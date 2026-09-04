పదేళ్ల ప్రస్థానంలో తెలుగు నేలపై జియో డిజిటల్ సునామీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 3.3 కోట్ల యూజర్లు
హైదరాబాద్: పది సంవత్సరాల క్రితం, 2016 సెప్టెంబర్ 5న, రిలయన్స్ జియో భారత్లో వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించి, ప్రజలు ఒకరితో ఒకరు ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు, ఎలా మాట్లాడుకుంటారు, ఎలా జీవిస్తారు అనే విషయాలను మార్చిన ఒక పెద్ద మార్పుకు నాంది పలికింది. అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్లో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను కలుపుకుని ఉన్న విస్తారమైన టెలికమ్యూనికేషన్ సేవా ప్రాంతంలో దీని ప్రభావం పూర్తిగా నిర్మాణాత్మకంగా, సామాజికంగా వచ్చిన పునర్జన్మ లాంటిది. గత పది సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాంత మార్కెట్ తీవ్ర డిజిటల్ కొరత నుంచి డిజిటల్ సమృద్ధికి మారింది.
ఏం జరిగిందో అర్థం చేసుకోవాలంటే, 2016లో టెలికమ్యూనికేషన్ల పరిస్థితిని గుర్తు చేసుకోవాలి. చాలా కాలం క్రితం కాదు, భారతీయ మొబైల్ వినియోగదారులు మొబైల్ డేటాను ఆపేయడం దాదాపు ఒక సహజమైన అలవాటుగా ఉండేది. ఒక సందేశం వచ్చేది, ఒక వెబ్పేజీ తెరుచుకునేది, వెంటనే ప్రతి విలువైన మెగాబైట్ను కాపాడుకోవడానికి డేటా కనెక్షన్ను ఆపేసేవారు. మొబైల్ నెట్వర్క్లలో వీడియోలను కచ్చితంగా తప్పించుకునేవారు, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లను నిరవధికంగా వాయిదా వేసేవారు, మొబైల్ డేటాతో స్ట్రీమింగ్ చేయడం చాలా ధనవంతులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే ఖర్చుగా అనిపించేది. భారతీయులు మొబైల్ డేటాను కొరతగా ఉన్న భౌతిక వస్తువులా పొదుపుగా ఉపయోగించేవారు.
ఆ కాలంలోని గణాంకాలు ఈ కొరతను స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. 2016లో భారత్లో ఒక్కో చందాదారుడు నెలకు ఉపయోగించిన మొబైల్ డేటా సగటు 0.2 GB (200 MB) కంటే తక్కువగా ఉండేది. అదే సమయంలో, ఒక గిగాబైట్ డేటా ధర సుమారు రూ.228. విస్తృతంగా హై-స్పీడ్ యాక్సెస్ దాదాపుగా లేదు: 1 కోటి కంటే తక్కువ మంది భారతీయులకు మాత్రమే 4G నెట్వర్క్లకు యాక్సెస్ ఉండేది, సగటు డౌన్లోడ్ వేగం కూడా కేవలం 2.5 Mbps దాటడం కష్టంగా ఉండేది. రిలయన్స్ జియో మార్చడానికి ప్రయత్నించిన డిజిటల్ పరిస్థితి ఇదే. జియో మొదటి పెద్ద ఆలోచన చాలా సులభమైనదే అయినా విప్లవాత్మకమైనది: కొరతను తొలగించడం. హై-స్పీడ్ బ్యాండ్విడ్త్ను ఒక విలాస వస్తువుగా కాకుండా ప్రాథమిక ప్రజా సదుపాయంగా చూడటం ద్వారా, జియో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్కు సంబంధించిన ఆర్థిక విధానాన్నే మార్చింది. ఇప్పుడు, 2026లో, ఒక గిగాబైట్ డేటా ధర సుమారు 97 శాతం తగ్గి దాదాపు రూ.7.9కు పడిపోయింది. భారత్ అంతటా యాక్టివ్ హై-స్పీడ్ 4G, 5G చందాదారుల సంఖ్య సుమారు 938 మిలియన్లకు చేరింది. జియో నెట్వర్క్లో వినియోగదారుల ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పు అద్భుతంగా ఉంది: ఇప్పుడు ఒక్కో చందాదారుడు నెలకు సగటున 42.3 GB డేటాను ఉపయోగిస్తున్నారు.
