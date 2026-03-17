మంగళవారం, 17 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 17 మార్చి 2026 (11:05 IST)

ఐపీఎల్ 2026 : గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో చేరిన కెప్టెన్ శుభ్ మన్ గిల్

Shubman Gill
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 సీజన్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ మంగళవారం నాడు గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో చేరాడు. ఈ సీజన్ మొదటి దశ షెడ్యూల్ ఇప్పటికే ప్రకటించబడటంతో, గుజరాత్ టైటాన్స్ తమ ప్రస్థానాన్ని మార్చి 31న ముల్లాన్‌పూర్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జరిగే  మ్యాచ్‌తో ప్రారంభించనుంది. 
 
ఆ తర్వాత, గిల్ సారథ్యంలోని ఈ జట్టు ఏప్రిల్ 4న నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను ఎదుర్కోవడానికి అహ్మదాబాద్‌లోని తమ సొంత మైదానానికి తిరిగి రానుంది. ఏప్రిల్ 8న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తోనూ, ఏప్రిల్ 12న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్‌తోనూ మరో రెండు 'అవే' మ్యాచ్‌లలో తలపడేలా కూడా ఈ జట్టు షెడ్యూల్ చేయబడింది.
 
గుజరాత్ టైటాన్స్ సొంత మైదానంలో జరిగే మ్యాచ్‌ల కోసం టికెట్ల విక్రయాలు ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టికెట్లు ఫ్రాంచైజీ యొక్క అధికారిక టికెటింగ్ భాగస్వామి అయిన బుక్ మై షోలో టైటాన్స్ ఎఫ్ఏఎమ్ యాప్‌లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. 
 
ఐఎపీఎల్‌లో నిలకడతో రాణించే జట్లలో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఒకటి. తమ మొదటి నాలుగు సీజన్లలో మూడుసార్లు ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుకోవడమే కాకుండా, 2022లో తమ తొలి సీజన్‌లోనే ఈ జట్టు టైటిల్‌ను కూడా గెలుచుకుంది.

కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ.. కంట్లో కారం చల్లి రూ.1కోటి దోచుకెళ్లారు..

కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ.. కంట్లో కారం చల్లి రూ.1కోటి దోచుకెళ్లారు..హైదరాబాద్‌ నగరంలో నేరాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కూకట్‌పల్లిలో ఒక భారీ దోపిడీ జరిగింది. గుర్తుతెలియని దుండగులు ఇద్దరు వ్యక్తులపై మిరపపొడి చల్లి దాడి చేసి, వారి నుంచి రూ.1 కోటి నగదును దోచుకెళ్లారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బహదూర్‌పురాకు చెందిన ఖుస్రూ, అజీముద్దీన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చిన నలుగురు వ్యక్తులు అడ్డగించారు. వారు బాధితుల కళ్ళలో కారం చల్లి, వారి వద్ద ఉన్న నగదుతో పరారయ్యారు.

Donald Trump: ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని భావించడం లేదు

Donald Trump: ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని భావించడం లేదుఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణు ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలా చేయదని వైట్‌హౌస్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ చెప్పినట్లు సీఎన్ఎన్ తెలిపింది. పరిస్థితి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు ఉన్నాయని, వైట్‌హౌస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్రిప్టో వ్యవహారాల సలహాదారు డేవిడ్ సాక్స్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పరోక్షంగా ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సీఎన్ఎన్ పేర్కొంది.

కాబూల్ ఆస్పత్రిపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 400మంది మృతి.. తాలిబన్

కాబూల్ ఆస్పత్రిపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. 400మంది మృతి.. తాలిబన్కాబూల్‌లోని ఓ ఆసుపత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకుని పాకిస్తాన్ దాడి చేసిందని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆరోపించింది. ఈ వైమానిక దాడిలో కనీసం 400 మంది మరణించారని పేర్కొంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో పదేపదే సరిహద్దు ఘర్షణలు, వైమానిక దాడులను పాకిస్థాన్ జరుపుతోంది. కాల్పుల విరమణ కోసం అంతర్జాతీయ పిలుపులను పాకిస్థాన్ పట్టించుకోలేదు. దీనిపై ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రభుత్వ డిప్యూటీ ప్రతినిధి హమ్దుల్లా ఫిత్రాత్, ఎక్స్‌ పోస్ట్‌లో, స్థానిక సమయం సోమరావం రాత్రి 9 గంటలకు ఆసుపత్రిపై వైమానిక దాడి జరిగిందని, 2,000 పడకల సౌకర్యంతో కూడిన ఆస్పత్రి ధ్వంసమైందని చెప్పారు.

