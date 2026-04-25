శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026 (09:25 IST)

Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్.. 800 ఫోర్లు బాదిన తొలి బ్యాటర్‌

Kohli
Kohli
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో 800 ఫోర్లు బాదిన మొట్టమొదటి బ్యాటర్‌గా నిలిచి విరాట్ కోహ్లీ చరిత్ర సృష్టించాడు. శుక్రవారం గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున 81 పరుగులు చేసిన ఇన్నింగ్స్‌లో కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని అధిగమించాడు. ఇప్పటికి 274 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లలో కోహ్లీ ఖాతాలో 807 బౌండరీలు ఉన్నాయి. ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో ఏ బ్యాటర్ సాధించిన వాటిలో ఇవే అత్యధికం. 
 
768 ఫోర్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్న శిఖర్ ధావన్ కంటే కోహ్లీ గణనీయమైన ముందంజలో ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో 300 సిక్సులు బాదిన మూడవ బ్యాటర్‌గా కూడా కోహ్లీ నిలిచాడు. ఇతని కంటే ముందు క్రిస్ గేల్ (357 సిక్సులు), రోహిత్ శర్మ (310 సిక్సులు) మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. 
 
ప్రస్తుతం కోహ్లీ ఖాతాలో మొత్తం 303 సిక్సులు నమోదయ్యాయి. జీటీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో, అతను 44 బంతుల్లో 81 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఎనిమిది బౌండరీలు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో, ఐపీఎల్ 2026లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచి, అతను ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో, కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్ కలిసి, రజత్ పాటిదార్ సారథ్యంలోని జట్టును ఒక అద్భుత విజయపథంలో నడిపించారు. వారు 206 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించి, ఇంకా ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే గెలుపును సొంతం చేసుకున్నారు. 
 
అయితే, ఆర్సీబీకి ఆరంభంలోనే ఒక ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జీటీ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ఓపెనర్ జాకబ్ బెథెల్‌ను అవుట్ చేయడంతో, మూడు ఓవర్లకే జట్టు స్కోరు 26/1కి పరిమితమైంది. అయితే, అగ్రశ్రేణి బ్యాటర్లు ధీటుగా స్పందించారు. కోహ్లీ 44 బంతుల్లో సాధించిన 81 పరుగులు ఇన్నింగ్స్‌కు సరైన పునాది వేయగా, పడిక్కల్ 27 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేశాడు. 
 
ఈ జోడీ కేవలం 59 బంతుల్లోనే 115 పరుగులు జోడించి, లక్ష్య ఛేదనను పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంచింది. వీరిద్దరూ అవుటయ్యాక, మధ్య ఓవర్లలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. రషీద్ ఖాన్, మానవ్ సుతార్ కీలక వికెట్లు పడగొట్టడంతో, 16 ఓవర్ల తర్వాత ఆర్సీబీ స్కోరు 175/5 వద్ద నిలిచింది.
 
ఆ తర్వాత ఆర్సీబీ పాటిదార్ (8), జితేష్ శర్మ (10) వికెట్లను కోల్పోవడంతో ఒత్తిడి పెరిగింది. చివరి నాలుగు ఓవర్లలో విజయానికి 31 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. ఆల్‌రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా 12 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. 18వ ఓవర్‌లో ఏకంగా 15 పరుగులు రాబట్టిన కృనాల్‌కు, టిమ్ డేవిడ్ 9 బంతుల్లో 10 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలవడం ద్వారా చక్కటి సహకారం అందించాడు. 
 
19వ ఓవర్‌లో, జేసన్ హోల్డర్ వేసిన బంతిని పుల్ చేసి సింగిల్ తీయడం ద్వారా కృనాల్ జట్టు విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. దీంతో ఆర్సీబీ 18.5 ఓవర్లలో 206/5 స్కోరు సాధించింది. ఈ విజయంతో ఆర్సీబీకి రెండు కీలక పాయింట్లు లభించాయి, తద్వారా ఏడు మ్యాచ్‌లలో (ఐదు విజయాలు, రెండు ఓటములతో కలిపి) మొత్తం 10 పాయింట్లు సాధించి, ఐపీఎల్ 2026 పాయింట్ల పట్టికలో ఆ జట్టు రెండో స్థానానికి చేరుకుంది.