భారత్ ఇంటర్నెట్ను పొదుపుగా ఉపయోగించే స్థితి నుంచి అది ఎప్పుడూ అందుబాటులోనే ఉంటుందని భావించే స్థితికి విజయవంతంగా మారింది. ఆ సమృద్ధి దాని మీద నిర్మించబడిన ప్రతిదానినీ మార్చింది.
సున్నా నుంచి 3.3 కోట్లకు: AP & తెలంగాణలో జియో వృద్ధి కథ
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అనే రెండు రాష్ట్రాలు TRAI పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్గా ఒకటిగా ఉండి, దేశంలో అత్యంత పోటీ ఉన్న, వేగంగా మారుతున్న టెలికాం మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఉన్నాయి. గత పది సంవత్సరాల్లో ఈ సర్కిల్లో జియో ప్రయాణం ప్రాంతీయ ఆర్థిక రికార్డులనే మార్చింది. 2016 ఆగస్టులో ఎలాంటి నమోదైన చందాదారులు లేకుండా ప్రారంభమైన జియో, మార్కెట్లోకి వచ్చిన వెంటనే బలమైన ప్రభావం చూపింది. వాణిజ్య కార్యకలాపాల మొదటి నెల అయిన సెప్టెంబర్ 2016లోనే 12.4 లక్షల వినియోగదారులను నమోదు చేసింది. తర్వాతి పది సంవత్సరాల్లో జియో చందాదారుల సంఖ్య 2026 జూన్ నాటికి అద్భుతమైన 325.8 లక్షలకు (3.258 కోట్లు) చేరింది. అంటే పది సంవత్సరాల్లో 313.4 లక్షల (3.134 కోట్ల) చందాదారుల పెరుగుదల నమోదైంది. ఇది 39.9 శాతం సమ్మిళిత వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR). ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణలో ఏ ప్రత్యర్థి సంస్థ కూడా ఈ వృద్ధి వేగానికి దగ్గరగా రాలేదు.
ఈ పది సంవత్సరాల వేగవంతమైన ప్రయాణంలో, జియో ప్రాంతీయ చందాదారుల సంఖ్య గరిష్ఠంగా 2024 జూన్లో 330.7 లక్షలకు (3.307 కోట్లు) చేరింది. మార్కెట్ వాటా పరంగా, దశాబ్దంలో జియో చందాదారుల సంఖ్య సుమారు 26.3 రెట్లు పెరిగింది. 2026 జూన్ నాటికి, రిలయన్స్ జియో AP సర్కిల్లో బలమైన నంబర్ 2 ఆపరేటర్గా ఉంది. ఈ ప్రాంతంలోని మొత్తం 883.0 లక్షల వైర్లెస్ కనెక్షన్లలో 36.9 శాతం జియో వాటా ఉంది.
