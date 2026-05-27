బంతిని చుక్కల్లోకి లేపి మైదానంలో ఏడ్చేసిన సూర్యవంశీ, ఏమైంది?, వీడియో
క్రికెట్ క్రీడలో కొంతమంది ఆటగాళ్లే ఆత్మవిశ్వాసంతో షాట్లు కొడుతుంటారు. అర్థ సెంచరనీ, సెంచరీలకు దగ్గరగా వుండగానే భారీ షాట్లు కొట్టకుండా జిడ్డు ఆట ఆడుతారు. కానీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనింగ్స్ బ్యాట్సమన్ వైభవ్ బ్యాటింగ్ అందుకు భిన్నంగా వుంటుంది. ఇలా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందో చెప్పేందుకు ఎన్నో ఉదాహరణలు వున్నాయి. ఇక ఇప్పటి సంగతి విషయానికి వస్తే... ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన శతకాన్ని నమోదు చేసే అవకాశాన్ని అతను స్వల్ప తేడాతో కోల్పోయినప్పటికీ, రికార్డులను మాత్రం తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026 ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ వైభవ్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై 334 అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేసి, కేవలం 29 బంతుల్లోనే 97 పరుగులు సాధించాడు. వైభవ్ 5 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్లను బాదాడు.
ఐపీఎల్లో అత్యంత వేగవంతమైన శతకం సాధించిన రికార్డు క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉంది. 2013 ఏప్రిల్ 23న పూణే వారియర్స్పై గేల్ కేవలం 30 బంతుల్లోనే తన శతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. వైభవ్ ఈ నిర్దిష్ట రికార్డును బద్దలు కొట్టలేకపోయినప్పటికీ, ఖచ్చితంగా అనేక ఇతర ఘనతలను తన ఖాతాలో జమ చేసుకున్నాడు. వైభవ్, యశస్వి తొలి వికెట్కు 125 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు.
ఈ 125 పరుగుల భాగస్వామ్యం, ఐపీఎల్ నాకౌట్ లేదా ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్ల చరిత్రలో రెండో అత్యధిక ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యంగా నిలిచింది. దీనికి ముందు, 2011 ఐపీఎల్ ఫైనల్లో, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున ఆడిన మురళీ విజయ్- మైక్ హస్సీ, RCBపై 159 పరుగులు సాధించారు. ఐపీఎల్ నాకౌట్ లేదా ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన వారిలో సూర్యవంశీ 97 పరుగులు చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు రికార్డు మాత్రం జోస్ బట్లర్ పేరిటే ఉంది. అతను 2022 సీజన్ రెండో క్వాలిఫైయర్లో RCBపై 106 నాటవుట్ గా నిలిచాడు.
ఏపీ డిప్యూటీ పవన్ కల్యాణ్ పైన తెలంగాణలో ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ నిర్వహించిన మీడియా సమావేశం, అందులో మాట్లాడిన వ్యక్తుల వ్యాఖ్యలపై జనసేన తెలంగాణ పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఏపిలో పవన్ కల్యాణ్ గారిని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించి ఓ పార్టీ భూస్థాపితం అయ్యిందనీ, మళ్లీ అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎవరు చేసిన వారికి కూడా అదే జరుగుతుందని పేర్కొంది. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ మీడియా సమావేశంపై జనసేన తెలంగాణ పార్టీ ఈ క్రింది విధంగా స్పందించింది. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ నా కులం ఎత్తాడు అన్నారు. "నాగేశ్వర్ గారికి సంబంధించి కుల సంఘాలు ఖండించాయి అని విన్నాను,
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తన మనసులోని మాటలను సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేసారు. ఇక ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి అయితే చర్చలు జరగడం మామూలే. ప్రస్తుతం వాటన్నిటిలో ఓ చిన్న వీడియోను మాత్రం నెటిజన్లు విపరీతంగా షేర్ చేసుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో డిప్యూటీ సీఎం ఏం మాట్లాడారో తెలుసుకుందాము. ఆయన మాటల్లోనే... నేను ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధానమంత్రి గారితో ఏం మాట్లాడతాను, ఏమి అడుగుతాను అని నన్ను అడుగుతుంటారు. ఆయనతో నేనేమి మాట్లాడతాను. నేను మాట్లాడేదల్లా... దేశం భవిష్యత్తు గురించి, మన రాష్ట్రాభివృద్ధి గురించి.
తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. రాజధాని ఢిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో విజయ్ తన మొదటి అధికారిక పర్యటనను కూడా ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నారు. గతంలో, 2023లో 'దళపతి' విజయ్ మోదీని కలిసినప్పుడు, విజయ్ కేవలం ఒక నటుడు మాత్రమే. అప్పట్లో మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ, ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిరోహించే దశలో ఉన్నారు.
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. తన పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్లతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి ఢిల్లీకి వెళ్లిన విజయ్... ప్రధాని కార్యాలయానికి వెళ్లి ప్రధాని మోడీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వీరిద్దరి మధ్య సుమారు 25 నిమిషాల పాటు జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలపై చర్చించినట్టు సమాచారం. ఆతర్వాత ఇరువురు నేతలు దిగిన ఫోటోలను పీఎంవో ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది.
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి ఆ పార్టీకి చెందిన బరాసత్ ఎంపీ కకోలి ఘోష్ దస్తికార్ తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. ఎంపీ పదవితో పాటు పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం సహా అన్ని పదవులకు రాజీనామా చేశారు. బరాసత్ నుంచి నాలుగుసార్లు ఎంపీగా గెలిచిన కకోలి ఘోష్... ఇటీవల టీఎంసీ బరాసత్ పార్లమెంటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెడిసెంట్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే పార్టీలోనే అన్ని పదవుల నుంచి వైదొలగడం గమనార్హం.
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
ఇటీవల సినిమా ఈవెంట్స్, ఇతర వేదికలపై చిత్ర పరిశ్రమలో సమస్యల్లో ఉన్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటూ ఫిలింమేకర్స్ చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇలా టాలీవుడ్ లోని కొందరు ప్రతిసారీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి స్పందించారు. సినిమా అనేది అద్భుతమైన మీడియం అని, దాన్ని బాధల వేదికగా మార్చొద్దని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.
సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. ఈ మూవీలో నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించగా, విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ సినిమాని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
చిల్డ్రన్ మూవీగా సమ్మర్ హాలిడేస్ ను ధీరజ్ మొగిలినేని రూపొందించారు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా నిర్వహించారు.