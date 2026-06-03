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Ai+ Smartphone మే 2026లో 3 లక్షల యూనిట్లు, ₹350 కోట్లకు పైగా రాబడి
Ai+ Smartphone ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన వృద్ధి మైలురాయిని ప్రకటించింది. మే 2026 నెలలో మాత్రమే 3 లక్షల యూనిట్ల స్మార్ట్ఫోన్ విక్రయాలను మించి, ₹350 కోట్లకు పైగా రాబడిని సాధించింది. ఇది భారతదేశం నుండి ఒక నూతన తరం సాంకేతిక బ్రాండ్ను నిర్మించాలనే Ai+ దృష్టికోణం వెనుక పెరుగుతున్న చోదకశక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆవిష్కరణ, అందుబాటు మరియు వినియోగదారు-మొదటి ఆలోచనను మేళవించి, నూతన తరం వినియోగదారుల కోసం స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించే దిశలో.
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ప్రవేశించి ఒక సంవత్సరం కాకముందే, Ai+ Smartphone దేశంలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందింది. సాంకేతికత కొందరికి మాత్రమే పరిమితమైన సౌలభ్యం కాకూడదు, అది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అనే సరళమైన అయినప్పటికీ శక్తివంతమైన విశ్వాసంతో నడుస్తోంది. ఈ మైలురాయి, ఏప్రిల్ 2026లో విడుదలైన Ai+ Smartphone Nova2, Nova2 Ultra, NovaFlip సిరీస్ల విజయవంతమైన లాంచ్ తర్వాత వచ్చింది. ఇవి త్వరగా బ్రాండ్ వృద్ధికి కీలక చోదకాలుగా నిలిచాయి మరియు ఆవిష్కరణ, డిజైన్ మరియు విలువను మేళవించే సాంకేతిక అనుభవాల పట్ల భారతీయ వినియోగదారులలో పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ధృవీకరించాయి.
ఈ మైలురాయిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, Madhav Sheth, CEO, Ai+ Smartphone మరియు Founder, NxtQuantum Shift Technologies, ఇలా అన్నారు: ఒకే నెలలో 3 లక్షల యూనిట్లు మరియు INR 350 కోట్లకు పైగా రాబడిని దాటడం మాకు ఒక ముఖ్యమైన వ్యాపార మైలురాయి మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక విస్తృత ఉద్యమానికి ధృవీకరణ అని Sheth చెప్పారు. "స్మార్ట్ఫోన్లు అమ్మడం మాత్రమే మా లక్ష్యం కాదు. సాంకేతికతను మరింత అందుబాటులో, మరింత పారదర్శకంగా మరియు లక్షలాది మందికి మరింత విశ్వసనీయంగా మార్చడం ద్వారా డిజిటల్ విభజన అంతరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడటం మా లక్ష్యం. మేము ఆ ప్రయాణంలో ఇంకా ప్రారంభంలో ఉన్నాము.
లాంచ్ అయిన ఒక సంవత్సరం కాకముందే, Ai+ Smartphone భారతదేశంలో అత్యంత శ్రద్ధగా పర్యవేక్షించబడుతున్న సాంకేతిక బ్రాండ్లలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. పెరుగుతున్న పరికరాల పోర్ట్ఫోలియో, అధిక ప్రభావ వినియోగదారు చొరవలు, భాగస్వామ్యాల శ్రేణి ద్వారా, భారతదేశం నుండి ఒక సాంకేతిక పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించాలనే తన దృష్టికోణం చుట్టూ బ్రాండ్ స్థిరంగా చోదకశక్తిని నిర్మించింది. Ai+ Smartphone Nova2 సిరీస్ Flipkart మరియు భారతదేశంలోని ఎంపిక చేసిన రిటైల్ అవుట్లెట్లలో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంది.
రవితేజ, శివ నిర్వాణ, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇరుముడి నుంచి ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి గ్లింప్స్ రిలీజ్
మాస్ మహారాజా రవితేజ 'ఇరుముడి' చిత్రంతో ప్రేక్షకులని ఆశ్చర్యపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న 'ఇరుముడి' చిత్రం ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. కమర్షియల్ యాక్షన్కు భావోద్వేగాలను జోడిస్తూ రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకునేలా చూపించారు. తన కూతురే అతని ప్రపంచం. ఆమె ఆనందం కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలే అతని జీవితాన్ని నడిపిస్తాయి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ చిరు158 పొల్లాచ్చిలో కీలక షెడ్యూలు ప్రారంభం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో Chiru158 చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ భారీ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ విజయవంతమైన కాంబో మరోసారి చేతులు కలపడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పలు భాషల్లో భారీ విజయాలు అందుకున్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్కు ఇది తొలి తెలుగు చిత్రం కావడం విశేషం.
విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రముఖ డ్యాన్స్ మాస్టర్, టీవీ సెలబ్రిటీ పండు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఆనందపురం జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్యాన్స్ షోలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పండు హఠాత్తుగా ప్రమాదానికి గురయ్యారన్న వార్త అభిమానులను, తోటి కళాకారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.