24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయట

24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయటఅమెరికా ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించడం కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో, గత 24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఒక ఇరాన్ చమురు ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్‌తో సహా కేవలం ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయని శుక్రవారం నాటి షిప్పింగ్ డేటా వెల్లడించింది. వాషింగ్టన్- టెహ్రాన్ మధ్య అస్థిరమైన కాల్పుల విరమణ సమయంలో గల్ఫ్ ప్రవేశద్వారం వద్ద ఉన్న ఈ కీలక జలమార్గం గుండా వెళుతున్న నౌకా రవాణా, ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు రోజుకు సగటున జరిగే 140 ప్రయాణాలతో పోలిస్తే చాలా స్వల్పం.

సమ్మెను విరమించిన టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు.. ఊపిరిపీల్చుకున్న ప్రయాణీకులు

సమ్మెను విరమించిన టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు.. ఊపిరిపీల్చుకున్న ప్రయాణీకులుటీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెను విరమించారు. తమ డిమాండ్ల కోసం మూడు రోజుల పాటు టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెను పాటించారు. అయితే శనివారం సమ్మెను విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటించి టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు శనివారం ఉదయం నుండి బస్సులను నడపడం ప్రారంభించారు. ఇది ప్రయాణికులకు ముఖ్యంగా మహిళలకు, విద్యార్థులకు ఉపశమనాన్ని కలిగించింది.

లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందు.. ఓవర్ డోస్ కారణంతో వ్యక్తి మృతి.. ఎక్కడ?

లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందు.. ఓవర్ డోస్ కారణంతో వ్యక్తి మృతి.. ఎక్కడ?లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. గుర్గామ్ సెక్టర్ 53 ప్రాంతంలోని ఒక అద్దె ఫ్లాట్‌లో నివసిస్తున్న 29 ఏళ్ల వ్యక్తి, లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును తీసుకున్నాడు. దీంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై అతని సహ ఉద్యోగి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఆ గదిలో కొన్ని మందులు, ఆరోగ్య సప్లిమెంట్ల కవర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతుడు రోహిత్ లాల్ నాగ్‌పూర్‌కు చెందినవాడు. ఇతను న్యూఢిల్లీలోని క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయంలో పనిచేస్తూ, గురుగ్రామ్‌లోని ఒక అద్దె ఫ్లాట్‌లో నివసించేవాడు.

ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసింది

ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసిందిశివమొగ్గ తాలూకాలోని లక్కినకొప్పలో విషాద ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో ఓ గుడ్డ ఉయ్యాలపై ఆడుకుంటుండగా మెడకు ఉరి బిగుసుకుపోవడంతో తొమ్మిదేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఇటీవలే వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతురాలిని శివమొగ్గ నగరంలోని విద్యానగర్‌కు చెందిన ప్రణమ్యగా గుర్తించారు. ఈ అకాల మరణం ఆమె కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచేసింది. తల్లిదండ్రులు ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ప్రణమ్య వారం క్రితం వేసవి సెలవుల కోసం లక్కినకొప్పలోని తన అత్తగారి ఇంటికి వచ్చింది.

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలో చేరుతారా?

