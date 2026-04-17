Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ నోవా 2 అల్ట్రా మొదటి రోజు అమ్మకాలు ఏప్రిల్ 17 నుంచి ప్రారంభం
కొత్తగా ఆవిష్కరించిన నోవా సిరీస్లో భాగంగా తమ సరికొత్త డివైస్ నోవా 2 విక్రయాలు ప్రారంభమైనట్లు Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రకటించింది. నోవా శ్రేణిలో సంపూర్ణ వ్యక్తీకరణగా డిజైన్ చేసిన నోవా 2 అల్ట్రా, ఏప్రిల్ 17 మధ్యాహ్నం 12 గంటల(మొదటి రోజు సేల్స్) నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, ఎంపిక చేసిన రిటైల్ ఔట్లెట్స్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. మొదటి రోజు సేల్స్ తర్వాత నోవా 2 అల్ట్రా తిరిగి ఏప్రిల్ 24, 2026న అమ్మకానికి రానుంది. తద్వారా Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ల శ్రేణిలో అత్యంత ఆశాజనకమైన స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకదానిని సొంతం చేసుకునే అవకాశాన్ని అభిమానులకు కల్పిస్తుంది.
నోవా 2 అందుకున్న బలమైన ఊపు కొనసాగిస్తూ నోవా 2 అల్ట్రా విడుదలైంది. మొదటి రోజే నోవా 2కు అసాధారణమైన స్పందన వచ్చింది. కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే అన్ని ఫోన్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది వినియోగదారుల నుంచి బలమైన డిమాండ్, నోవా సిరీస్పై పెరుగుతున్న అభిమానాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.
నోవా 2 అల్ట్రా ధరలు ఈ విధంగా ఉంటాయి:
6జీబీ + 128 జీబీ | ₹14,999 నుంచి ప్రారంభం
8 జీబీ + 128 జీబీ | ₹16,999 నుంచి ప్రారంభం
ఏ ఫోన్నైనా మార్పిడి చేసుకోండి, అదనంగా ₹2,000 తగ్గింపు పొందండి (పనిచేసే లేదా పాడైన ఫోన్ అయినా సరే).
నోవా 2 అల్ట్రాను ఈ ధరతో సాధ్యమయ్యే పరిమితులుమరింత విస్తరించాలని మేము ఆశించాము. ఒక సోనీ కెమెరా వ్యవస్థ, ఒక ఫ్లాగ్షిప్-స్థాయి డిస్ప్లే, మీరు మీ ఫోన్ను ఉపయోగించే విధానానికి చురుకుగా స్పందించే ఒక డిజైన్. పనితీరు, శైలి మధ్య ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్నీ కావాలనుకునే వినియోగదారుల కోసమే ఈ ఫోన్" అని Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ సీఈఓ, నెక్స్ట్ క్వాంటం (NxtQuantum) షిఫ్ట్టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు మాధవ్ సేథ్ అన్నారు.