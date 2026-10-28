నవంబర్ 15 నుండి Ai ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంపిక చేసిన మోడళ్ల ధరల పెంపు
విజయవాడ: Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ ఈ రోజు తన స్మార్ట్ఫోన్ పోర్ట్ఫోలియోలోని ఎంపిక చేసిన మోడళ్ల ధరలను నవంబర్ 15, 2026 నుండి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ధరల పట్ల సున్నితంగా ఉండే విభాగాల్లో వ్యయ ఒత్తిళ్లు కొనసాగుతున్నందున, కంపెనీ వాటి ప్రభావాన్ని అంచనా వేస్తూనే వినియోగదారులకు అందుబాటు ధరలను కొనసాగించడానికి కృషి చేసింది. అయితే, ఇన్పుట్ ఖర్చులు అధిక స్థాయిలోనే ఉండటంతో, అందుబాటు ధర, ఉత్పత్తి అనుభవం మధ్య స్థిరమైన సమతుల్యతను కాపాడేందుకు కంపెనీ మరో మితమైన ధర సర్దుబాటు చేపట్టింది. ధరలు ₹3,000 వరకు పెరగనున్నందున, వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన Ai+ స్మార్ట్ఫోన్లను ప్రస్తుత ధరలకే కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే ఉత్తమ సమయం.
సవరించిన ధరల ప్రకారం, Ai+ Pulse 2 FE, Pulse 2, Nova 2 5G, Nova 2 Neo 5G, Nova 2 Power 5G, Nova 2 Pro 5G, Nova 2 Ultra 5G లోని ఎంపిక చేసిన వేరియంట్ల ధరలు ₹1,000 నుండి ₹3,000 వరకు పెరుగుతాయి. Ai+ NovaFlip 5G ధర ₹49,999 వద్దే మారకుండా ఉంటుంది.
పరిశ్రమలో సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారులకు బలమైన ధర-అనుభవ విలువను అందించడానికి Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ కట్టుబడి ఉంది. కంపెనీ విడిభాగాల ఖర్చులు, మార్కెట్ పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తూనే, అందుబాటులో ఉండే సాంకేతికత, నమ్మకమైన పనితీరు, వినియోగదారులకు దీర్ఘకాలిక విలువపై దృష్టి కొనసాగిస్తుంది.