ఐపీఎల్ 2026 : గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో చేరిన కెప్టెన్ శుభ్ మన్ గిల్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 సీజన్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మంగళవారం నాడు గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో చేరాడు. ఈ సీజన్ మొదటి దశ షెడ్యూల్ ఇప్పటికే ప్రకటించబడటంతో, గుజరాత్ టైటాన్స్ తమ ప్రస్థానాన్ని మార్చి 31న ముల్లాన్పూర్లో పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగే మ్యాచ్తో ప్రారంభించనుంది.
ఆ తర్వాత, గిల్ సారథ్యంలోని ఈ జట్టు ఏప్రిల్ 4న నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ను ఎదుర్కోవడానికి అహ్మదాబాద్లోని తమ సొంత మైదానానికి తిరిగి రానుంది. ఏప్రిల్ 8న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తోనూ, ఏప్రిల్ 12న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తోనూ మరో రెండు 'అవే' మ్యాచ్లలో తలపడేలా కూడా ఈ జట్టు షెడ్యూల్ చేయబడింది.
గుజరాత్ టైటాన్స్ సొంత మైదానంలో జరిగే మ్యాచ్ల కోసం టికెట్ల విక్రయాలు ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ టికెట్లు ఫ్రాంచైజీ యొక్క అధికారిక టికెటింగ్ భాగస్వామి అయిన బుక్ మై షోలో టైటాన్స్ ఎఫ్ఏఎమ్ యాప్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఐఎపీఎల్లో నిలకడతో రాణించే జట్లలో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఒకటి. తమ మొదటి నాలుగు సీజన్లలో మూడుసార్లు ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకోవడమే కాకుండా, 2022లో తమ తొలి సీజన్లోనే ఈ జట్టు టైటిల్ను కూడా గెలుచుకుంది.