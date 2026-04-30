Ai+ Smartphone నుండి మే 1 నుంచి Nova 2 5G, Nova 2 Ultra 5G అమ్మకాలు
Ai+ Smartphone ఈరోజు తన అత్యంత డిమాండ్లో ఉన్న రెండు పరికరాలైన Nova 2 5G, Nova 2 Ultra 5G అమ్మకాలను మళ్లీ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. Nova సిరీస్లోని ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు గత అమ్మకాల దశల్లో వినియోగదారుల నుండి అత్యంత సానుకూల స్పందనను పొందాయి. ఇవి మే 1, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి మళ్లీ Flipkartలో మాత్రమే కాకుండా ఎంపిక చేసిన రిటైల్ దుకాణాలలో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
దినసరి ఉపయోగంలో నమ్మకమైన పనితీరును అందించడానికి రూపకల్పన చేయబడిన Nova 2 5G మరియు Nova శ్రేణిలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన, సంపూర్ణ రూపాన్ని ప్రతిబింబించే Nova 2 Ultra 5G, వినియోగదారులకు Ai+ Smartphone యొక్క పెరుగుతున్న పోర్ట్ఫోలియోను అనుభవించే మరో అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ అమ్మకాల ద్వారా బ్రాండ్ తన వేగాన్ని కొనసాగిస్తూ, ప్రస్తుత డిమాండ్కు మరియు కొత్త వినియోగదారులకు ఆకర్షణీయమైన, డిజైన్కు ప్రాధాన్యత కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని అందిస్తోంది.
Ai+ Nova 2 5G మరియు Nova 2 Ultra 5G క్రింది ధరలకు లభిస్తాయి:
Ai+ Nova 2 5G- ₹9,999
Ai+ Nova 2 Ultra 5G- ₹16,999
Nova 2, Nova 2 Ultra 5G కు వచ్చిన స్పందన ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది, ఇది నమ్మకమైన పనితీరు మరియు అర్థవంతమైన నవీనతను అందించే స్మార్ట్ఫోన్లపై పెరుగుతున్న డిమాండ్ను సూచిస్తుంది. మే 1న అమ్మకాలను మళ్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా, మరింత మంది వినియోగదారులకు Nova సిరీస్ను అనుభవించే అవకాశం కల్పిస్తున్నాము. వారు రోజువారీ వినియోగానికి స్థిరమైన పనితీరును కోరుకున్నా, లేదా మరిన్ని ఫీచర్లతో కూడిన పూర్తి స్మార్ట్ఫోన్ను అందుబాటు ధరలో కోరుకున్నా. Ai+ ఎకోసిస్టమ్లో మరింత మంది వినియోగదారులను స్వాగతించడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము అని Ai+ Smartphone సీఈఓ మరియు NxtQuantum Shift Technologies వ్యవస్థాపకుడు మాధవ్ శేఠ్ తెలిపారు.