పాత సంస్థలను అధిగమించడం
జియో ఎదుగుదల ఒంటరిగా జరగలేదు; చాలా కాలంగా ఆధిపత్యం వహిస్తున్న పాత టెలికాం సంస్థల ఆధిపత్యాన్ని క్రమంగా తొలగించడం ద్వారా ఇది సాధ్యమైంది. జియో 2016 చివర్లో ప్రారంభమైనప్పుడు, మార్కెట్లో ఎనిమిదికి పైగా యాక్టివ్ ఆపరేటర్లు ఉండేవారు. వీటిలో ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్, ఐడియా సెల్యులార్, BSNLతో పాటు అనేక చిన్న బ్రాండ్లు ఉండేవి. ఈ పెద్ద సంస్థలను అధిగమించడానికి నిరంతర నెట్వర్క్ విస్తరణ, వేగవంతమైన కస్టమర్ సంపాదన అవసరమైంది. TRAI డేటా ప్రకారం, 2019లో నెలవారీ చందాదారుల పట్టికలో జియో తన మొదటి భారీ విజయాలను సాధించింది. 2019 జనవరిలో జియో అధికారికంగా వోడాఫోన్ ఐడియాను అధిగమించింది. ఆ తర్వాత 2019 అక్టోబర్లో భారతి ఎయిర్టెల్ను కూడా అధిగమించి, మొదటిసారి AP సర్కిల్లో నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకుంది. తర్వాత భారతి ఎయిర్టెల్ మళ్లీ మొదటి స్థానాన్ని పొందినప్పటికీ, జియో నంబర్ 2 స్థానాన్ని బలంగా కొనసాగిస్తూ, ఎయిర్టెల్కు చాలా దగ్గరగా ఉంది. 2016 ఆగస్టు నుంచి 2026 జూన్ వరకు పది సంవత్సరాల కాలంలో జియో వృద్ధిని ప్రత్యర్థులతో పోల్చితే, వాటి ప్రయాణాల్లో స్పష్టమైన తేడా కనిపిస్తుంది:
గత దశాబ్దాన్ని వెనక్కి చూసినప్పుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ టెలికాం రంగాన్ని మూడు ప్రధాన నిర్మాణాత్మక మార్పులు నిర్వచించాయి:
మొదటిది, మార్కెట్ ఏకీకరణ: 2016లో ఎనిమిది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ యాక్టివ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లతో నిండిన తీవ్రమైన పోటీ మార్కెట్, నాలుగు సంస్థల ఆధిపత్యంగా మారింది. 2016 ఆగస్టులో 164.1 లక్షల కనెక్షన్లు కలిగిన "ఇతరులు" విభాగం నిష్క్రమించడం వల్ల చిన్న సంస్థలు తొలగిపోయాయి. వినియోగదారుల సంఖ్య ప్రధాన మూడు ప్రైవేట్ సంస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ BSNL మధ్య కేంద్రీకృతమైంది.
రెండవది, విలీనం అయిన పాత సంస్థ ఎదుగుదల, పతనం: జియో ప్రవేశాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు వోడాఫోన్, ఐడియా సెల్యులార్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం విలీనాన్ని చేపట్టాయి. దీంతో 2018 జూలైలో 247.7 లక్షల చందాదారులతో భారీ ఆపరేటర్ ఏర్పడింది. అయితే జియో హై-స్పీడ్ నెట్వర్క్ నేపథ్యంలో కస్టమర్లను కోల్పోవడాన్ని ఆపలేకపోయిన ఈ విలీన సంస్థ తర్వాతి ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో నిరంతరం తగ్గిపోయింది. 2026 జూన్ నాటికి 87.3 లక్షల చందాదారులకు చేరింది విలీనానికి ముందు 2016 ఆగస్టు స్థాయి నుంచి 141.3 లక్షల భారీ నష్టం.
మూడవది, నిజమైన మార్కెట్ విస్తరణ: డేటాలో కనిపించే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, జియో వృద్ధి కేవలం ఇప్పటికే ఉన్న టెలికాం వినియోగదారులను ఒక సంస్థ నుంచి మరొక సంస్థకు మార్చడం మాత్రమే కాదు. జియో చౌకైన ప్లాన్లు మొత్తం మార్కెట్ పరిమాణాన్ని విస్తరించాయి. AP సర్కిల్లో మొత్తం వైర్లెస్ చందాదారుల సంఖ్య 2016 సెప్టెంబర్లో 747.9 లక్షల నుంచి 2026 జూన్లో 883.0 లక్షలకు పెరిగింది మొత్తం 18.1 శాతం పెరుగుదల. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్, తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు జియో కొత్త కనెక్టివిటీని అందించింది. దీంతో తొలిసారిగా లక్షలాది మంది డిజిటల్ ప్రపంచంలోకి వచ్చారు.
