శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. ఐపీఎల్ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (13:58 IST)

ఐపీఎల్‌లో బుడ్డోడి సత్తా అదుర్స్.. ఆడిన బంతులన్నీ సిక్సులు, ఫోర్లే.. రికార్డుల వివరాలు (video)

Vaibhav Suryavanshi
ఐపీఎల్‌లో బుడ్డోడు తన సత్తా చాటాడు. ఆర్సీబీపై మ్యాచ్ టర్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్‌ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎక్కువ పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా తొలిసారి ఆరెంజ్ క్యాప్ అందుకున్నాడు. దీంతో పాటు 18 సిక్సర్లతో ఆ క్యాటగిరీలోనూ టాపే. ఇక ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్, ధృవ్ జురేల్ టాప్ 3లో నిలవడం విశేషం. దీంతో ఐపీఎల్‌ బాస్ బేబీ వైభవ్ సూర్యవంశీ తొలిసారి ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను ముద్దాడాడు. 
 
ఈ సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడితే వైభవ్ రెండు హాఫ్ సెంచరీలు చేశాడు. ఆ రెండు కూడా పదిహేను బంతుల్లోనే చేయడం విశేషం. ఇంకా సీఎస్కేతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో 15 బంతుల్లో ఫిఫ్టీ బాదిన ఈ బుడ్డోడు.. ఆర్సీబీతో జరిగిన బిగ్ ఫైట్‌లో 30కి పైగా పరుగులు సాధించాడు. ఇక సిక్సర్ల జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ 18 సిక్సర్లతో ఎవ్వరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు. 
 
అలాగే వైభవ్ సూర్యవంశి తన ఐపీఎల్ కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు ఆడిన మొదటి బంతిని సిక్స్‌గా మార్చాడు. 
బుమ్రా వేసిన మొదటి బంతి కూడా సిక్స్‌గా మారింది. అలాగే భువనేశ్వర్‌ వేసిన మొదటి బంతి కూడా ఫోర్‌గా మారింది. 
 
అదేవిధంగా ‌హేజిల్‌వుడ్ వేసిన మొదటి 4 బంతులు - ఫోర్, ఫోర్, ఫోర్, సిక్స్
‌గా మారాయి. ఇంకా శార్దూల్ ఠాకూర్ వేసిన మొదటి బంతికూడా సిక్స్‌గా మలిచాడు. 

ఓపెన్ ఏఐ అధిపతి సామ్ ఆల్ట్‌మన్ ఇంటిపై దాడి.. వ్యక్తి అరెస్ట్ఓపెన్ ఏఐ అధిపతి సామ్ ఆల్ట్‌మన్ విలాసవంతమైన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నివాసంపై శుక్రవారం నాడు పెట్రోలు బాంబు దాడి జరిగిందని ఆ సంస్థ తెలిపింది. అదే సమయంలో, ఒక అనుమానితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. ప్రముఖ చాట్ జీపీటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్‌బాట్‌ను రూపొందించిన ఆ సంస్థ, దాడి జరిగిన సమయంలో సీఈఓ ఇంట్లో ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని ధృవీకరించలేదు. ఈ దాడికి గల కారణం, అలాగే ఓపెన్ ఏఐ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ప్రధాన కార్యాలయానికి నిప్పు పెడతామని చేసిన బెదిరింపులు, ఇవన్నీ బహుశా అదే 20 ఏళ్ల యువకుడు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే తెలియరాలేదు.

ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలుపాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సారథ్యంలోని ప్రత్యేక బృందం వాషింగ్టన్ నుంచి ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకుంది. వాన్స్‌ నేతృత్వంలోని ఈ బృందంలో పశ్చిమాసియా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్, అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ అల్లుడు జేర్డ్‌ కుష్నర్‌ ఉన్నారు. వీరంతా యూఎస్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ సి-32ఏ విమానంలో ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకున్నారు.

భార్యను మరణశయ్య పైనుంచి మామూలు మనిషిగా మార్చిన భర్త, శభాష్ - వీడియోఈ రోజుల్లో భార్యాభర్తల బంధం కొన్నిచోట్ల అపహాస్యం అవుతోంది. నల్లగా వున్నాడని భర్తను చంపేస్తున్న భార్య, అదనపు కట్నకానుకల కోసం భార్యను చంపేసే భర్తలు వుంటున్నారు. కానీ ఇలాంటివారికి భిన్నంగా భార్యాభర్తల ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకగా మరికొందరు నిలుస్తుంటారు. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియో ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ వీడియోలో చూపించిన వివరాల ప్రకారం, 2022లో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వల్ల డెంగ్ యుకై అనే వ్యక్తి భార్య పక్షవాతానికి గురైంది. ఇక అప్పట్నుంచి ఆమె మంచానికే పరిమితమైంది. భర్తకు భారంగా వుండటం ఇష్టంలేక తనను చనిపోనివ్వాలంటూ భర్తను బ్రతిమాలేది. కానీ ఆమెను ఆ దీనావస్థ నుంచి కాపాడాలని భర్త నిశ్చయించుకున్నాడు

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసిన భార్య.. దోపిడి దొంగలని డ్రామా చేసింది..భర్తను చంపే భార్యల సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా భార్యాభర్తల అనుబంధాలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. అఫైర్ల కారణంగా జరిగేన నేరాలు పెచ్చరిల్లిపోతున్నాయి. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్‌లో దారుణ చోటుచేసుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను ఓ మహిళ హత్య చేయించింది. ఆపై దోపిడిగా తతంగాన్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ దొరికిపోయింది. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం భర్తను దోపిడి దొంగలే చంపించారని నమ్మించాలనుకుంది.

