌ను ఎప్పుడూ చేజారనీయకుండా, సీఎస్కే అభిమానులకు ఒక క్లాసిక్ సామ్సన్ విందును అందించాడు. అతని సంయమనం భారతదేశపు ఇద్దరు గొప్ప బ్యాటింగ్ దిగ్గజాల నుండి గొప్ప ప్రశంసలను అందుకుంది. 
 
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై 52 బంతుల్లో 87 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి, ప్రశాంతంగా ఆడుతూ, ఈ సీజన్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కు ఐదవ విజయాన్ని అందించి, భారతదేశపు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైట్-బాల్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా తనను ఎందుకు పరిగణిస్తారో సంజు సామ్సన్ మరోసారి నిరూపించాడు. 
 
బ్యాటింగ్ చేయడం అంత సులభం కాని నెమ్మదైన పిచ్‌పై 155 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్న క్రమంలో, సీఎస్కే 45/2తో ఆరంభంలోనే కష్టాల్లో పడింది. ఒత్తిడిని తట్టుకున్న శాంసన్, ఒక దశలో 22 బంతుల్లో 22 పరుగులు మాత్రమే చేసి నెమ్మదిగా ఆడినా, ఆ తర్వాత సునాయాసంగా గేర్లు మార్చి, 12వ ఓవర్‌లో తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తిచేసి, వ్యూహాత్మక దూకుడుతో ఢిల్లీ స్పిన్నర్లను చితకబాదాడు.
 
అతని మ్యాచ్ విన్నింగ్ ప్రదర్శనకు కార్తిక్ శర్మ తోడవ్వడంతో, ఈ జోడీ కేవలం 66 బంతుల్లోనే అజేయంగా 114 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్‌ను దాదాపుగా ఖరారు చేసింది.
 
ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకున్న ప్రదర్శన తర్వాత, శాంసన్ మనస్తత్వం మరింతగా ఆకట్టుకుంది. శతకం ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. కానీ దాని కోసం నేను కొంచెం స్వార్థంగా ఉండాల్సి వచ్చేది. 'సింగిల్ తీసుకో, నన్ను నా శతకం పూర్తి చేసుకోనివ్వు' అని నేను అనలేదు. జట్టు కోసం మ్యాచ్ గెలవడమే ఉత్తమమని నేను భావించాను.. అని సంజూ శాంసన్ అన్నాడు. ఈ సెంచరీ చేసి వుంటే సెల్ఫిష్ అయి ఉండాలనిపించిందని, తాను అలాకాదని, మ్యాచ్ గెలవడం ముఖ్యమని అనుకున్నానని బదులిచ్చాడు.

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్నవజాత శిశువు మరణించిందని తల్లికి అబద్ధం చెప్పి, ఆ బిడ్డను రూ.1.5 లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. సికింద్రాబాద్‌లోని మౌలాలికి చెందిన, ఏడు నెలల గర్భిణి అయిన నాస్రా ఫాతిమా, మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం లక్ష్మీనగర్ తండాలో ఉన్న తన అత్తవారింటికి వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఆమె చేతిలో ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్‌ను గమనించిన కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో ఆమె కిందపడిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావానికి గురయ్యారు. వెంటనే ఆమె స్నేహితురాలి ఒకరు ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న అనంతరం ఆమె ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

ఏటీఎంను పెకిలించి.. మెషీన్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు..

ఏటీఎంను పెకిలించి.. మెషీన్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు..ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏటీఎం మెషీన్‌ను దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని దుండగులు ఒక ఏటీఎంను పెకిలించి, దానిలోని యంత్రంతో పారిపోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ముసుగు ధరించిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక ఎస్‌యూవీలో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మొదట ఇనుప రాడ్లతో ఏటీఎంను పగలగొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. వారి ప్రయత్నాలు విఫలమవడంతో, ఆ ముఠా యంత్రానికి తాళ్లు కట్టి, వాహనంతో బలవంతంగా బయటకు లాగింది. ఆ తర్వాత నిందితులు ఏటీఎంలో డబ్బులు నింపి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.

మెడలో రూ. 142 కోట్లు విలువ చేసే హారంతో మెరిసిన మేఘా సుధారెడ్డి, వీడియో

మెడలో రూ. 142 కోట్లు విలువ చేసే హారంతో మెరిసిన మేఘా సుధారెడ్డి, వీడియోమేఘా సుధా రెడ్డి. మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (MEIL) డైరెక్టర్- ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మేఘా కృష్ణా రెడ్డి గారి భార్య. ఈమె ఇటీవల తన ఖరీదైన ఆభరణాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ప్రతిసారి కొత్తకొత్త డిజైన్లతో, సరికొత్త ఆభరణాలతో ఆమె అందరినీ సంభ్రమాశ్చర్యాలలో ముంచెత్తేస్తారు. ఈ సారి న్యూయార్క్‌లో జరిగిన మెట్ గాలా 2026 వేడుకలో సుధా రెడ్డి ధరించిన హారం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎందుకంటే ఆ హారం ధర సుమారు రూ. 142 కోట్లు ($15 మిలియన్లు). ఈ హారం మధ్యలో 550 క్యారెట్ల అరుదైన టాంజనైట్(Tanzanite) రత్నం ఉంది.

టీవీకే చీఫ్ విజయ్ బాటలో రాజకీయాల్లోకి సినీ తారలు.. బరిలోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్?

టీవీకే చీఫ్ విజయ్ బాటలో రాజకీయాల్లోకి సినీ తారలు.. బరిలోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్?టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ఎన్నికల రంగ ప్రవేశం భారీ విజయం సాధించడంతో, పరిశ్రమల వ్యాప్తంగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. దీంతో సినీ తారలు కూడా ఆయన బాటలోనే పయనించవచ్చనే ఆశలు రేకెత్తాయి. ప్రస్తుత తరం అగ్ర నటులలో, భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించేందుకు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ బలమైన పోటీదారుగా తరచుగా కనిపిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జూనియర్‌కు గొప్ప వారసత్వం ఉంది. ఆయన తాత ఎన్.టి. రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి 1983లో ఘన విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోకి వచ్చింది. ఆయన ఇప్పటికీ పార్టీపై గట్టి పట్టు కలిగి ఉండగా, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ తదుపరి వారసుడిగా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతున్నారు.

Bus Conductor: 6.5 అడుగుల ఎత్తు.. కండక్టర్‌గా బస్సులో తిరగలేకపోయాడు.. చివరికి?

Bus Conductor: 6.5 అడుగుల ఎత్తు.. కండక్టర్‌గా బస్సులో తిరగలేకపోయాడు.. చివరికి?6.5 అడుగుల ఎత్తు కారణంగా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయిన ఒక బస్ కండక్టర్‌కు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ) ఆదుకుంది. అమీన్ అహ్మద్ అన్సారీ హైదరాబాద్‌లోని టీజీఎస్ఆర్టీసీ మెహదీపట్నం డిపోలో బస్ కండక్టర్‌గా పనిచేస్తుండేవాడు. అయితే, 198 సెం.మీ (6.5 అడుగుల) ఎత్తు ఉన్న ఈ కండక్టర్, బస్సు గరిష్ట ఎత్తు కేవలం 6.4 అడుగులు మాత్రమే ఉండటంతో బస్సు లోపల కండక్టర్‌గా తన విధులను నిర్వర్తించలేకపోయాడు.

Watch More Videos

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియ

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభం

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరిక

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరికమా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com