చౌకైన బ్యాండ్విడ్త్ ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయంగా
డేటా ధరలు భారీగా తగ్గడం వల్ల కలిగిన ప్రభావం చౌకైన మొబైల్ వినోదానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. హై-స్పీడ్ కనెక్టివిటీ ఒక విలాసవంతమైన సదుపాయం కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అవసరమైన ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయంగా మారింది. తెలుగు పట్టణాలు, గ్రామాల్లో చౌకైన బ్యాండ్విడ్త్ వ్యాపారం, విద్య, వినోదాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
రోజువారీ జీవితంలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు సహజంగా అందుబాటులో ఉంటుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. విజయవాడలో రోడ్డు పక్కన పండ్లు అమ్మే వ్యక్తి లేదా వరంగల్లో టీ దుకాణం నడిపే వ్యక్తి కూడా వెంటనే చెల్లింపులు స్వీకరించడానికి UPI QR కోడ్ను ప్రదర్శిస్తున్నారు. చిన్న పట్టణాల్లోని విద్యార్థులు హైదరాబాద్ నుంచి నిర్వహించే లైవ్ ఆన్లైన్ తరగతులకు హాజరవుతున్నారు. స్వతంత్ర ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ సృష్టికర్తలు సంప్రదాయ టెలివిజన్ నెట్వర్క్లు లేదా ప్రింట్ ప్రచురణలకు చేరుకోకుండానే లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులను పొందుతున్నారు. చిన్న వ్యాపారాలు హై-స్పీడ్ నెట్వర్క్లను ఉపయోగించి కస్టమర్లను సంపాదించడం, స్టాక్ నిర్వహించడం, చెల్లింపులు స్వీకరించడం, మొబైల్ పరికరాల నుంచే ప్రకటనలు నిర్వహించడం చేస్తున్నాయి.
గత దశాబ్దంలో సాధించిన రెండు జాతీయ స్థాయి మైలురాళ్లు ఈ ప్రవర్తనా మార్పును చూపిస్తున్నాయి. భారత్లో డిజిటల్ వాలెట్ వినియోగదారుల సంఖ్య FY2016లో చాలా తక్కువ స్థాయి నుంచి FY2026 నాటికి అద్భుతమైన 556 మిలియన్లకు పెరిగింది. అదే సమయంలో, స్ట్రీమింగ్, ఓవర్-ది-టాప్ (OTT) మీడియా ప్రేక్షకుల సంఖ్య 2016లో సుమారు 30 మిలియన్ల నుంచి FY2026 నాటికి 601 మిలియన్లకు పెరిగింది. డిజిటల్ కొరతను తొలగించడం ద్వారా, చెల్లింపులు, వాణిజ్యం, వినోదం, కొత్త తరం డిజిటల్-ఫస్ట్ స్టార్టప్లకు అవసరమైన పునాది వ్యవస్థను జియో సృష్టించింది.
చారిత్రకంగా భారత్ టెలికాం ప్రమాణాలను ఆలస్యంగా స్వీకరించింది. 4G టెక్నాలజీ 2009 ప్రాంతంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైనప్పుడు, భారత్లో విస్తృత స్వీకరణ దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆలస్యమైంది. 2016 చివర్లో జియో రాకతోనే ఇది వేగం అందుకుంది. అయితే 5G విషయంలో జియో ఈ ప్రపంచ అంతరాన్ని పూర్తిగా తగ్గించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్య 5G అమలు 2019 ప్రాంతంలో ప్రారంభమైంది. జియో 2022 చివర్లో తన వాణిజ్య 5G సేవలను ప్రారంభించింది. దీంతో స్వీకరణలో ఉన్న ఆలస్యం గత కాలాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువకు వచ్చింది.
జియో 5G విస్తరణ అపూర్వమైన వేగంతో, భారీ స్థాయిలో జరిగింది. సంస్థ కేవలం 15 నెలల్లో దేశవ్యాప్తంగా 5G కవరేజీని పూర్తి చేసింది. వాణిజ్య ప్రారంభం తర్వాత 42 నెలల్లో సుమారు 268 మిలియన్ల 5G కస్టమర్లను సంపాదించింది. ప్రపంచ టెలికాం చరిత్రలో ఇంత పెద్ద స్థాయిలో జరిగిన అత్యంత వేగవంతమైన 5G విస్తరణ ఇదే.