ఆర్టెమిస్ సిబ్బందిని ప్రశంసించిన ట్రంప్.. అంగారక గ్రహంపై తదుపరి అడుగు (video)చంద్రుడిపై యాత్రను పూర్తి చేసుకున్న ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములపై అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. శుక్రవారం నాడు, ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో విజయవంతంగా దిగి, చంద్రుని చుట్టూ తమ ప్రయాణాన్ని ముగించారు. భవిష్యత్తులో అంగారక గ్రహానికి యాత్రలు పంపాలనే లక్ష్యం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఆర్టెమిస్ II సిబ్బందికి అభినందనలు.

Watch More Videos

Singer Mangli: సింగర్ మంగ్లీ, సోదరుడిపై కేసు నమోదు.. ఎందుకో తెలుసా?ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ అలియాస్ సత్యవతిపై పంజాగుట్ట పోలీసులు క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు. మైక్రో ఫైనాన్స్ పేరిట రూ.10 కోట్లు పెట్టుబడి మోసానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో బాధితుల తరపున వాదిస్తున్న న్యాయవాదిని బెదిరించారనే ఆరోపణలు ప్రస్తుతం సంచలనం రేపుతున్నాయి. ఈ కేసులో మంగ్లీతో పాటు ఆమె సోదరుడు శివ, విరాటపర్వం, చిత్ర దర్శకుడు వేణు ఊడుగుల పేర్లు కూడా చేరడం గమనార్హం. దాదాపు వంద మంది అమాయక బాధితుల నుంచి అధిక లాభాల ఆశచూపి రూ.కోట్లు వసూలు చేశారనేది ప్రధాన ఆరోపణ.

సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసు : విజయ్ దేవరకొండఒక సినిమా ఫెయిల్ అయితే, ఎంత బాధగా ఉంటుందో తనకు బాగా తెలుసని, అలాంటి బాధను తాను అనుభవించానని టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. తమిళ హీరో విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ మూవీ విడుదలకు ముందే లీక్ అయింది. దీనిపై పలువురు సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ కూడా స్పందించారు. ఈ లీక్‌పై ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు.

జన నాయగన్ సినిమా లీక్ అనుకోకుండా జరిగింది... వ్యవస్థ వైఫల్యం : కమల్ హాసన్విజయ్ హీరో నటించిన జన నాయగన్ చిత్రం లీక్ కావడం అనుకోకుండా జరిగిన విషయం కాదని, ఇది వ్యవస్థ వైఫల్య ఫలితం అని అగ్రహీరో కమల్ హాసన్ అన్నారు. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సివుంది. కానీ, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడంలో జాప్యం జరగడంతో విడుదలకు బ్రేక్ పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది. ఇది దర్శక నిర్మాతలను షాక్‌కు గురిచేసింది. వెంటనే పైరసీని ఆన్‌లైన్‌ నుంచి తొలగించాలని లేకుంటే కఠిన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

Rajinikanth : జైలర్ 2లో షారుఖ్ ఖాన్ ప్లేస్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్నాడా ?తన కుమార్తె సుహానాతో కలిసి చేస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్' పై దృష్టి పెట్టడానికి షారుఖ్ ఖాన్ నిరాకరించడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జైలర్ 2లో ఒక విస్తృతమైన అతిథి పాత్రలో నటించారని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ₹600 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డులు సృష్టించిన 2023 నాటి హిట్ చిత్రంలో తన పాత్రకు కొనసాగింపుగా, ఖాన్ స్వయంగా రజనీకాంత్‌కు ఫోన్ చేసి ఈ విషయంపై వివరించినట్లు సమాచారం.

Gopichand:,గోపీచంద్ 33 టైటిల్ గ్లింప్స్, ఎపిక్ పోస్టర్ టీజర్ రాబోతోందిగోపీచంద్ చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. కానీ మంచి సక్సెస్ సాధించలేకపోతోంది. ఈసారి తన 33వ చిత్రం గురించి ఆయన చాలా నమ్మకంతో వున్నారు. పీరియాటిక్ కథతో ముందడుగు వేశారు. గోపీచంద్ 33వ చిత్రం బృందం గురువారం ఒక ఆకట్టుకునే పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. బండ్ల వరుసలు, అగ్నిపర్వత జ్వాలల చిత్రాలతో పాటు 'కాలాతీత యుగం నుండి ఉద్భవించే చెప్పలేని గాథ' అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఏప్రిల్ 13న విడుదల కానున్న టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను ఈ పోస్టర్ ప్రకటించింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com