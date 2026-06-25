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జూన్ 26 నుంచి Nova 2 Pro, Nova 2 Neo స్మార్ట్ఫోన్ల విక్రయాలు, ధర ఎంతో తెలుసా?
Ai+ Smartphone తన కొత్త Nova Seriesలో భాగంగా విడుదల చేసిన తాజా స్మార్ట్ఫోన్లు Nova 2 Pro, Nova 2 Neo విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయని ప్రకటించింది. మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వినియోగదారుల నుంచి అధిక పనితీరు కోరుకునే వినియోగదారుల వరకు విస్తృత శ్రేణి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ రెండు మోడళ్లు జూన్ 26 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రత్యేకంగా Flipkart మరియు ఎంపిక చేసిన రిటైల్ అవుట్లెట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. Nova Series ప్రారంభం నుంచి భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలుదారుల నుంచి విశేష ఆదరణను పొందుతోంది. Nova 2 Neo మరియు Nova 2 Pro విడుదలతో ఆ విజయ పరంపర మరింత బలపడనుంది.
విక్రయాల మొదటి రోజు ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
Nova 2 Neo 5G
· 4GB + 128GB | ₹12,999
· 6GB + 128GB | ₹13,999
Nova 2 Pro 5G
· 6GB + 128GB | ₹14,999 నుంచి
· 8GB + 128GB | ₹16,999 నుంచి
అన్ని బ్యాంకుల డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులపై ₹1,000 బ్యాంక్ ఆఫర్తో కలిపి ఈ ధరలు వర్తిస్తాయి.
విక్రయాల ప్రారంభంపై స్పందిస్తూ Ai+ Smartphone సీఈఓ మరియు NxtQuantum Shift Technologies వ్యవస్థాపకుడు మాధవ్ శేఠ్ మాట్లాడుతూ: Nova 2 Neo మరియు Nova 2 Pro ద్వారా మరింత మంది వినియోగదారులకు శక్తివంతమైన, ఆకర్షణీయమైన మరియు నమ్మకమైన స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని అందించాలనే మా ప్రయత్నాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. పనితీరు, బ్యాటరీ లైఫ్, కెమెరా సామర్థ్యం, సాఫ్ట్వేర్ నాణ్యత మరియు గోప్యత వంటి రోజువారీ వినియోగానికి అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలపై మేము ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాము. తద్వారా వినియోగదారులు తమ బడ్జెట్ కారణంగా ఎలాంటి రాజీ పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ రోజు నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభం కావడంతో Nova Series తదుపరి అధ్యాయాన్ని భారతదేశవ్యాప్తంగా మరింత మంది వినియోగదారులకు అందించేందుకు మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము అని అన్నారు.
Nova 2 Neo: రోజువారీ వినియోగానికి విశ్వసనీయమైన స్మార్ట్ఫోన్
Nova 2 Neoలో MediaTek Dimensity 6300 5G చిప్సెట్ను అందించారు. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.745 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉండి, రోజువారీ వినియోగంలో స్మూత్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Android 16 ఆధారిత NxtQuantum OSపై పనిచేస్తుంది. NxtPrivacy Dashboard మరియు AI Key సపోర్ట్తో పరిశుభ్రమైన సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
48MP Sony IMX582 AI కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా కలిగి ఉండటంతో రోజువారీ ఫోటోగ్రఫీ మరియు వీడియో కాల్స్కు అనువుగా ఉంటుంది. 6000mAh బ్యాటరీతో పాటు 18W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ రోజంతా వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
అదనంగా సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, IP65 డస్ట్ మరియు వాటర్ రెసిస్టెన్స్, డ్యూయల్ సిమ్ 5G సపోర్ట్, 2TB వరకు విస్తరించగల స్టోరేజ్ మరియు 8.5mm స్లిమ్ డిజైన్ వంటి ఫీచర్లు ఈ ఫోన్ను మరింత ఉపయోగకరంగా మారుస్తాయి.
Nova 2 Pro: పనితీరు మరియు సృజనాత్మకత కోసం రూపొందించబడింది
Nova 2 Proలో MediaTek Dimensity 7100 చిప్సెట్ను అందించారు. ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 800 నిట్స్ వరకు HBM బ్రైట్నెస్ మరియు మల్టీ-లేయర్ కూలింగ్ సిస్టమ్తో కూడిన 6.9 అంగుళాల FHD+ పంచ్-హోల్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ ఫోన్ కూడా Android 16 ఆధారిత NxtQuantum OSపై పనిచేస్తుంది. NxtPrivacy Dashboardతో పాటు అధునాతన AI Key కస్టమైజేషన్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. కెమెరా సెటప్లో 48MP Sony IMX582 AI ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా మరియు 13MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇవి కంటెంట్ క్రియేషన్ మరియు వీడియో కమ్యూనికేషన్కు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
అదనంగా కాల్స్, మెసేజ్లు మరియు నోటిఫికేషన్ల కోసం బ్యాక్ ప్యానెల్లో కస్టమైజ్ చేయగల లైట్స్, ప్రీమియం 2.5D గ్లాస్ ఫినిష్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, డ్యూయల్ మైక్రోఫోన్లు, UFS స్టోరేజ్, 1TB వరకు విస్తరించగల మెమరీ, 6000mAh బ్యాటరీ మరియు 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంది. Nova 2 Neo మరియు Nova 2 Proతో Ai+ Smartphone విశ్వసనీయ సాంకేతికతను మరింత మందికి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తూ, మెరుగైన పనితీరు, వినియోగదారుల గోప్యత మరియు అర్థవంతమైన ఆవిష్కరణలను రోజువారీ వినియోగానికి అందిస్తోంది.
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