ఐపీఎల్లో బుడ్డోడి సత్తా అదుర్స్.. ఆడిన బంతులన్నీ సిక్సులు, ఫోర్లే.. రికార్డుల వివరాలు (video)
ఐపీఎల్లో బుడ్డోడు తన సత్తా చాటాడు. ఆర్సీబీపై మ్యాచ్ టర్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎక్కువ పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా తొలిసారి ఆరెంజ్ క్యాప్ అందుకున్నాడు. దీంతో పాటు 18 సిక్సర్లతో ఆ క్యాటగిరీలోనూ టాపే. ఇక ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్, ధృవ్ జురేల్ టాప్ 3లో నిలవడం విశేషం. దీంతో ఐపీఎల్ బాస్ బేబీ వైభవ్ సూర్యవంశీ తొలిసారి ఆరెంజ్ క్యాప్ను ముద్దాడాడు.
ఈ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడితే వైభవ్ రెండు హాఫ్ సెంచరీలు చేశాడు. ఆ రెండు కూడా పదిహేను బంతుల్లోనే చేయడం విశేషం. ఇంకా సీఎస్కేతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 15 బంతుల్లో ఫిఫ్టీ బాదిన ఈ బుడ్డోడు.. ఆర్సీబీతో జరిగిన బిగ్ ఫైట్లో 30కి పైగా పరుగులు సాధించాడు. ఇక సిక్సర్ల జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ 18 సిక్సర్లతో ఎవ్వరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు.
అలాగే వైభవ్ సూర్యవంశి తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఇప్పటివరకు ఆడిన మొదటి బంతిని సిక్స్గా మార్చాడు.
బుమ్రా వేసిన మొదటి బంతి కూడా సిక్స్గా మారింది. అలాగే భువనేశ్వర్ వేసిన మొదటి బంతి కూడా ఫోర్గా మారింది.
అదేవిధంగా హేజిల్వుడ్ వేసిన మొదటి 4 బంతులు - ఫోర్, ఫోర్, ఫోర్, సిక్స్
గా మారాయి. ఇంకా శార్దూల్ ఠాకూర్ వేసిన మొదటి బంతికూడా సిక్స్గా మలిచాడు.