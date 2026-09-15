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  4. Ai+ Smartphone to Cross 1,000+ Service Touchpoints; Announces First Exclusive Service Centre and Ai+ Assistance App
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (21:03 IST)

1,000కు పైగా సర్వీస్ టచ్‌పాయింట్‌లను అధిగమించనున్న ఏఐ+ స్మార్ట్‌ఫోన్

ai plus smartphone
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (21:07 IST)
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ఏఐ+ స్మార్ట్‌ఫోన్, భారతదేశంలో తమ అమ్మకాల తర్వాత అనుభవాన్ని బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో దేశవ్యాప్తంగా తమ సర్వీస్ నెట్‌వర్క్‌ను 1,000కు పైగా సర్వీస్ సెంటర్లకు విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలను చేసింది. ఈ దీపావళికి ఢిల్లీలో తమ మొదటి ప్రత్యేక ఏఐ+ సర్వీస్ సెంటర్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేయనుంది. తమ భౌతిక సేవా మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు తోడుగా, ఈ బ్రాండ్ ఏఐ+ అసిస్టెన్స్ యాప్‌ను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఇది డివైస్ సపోర్ట్, సర్వీస్ బుకింగ్‌లు, టికెట్ ట్రాకింగ్, ట్రబుల్షూటింగ్ సహాయాన్ని ఒకే చోట అందించడానికి రూపొందించిన ఒక ఏకీకృత డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్.
 
ఈ విస్తరణతో, ఇప్పటికే ఉన్న 800కు పైగా సర్వీస్ సెంటర్ల నెట్‌వర్క్‌కు మరో 200కు పైగా సర్వీస్ సెంటర్లు జతచేయబడతాయి. తద్వారా భారతదేశ వ్యాప్తంగా బ్రాండ్ యొక్క అమ్మకాల తర్వాత సేవలు మరింతగా విస్తరించనున్నాయి. ఈ భౌతిక, డిజిటల్ విస్తరణల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ చేయడం నుండి దాని పరిష్కారాన్ని ట్రాక్ చేయడం వరకు, ఏఐ+ కస్టమర్లకు వారి వినియోగ అనుభవాన్ని మరింత సులభతరం, పారదర్శకంగా మరియు స్థిరంగా చేయడం.
 
ఈ ప్రకటనపై నెక్స్ట్‌క్వాంటమ్ షిఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ (ఏఐ+ స్మార్ట్‌ఫోన్) సీఈఓ మాధవ్ షెత్ మాట్లాడుతూ, “స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్రాండ్‌ను నిర్మించడం అంటే కేవలం ఒక పరికరాన్ని అందించడం మాత్రమే కాదు. ఏఐ+లో అసలు అనుబంధం వినియోగదారుడు ఫోన్‌ను సొంతం చేసుకున్న తర్వాత నుంచే  ప్రారంభమవుతుంది. 1,000కు పైగా సర్వీస్ టచ్‌పాయింట్‌లను అధిగమించటం, మా మొట్టమొదటి ప్రత్యేక సర్వీస్ సెంటర్‌ను స్థాపించడం , ఏఐ+ అసిస్టెన్స్ యాప్‌ను పరిచయం చేయడం వంటివి వినియోగదారులకు అందించే మద్దతును మరింత అందుబాటులోకి, పారదర్శకంగా మరియు నమ్మదగినదిగా మార్చడంలో ముఖ్యమైన ముందడుగు. మా లక్ష్యం చాలా సరళంగా వుంది. అది, మా వినియోగదారులు ఎక్కడ ఉన్నా, నమ్మకమైన మద్దతు వారికి ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేలా చూడటమే” అని అన్నారు. 
 
రాబోయే ఢిల్లీ కేంద్రం, భారతదేశంలో ఏఐ+ యొక్క మొట్టమొదటి ప్రత్యేక సర్వీస్ సెంటర్‌గా నిలుస్తుంది. ఇది ఏఐ+ స్మార్ట్‌ఫోన్ పోర్ట్‌ఫోలియో అంతటా శిక్షణ పొందిన సాంకేతిక నిపుణుల మద్దతు, అసలైన విడి భాగాలు, ప్రామాణిక మరమ్మతులు, సాఫ్ట్‌వేర్ సహాయం, వారంటీ మద్దతు, పరికర సెటప్‌ను అందిస్తుంది. సాధారణ సర్వీస్ అవసరాల కోసం, సమస్య యొక్క స్వభావం, సంక్లిష్టతను బట్టి, ఏఐ+ అదే రోజు పరిష్కారం నుండి ఏడు రోజుల వరకు టర్నరౌండ్ సమయాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
తమ భౌతిక సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ విస్తరణతో పాటు, ఏఐ+ స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగదారుల సేవా మద్దతు ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి, సర్వీస్ లైఫ్‌సైకిల్ అంతటా మరింత స్పష్టతను అందించడానికి ఏఐ+ అసిస్టెన్స్ యాప్‌ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ యాప్ ద్వారా, వినియోగదారులు తమ పరికరం, వారంటీ సమాచారాన్ని పొందడం, సమీపంలోని సర్వీస్ సెంటర్లను గుర్తించడం, సర్వీస్ అభ్యర్థనలను బుక్ చేసుకోవడం, సర్వీస్ టిక్కెట్లను రూపొందించి వాటిని ట్రాక్ చేయడం, సమస్యల పరిష్కార సహాయాన్ని పొందడం వంటివి చేయగలరు. తమ డిజిటల్ సపోర్ట్ అనుభవాన్ని, విస్తరిస్తున్న ఫిజికల్ సర్వీస్ నెట్‌వర్క్‌తో అనుసంధానించడం ద్వారా ఒక సమస్యను గుర్తించడం, అభ్యర్థనను లేవనెత్తడం నుండి దాని పరిష్కారాన్ని ట్రాక్ చేయడం వరకు, వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యాన్ని, పారదర్శకతను అందించాలని ఏఐ+ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ప్రత్యేకమైన ఢిల్లీ సర్వీస్ సెంటర్, ఏఐ+ అసిస్టెన్స్ యాప్ ల ప్రారంభం, భారతదేశంలో ఏఐ+ స్మార్ట్‌ఫోన్ యొక్క అమ్మకాల తర్వాత సేవా మద్దతు విస్తరణలో తదుపరి దశను సూచిస్తుంది. బ్రాండ్‌ విస్తరణలో భాగంగా భౌతిక సేవా కేంద్రాల నెట్‌వర్క్‌తో పాటు డిజిటల్‌ సేవల సామర్థ్యాలను కూడా ఏఐ+ విస్తరిస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ డిజిటల్ సపోర్ట్ సామర్థ్యాలతో పాటు తన ఫిజికల్ సర్వీస్ నెట్‌వర్క్‌ను కూడా విస్తరిస్తున్నందున, అమ్మకాల తర్వాత మద్దతును మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి, పారదర్శకంగా, నమ్మదగినదిగా మార్చాలనే ఏఐ+ యొక్క నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం ప్రతిబింబిస్తుంది. తద్వారా, వినియోగదారుల పట్ల తమ నిబద్ధత కొనుగోలు దశకే పరిమితం కాకుండా, వినియోగదారుని మొత్తం యాజమాన్య ప్రయాణం అంతటా కొనసాగుతుందని ఇది నిర్ధారిస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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