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి బీజేపీలో చేరుతారా?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి పేరు ఇటీవలికాలంలో వార్తల్లో బాగా వినిపిస్తోంది. ఆమె ఏ పని చేసినా అది ప్రధాన వార్తగా ప్రచురితమవుతోంది. తాజాగా ఆమె హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్ళారు. ఇది రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడ ఆమె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తివారితో సమావేశమయ్యారు. దీంతో ఆమె బీజేపీలో చేరబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ప్రేమకి పులిహోర కలిపుకుంటున్న తరుణ్ భాస్కర్, మానస చౌదరి

ప్రేమకి పులిహోర కలిపుకుంటున్న తరుణ్ భాస్కర్, మానస చౌదరితరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించ బోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్ సదినేని సమర్పణలో, కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల పై నిర్మించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి కథానాయికలుగా నటించారు. ఇప్పటికే ఎంటర్టైనింగ్ ట్రైజర్, పాటలతో స్ట్రాంగ్ బజ్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ ఫోర్త్ సింగిల్ ప్రేమకి పులిహోర రిలీజ్ చేశారు.

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందే

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందేఇంత‌కీ క‌ర‌సామి మీద ప‌డ్డ మ‌చ్చ ఏంటి? అత‌ను త‌నకు ఎదురైన స‌మ‌స్య‌ను ఎలా దాటి త‌నపై ప‌డ్డ మ‌చ్చ‌ను తుడుచుకున్నాడు.. అనేది తెలుసుకోవాలంటే వెర్సటైల్ స్టార్ ధనుష్ హీరోగా నటించిన ‘కర’ సినిమా చూడాల్సిందేనంటున్నారు మేకర్స్. ఏప్రిల్ 30న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది.

నాకు ఏమైనా జరిగితే ఆ నలుగురు రే బాధ్యులు :దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీ

నాకు ఏమైనా జరిగితే ఆ నలుగురు రే బాధ్యులు :దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీహైదరాబాద్ : తెలుగు లో దాదాపు నాలుగు సినిమాలు నిర్మించి తనే హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీ కు రిలీజ్ విషయంలో చేదు సంఘటనలు ఎదురవుతున్నాయి. సరైన థియేటర్లు లేక తాను ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. తాను రూపొందించిన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ సినిమా రీ-రిలీజ్‌కు కూడా థియేటర్లు ఇవ్వలేదని వాపోయారు.

Ritesh Rana: క్రేజీ మోహన్ కామెడీ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం : రితేష్ రానా

Ritesh Rana: క్రేజీ మోహన్ కామెడీ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం : రితేష్ రానాజెట్లీ సినిమా దాదాపు 80% ఫ్లైట్‌లోనే జరుగుతుంది. ఫ్లైట్ సెట్ వేసాం. ఎకానమీ, బిజినెస్ క్లాస్, కార్గో, కాక్పిట్ ఇలా ఒకే ఫ్లోర్‌పై ఐదు సెట్లు వేశాం. నేను తీసిన సినిమాల్లో ఇది చాలా టఫ్ మూవీ. దుబాయ్ నుంచి కొచ్చికి ల్యాండ్ అయ్యే జర్నీలో జరిగే కథ ఇది. యాక్షన్, థ్రిల్, హ్యూమర్..అన్నీ కలిపి మంచి ఎంటర్‌టైనర్ అని డైరెక్టర్ రితేష్ రానా తెలిపారు.

ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్‌డమ్ అదిరిందిగా.. (video)

ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్‌డమ్ అదిరిందిగా.. (video)యువ నటి సారా అర్జున్, ఫెమినా పత్రిక ఏప్రిల్-మే 2026 కవర్ పేజీపై కనిపించి తన కెరీర్‌లో ఒక కీలక మలుపుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. "మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ" అనే ధైర్యమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో, తన ఇటీవలి చిత్రాల విజయంతో పెరుగుతున్న స్టార్‌డమ్‌ను ఈ 20 ఏళ్ల నటి ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరిస్తోంది. ఈ కవర్ పేజీలో సారా, ప్రకాశవంతమైన కలర్-బ్లాక్ నిట్ కార్డిగన్‌ను ప్రింటెడ్ డెనిమ్ మినీ స్కర్ట్‌తో కనిపించింది. ఆమె చెదిరిన జుట్టు, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన నిలకడ ఆమె స్టార్ డమ్‌ను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
