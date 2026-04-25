Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్.. 800 ఫోర్లు బాదిన తొలి బ్యాటర్‌

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో 800 ఫోర్లు బాదిన మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా నిలిచి విరాట్ కోహ్లీ చరిత్ర సృష్టించాడు. శుక్రవారం గుజరాత్ టైటాన్స్పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున 81 పరుగులు చేసిన ఇన్నింగ్స్లో కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని అధిగమించాడు. ఇప్పటికి 274 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో కోహ్లీ ఖాతాలో 807 బౌండరీలు ఉన్నాయి. ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో ఏ బ్యాటర్ సాధించిన వాటిలో ఇవే అత్యధికం.
768 ఫోర్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్న శిఖర్ ధావన్ కంటే కోహ్లీ గణనీయమైన ముందంజలో ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో 300 సిక్సులు బాదిన మూడవ బ్యాటర్గా కూడా కోహ్లీ నిలిచాడు. ఇతని కంటే ముందు క్రిస్ గేల్ (357 సిక్సులు), రోహిత్ శర్మ (310 సిక్సులు) మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు.
ప్రస్తుతం కోహ్లీ ఖాతాలో మొత్తం 303 సిక్సులు నమోదయ్యాయి. జీటీతో జరిగిన మ్యాచ్లో, అతను 44 బంతుల్లో 81 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఎనిమిది బౌండరీలు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో, ఐపీఎల్ 2026లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచి, అతను ఆరెంజ్ క్యాప్ను కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో, కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్ కలిసి, రజత్ పాటిదార్ సారథ్యంలోని జట్టును ఒక అద్భుత విజయపథంలో నడిపించారు. వారు 206 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించి, ఇంకా ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే గెలుపును సొంతం చేసుకున్నారు.
అయితే, ఆర్సీబీకి ఆరంభంలోనే ఒక ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జీటీ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ఓపెనర్ జాకబ్ బెథెల్ను అవుట్ చేయడంతో, మూడు ఓవర్లకే జట్టు స్కోరు 26/1కి పరిమితమైంది. అయితే, అగ్రశ్రేణి బ్యాటర్లు ధీటుగా స్పందించారు. కోహ్లీ 44 బంతుల్లో సాధించిన 81 పరుగులు ఇన్నింగ్స్కు సరైన పునాది వేయగా, పడిక్కల్ 27 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేశాడు.
ఈ జోడీ కేవలం 59 బంతుల్లోనే 115 పరుగులు జోడించి, లక్ష్య ఛేదనను పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంచింది. వీరిద్దరూ అవుటయ్యాక, మధ్య ఓవర్లలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. రషీద్ ఖాన్, మానవ్ సుతార్ కీలక వికెట్లు పడగొట్టడంతో, 16 ఓవర్ల తర్వాత ఆర్సీబీ స్కోరు 175/5 వద్ద నిలిచింది.
ఆ తర్వాత ఆర్సీబీ పాటిదార్ (8), జితేష్ శర్మ (10) వికెట్లను కోల్పోవడంతో ఒత్తిడి పెరిగింది. చివరి నాలుగు ఓవర్లలో విజయానికి 31 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. ఆల్రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా 12 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. 18వ ఓవర్లో ఏకంగా 15 పరుగులు రాబట్టిన కృనాల్కు, టిమ్ డేవిడ్ 9 బంతుల్లో 10 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలవడం ద్వారా చక్కటి సహకారం అందించాడు.
19వ ఓవర్లో, జేసన్ హోల్డర్ వేసిన బంతిని పుల్ చేసి సింగిల్ తీయడం ద్వారా కృనాల్ జట్టు విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. దీంతో ఆర్సీబీ 18.5 ఓవర్లలో 206/5 స్కోరు సాధించింది. ఈ విజయంతో ఆర్సీబీకి రెండు కీలక పాయింట్లు లభించాయి, తద్వారా ఏడు మ్యాచ్లలో (ఐదు విజయాలు, రెండు ఓటములతో కలిపి) మొత్తం 10 పాయింట్లు సాధించి, ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్ల పట్టికలో ఆ జట్టు రెండో స్థానానికి చేరుకుంది.