స్వీకరణ వేగం కంటే మరింత ముఖ్యమైనది దాని వెనుక ఉన్న సాంకేతికత. భారతదేశంలోని పాత తరాల నెట్వర్క్లు బహుళజాతి సంస్థల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న ప్రత్యేక హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్పై ఎక్కువగా ఆధారపడేవి. కానీ జియో సాంకేతిక స్వావలంబనను ఎంచుకుంది. జియో తన స్వంత ఎండ్-టు-ఎండ్, క్లౌడ్-నేటివ్ స్టాండలోన్ 5G నిర్మాణాన్ని రూపొందించి అభివృద్ధి చేసింది. ఇందులో స్వంత కోర్ నెట్వర్క్, ఆపరేషనల్, బిజినెస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ (OSS/BSS), అధునాతన రేడియో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. భారత ఉపఖండంలోని ప్రత్యేక భౌగోళిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జియో ఇంజినీర్లు సమగ్ర మాక్రో బేస్ స్టేషన్లు, ఇండోర్, అవుట్డోర్ స్మాల్ సెల్స్, చిన్న ప్రైవేట్-నెట్వర్క్ పరిష్కారాలను రూపొందించారు.
ఈ మార్పుకు భారీ పరిశోధన, అభివృద్ధి వ్యవస్థ మద్దతుగా ఉంది. ప్రస్తుతం జియో పరిశోధన, సాంకేతిక అభివృద్ధిలో ప్రత్యేకంగా 11,303 మందిని నియమించింది. ఇది మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్యలో సుమారు 40 శాతం. ఈ R&D వ్యవస్థ 4G, 5G, తదుపరి తరం 6G, కృత్రిమ మేధస్సు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రంగాల్లో 6,817 పేటెంట్లను విజయవంతంగా దాఖలు చేసింది.
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం కూడా మారింది: భారత్ ఇకపై ప్రపంచ ప్రమాణాలను కేవలం స్వీకరించే దేశం మాత్రమే కాదు. అంతర్జాతీయ 6G ప్రమాణాల రూపకల్పనలో చురుకుగా పాల్గొనడం ద్వారా వాటిని రూపొందించడంలో భారత్ కూడా భాగస్వామి అవుతుంది.
చివరి అంతరాలను తగ్గించడం: పరికరాలు, ఫిక్స్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్
జియో చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ, కనెక్ట్ కావడానికి అవసరమైన పరికరాలను కొనలేని వారికి అధునాతన నెట్వర్క్ పెద్దగా ఉపయోగపడదు. ప్రస్తుతం సుమారు 250 మిలియన్ల మంది భారతీయులు ఇప్పటికీ పాత, నెమ్మదైన 2G నెట్వర్క్లపై ఉన్నారు. సమస్య నెట్వర్క్ కవరేజీ కాదు; స్మార్ట్ఫోన్కు మారడానికి అవసరమైన ప్రారంభ ఖర్చు. దీనికి జియో ఇచ్చిన సమాధానం JioBharat పరికరం తక్కువ ధరలో, భౌతిక బటన్లు, ఎక్కువ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ప్రాంతీయ భాషల మద్దతుతో కూడిన ఫీచర్ ఫోన్. ఇందులో UPI చెల్లింపులు, HD వాయిస్, డిజిటల్ కెమెరా, స్ట్రీమింగ్ మీడియా సేవలు వంటి ఆధునిక డిజిటల్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
ఫిక్స్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్లో కూడా ఇలాంటి మార్పు జరుగుతోంది.
కోట్లాది ఇళ్లకు భౌతిక ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ వేయడం చాలా నెమ్మదిగా, ఖరీదైన పని, ముఖ్యంగా జనసాంద్రత ఎక్కువగా లేని పట్టణ ప్రాంతాల వెలుపల. జియో Unlicensed Band Radio (UBR) ఫిక్స్డ్-వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఈ భౌతిక పరిమితులను దాటి, గాలిలో వైర్లెస్గా హై-స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ను అందిస్తుంది.