మిత్రులు రమ్మంటే రావడంలేదు, మాకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుంది, మీరెట్లా పోతే మాకేం: ట్రంప్

మిత్రులు రమ్మంటే రావడంలేదు, మాకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుంది, మీరెట్లా పోతే మాకేం: ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈరోజు వైట్ హౌస్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, హార్ముజ్ జలసంధిని భద్రపరచడంలో సహాయం కోసం తాను చేసిన ప్రయత్నాలను అమెరికా మిత్రదేశాలు తిరస్కరించాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణ్వాయుధాన్ని ఉపయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలాంటి పని ఎప్పటికీ చేయదు అని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్‌లోని ఖార్గ్ ద్వీపంలోని చమురు సౌకర్యాలను మినహాయించి అమెరికా ప్రతిదాన్ని నాశనం చేసింది. కానీ భవిష్యత్తులో వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి తలుపులు తెరిచి ఉంచిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ద్వీపం దేశ ముడి ఎగుమతుల్లో దాదాపు 90% నిర్వహిస్తుంది.

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసు.. 24ఏళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డి

సినీ నటి ప్రత్యూష కేసు.. 24ఏళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డిసినీ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో నిందితుడిగా వున్న సిద్ధార్థ్ రెడ్డి తెరపైకి వచ్చాడు. 24 ఏళ్ల తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చాడు. సుప్రీం కోర్టు తుది తీర్పు మేరకు సిద్ధార్థ్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు. ప్రత్యూష మరణం తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడిన సిద్ధార్థ్ రెడ్డి సుప్రీం ఆదేశాల ప్రకారం లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటన 2002 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన జరిగింది.

Jana Nayagan: జన నాయగన్ రిలీజ్.. పవన్ చెప్పినట్టే జరుగుతోంది... ఏంటది?

Jana Nayagan: జన నాయగన్ రిలీజ్.. పవన్ చెప్పినట్టే జరుగుతోంది... ఏంటది?పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ చెప్పిన మాట జన నాయగన్ రిలీజ్ విషయంలో జరగబోతోంది. ఈ విషయంలో చిత్ర నిర్మాతలు కోర్టుకు వెళ్లడం సరికాదని పవన్ పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా నిర్మాతలు సీబీఎఫ్‌సీ సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు వీలుగా, చిత్ర నిర్మాతలు కోర్టులో వేసిన తమ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ సమీక్ష ద్వారా ధృవీకరణ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని, తద్వారా సినిమా థియేట్రికల్ విడుదలకు, ఈ అనిశ్చితి కారణంగా ప్రభావితమైన ఓటీటీ ఒప్పందాల ఖరారుకు మార్గం సుగమమవుతుందని భావిస్తున్నారు.

జన నాయగన్ సినిమా రిలీజ్‌.. నిర్మాతలదే తప్పు.. ఎన్డీఏది కాదు: పవన్ కల్యాణ్

జన నాయగన్ సినిమా రిలీజ్‌.. నిర్మాతలదే తప్పు.. ఎన్డీఏది కాదు: పవన్ కల్యాణ్జన నాయగన్ చిత్రాన్ని రివైజింగ్ కమిటీకి పంపాలన్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (సీబీఎఫ్‌సీ) నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ, ఆ చిత్ర నిర్మాతలు దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకుని నెల రోజులకు పైగా గడిచినా... ఈ రాజకీయ యాక్షన్ డ్రామాకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారంలో మాత్రం ఇప్పటికీ ఏమాత్రం పురోగతి కనిపించడం లేదు. పూర్తిస్థాయి రాజకీయ ప్రవేశానికి ముందు దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న చివరి చిత్రంగా నిలుస్తున్న ఈ మూవీకి వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ఈ ఏడాది ఆరంభంలో సీబీఎఫ్‌సీ ఛైర్‌పర్సన్ దీనిని పునఃపరిశీలన కమిటీకి సిఫార్సు చేసినప్పటి నుండి సీబీఎఫ్‌సీ దశలోనే నిలిచిపోయింది.

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్.. ఆసక్తికర సన్నివేశాలు.. మహేష్ క్లారిటీ (video)

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్.. ఆసక్తికర సన్నివేశాలు.. మహేష్ క్లారిటీ (video)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ఈనెల 19న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో కొన్ని ఆసక్తికర సన్నివేశాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో శ్రీలీల ఒక అనుకోని వివాదంలో చిక్కుకుంది. నటుడు మహేష్ వైపు శ్రీలీల సీరియస్‌గా చూసిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆమెపై ట్రోలింగ్ మొదలైంది.

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఈ టీజర్ ద్వారా సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే పాత్ర యొక్క ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భావోద్వేగాలతో నిండిన, ఆసక్తికరమైన సినీ అనుభూతిని అందించనుందని టీజర్ హామీ ఇస్తోంది.

Anand Deverakonda: ఎపిక్ మూవీ ప్రోమో - రావులపాలెంలో ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు

Anand Deverakonda: ఎపిక్ మూవీ ప్రోమో - రావులపాలెంలో ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజుఈసారి పుట్టినరోజు చిరస్మరణీయమైన పుట్టినరోజు వేడుకగా ఆనంద్ దేవరకొండ అభివర్ణించుకున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "ఎపిక్". ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. వెంకట్ ఉప్పుటూరి, వి.ఎం.ఆర్ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆనంద్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి బర్త్ డే ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు.