2026 మార్చి 31 నాటికి, జియో హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కస్టమర్ల సంఖ్య 27 మిలియన్లను దాటింది. దీంతో జియో భారత్లో అతిపెద్ద హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్రొవైడర్గా స్థిరపడింది. జియో హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారుల సంఖ్య ఇప్పుడు దాని సమీప ప్రత్యర్థి కంటే సుమారు 1.9 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ బ్రాడ్బ్యాండ్ పునాది హై-డెఫినిషన్ టెలివిజన్, క్లౌడ్ గేమింగ్ నుంచి స్మార్ట్-హోమ్ IoT పరికరాల వరకు అనేక సేవలకు మద్దతు ఇస్తోంది. దీంతో సంప్రదాయ టెలికాం నెట్వర్క్, అన్ని రకాల డిజిటల్ సేవలను కలిపిన వ్యవస్థ మధ్య ఉన్న తేడా క్రమంగా తగ్గుతోంది.
జాతీయ స్థాయి ఆర్థిక శక్తి
మొదటి దశాబ్దం ముగిసే సమయానికి, జియో జాతీయ స్థాయి, ఆర్థిక గణాంకాలు ఒక ఆర్థిక శక్తిగా దాని స్థానాన్ని చూపిస్తున్నాయి. భారత్ అంతటా జియో ఇప్పుడు 524.4 మిలియన్ల యాక్టివ్ కస్టమర్లకు సేవలు అందిస్తోంది. 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY2026), ఈ డిజిటల్ దిగ్గజం కార్యకలాపాల ద్వారా రూ.1,46,885 కోట్ల ఆదాయాన్ని, అలాగే EBITDA (వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల, అమార్టైజేషన్కు ముందు ఆదాయం) రూ.76,255 కోట్లుగా నమోదు చేసింది.
చివరికి, జియో పది సంవత్సరాల ప్రయాణం టెలికమ్యూనికేషన్ ఆపరేటర్ అనే పదానికి ఉన్న అర్థాన్నే మార్చింది. 2016 సెప్టెంబర్లో జియో ప్రాథమిక, అందుబాటు ధరలో కనెక్టివిటీ సమస్యను పరిష్కరించడం ద్వారా ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత హై-స్పీడ్ ఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్, తక్కువ ధర పరికరాలు, అధిక సామర్థ్యం కలిగిన క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఎంటర్ప్రైజ్ ఆపరేటింగ్ నెట్వర్క్లలోకి క్రమంగా విస్తరించింది. ఇప్పుడు తన భౌతిక నెట్వర్క్ పైన IoT, తదుపరి తరం కమ్యూనికేషన్లు, కృత్రిమ మేధస్సును కూడా జోడిస్తోంది.
ఈ వ్యవస్థలోని ప్రతి భాగం మరో భాగానికి బలం ఇస్తుంది: అందుబాటు ధరలో పరికరాలు కోట్లాది ఆఫ్లైన్ వినియోగదారులను ఆన్లైన్లోకి తీసుకువస్తాయి. దీంతో భారీ స్థాయి ఏర్పడి, మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటుకు అయ్యే ఖర్చు తగ్గుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేషన్ నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. క్లౌడ్ సేవలు నెట్వర్క్ అందించగల సామర్థ్యాలను పెంచుతాయి. కృత్రిమ మేధస్సు నెట్వర్క్ను స్వయంగా మెరుగుపరుచుకునేలా చేస్తుంది, రద్దీని ముందుగానే అంచనా వేస్తుంది, చందాదారులు సమస్యను ఎదుర్కొనే ముందే నిర్వహణ పనులను ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా, గొప్ప భారతీయ డేటా విప్లవం నిజమైన డిజిటల్ స్వావలంబనకు ఒక వేదికను నిర్మించింది.