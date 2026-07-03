సంబంధిత వార్తలు
- జూన్ 26 నుంచి Nova 2 Pro, Nova 2 Neo స్మార్ట్ఫోన్ల విక్రయాలు, ధర ఎంతో తెలుసా?
- Ai+ Smartphone లాంచ్ను ఓపెన్ ట్రయల్గా మార్చింది
- Ai+ Smartphone మే 2026లో 3 లక్షల యూనిట్లు, ₹350 కోట్లకు పైగా రాబడి
- Ai+ Smartphone నుంచి Nova 2 Neo, Nova 2 Pro
- Ai+ Smartphone ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను మార్చివేస్తోంది: ₹30,000 కంటే తక్కువ ధరలో...
Flipkart GOAT Sale సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించిన Ai+ స్మార్ట్ఫోన్
Flipkart నిర్వహిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన GOAT Sale సందర్భంగా Ai+ స్మార్ట్ఫోన్ తన స్మార్ట్ఫోన్లు మరియు AIoT ఉత్పత్తుల పోర్ట్ఫోలియోపై ఆకర్షణీయమైన ధరలను ప్రకటించింది. Flipkart Plus సభ్యులకు జూలై 3 నుంచి ముందస్తు అవకాశం లభించనుండగా, జూలై 4 నుంచి GOAT Sale అన్ని వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఏడాది GOAT Saleలో ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటిగా Ai+ Pulse 2 ప్రత్యేక ధర ₹8,999కు లభించనుంది. అలాగే Nova Series, వేరబుల్స్, ఆడియో ఉత్పత్తులు మరియు ట్యాబ్లెట్లపై కూడా వినియోగదారులు ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను పొందవచ్చు.
Ai+ Pulse 2 రోజువారీ వినియోగానికి నమ్మకమైన స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడింది. ఇందులో 6.745 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్, 50MP AI రియర్ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా, 6000mAh బ్యాటరీతో పాటు 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, అలాగే Android 16 ఆధారిత NxtQuantum OS ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. స్టోరేజ్ను 1TB వరకు విస్తరించుకోవచ్చు. అదనంగా IP64 డస్ట్ మరియు వాటర్ రెసిస్టెన్స్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా Ai+ Smartphone CEO మరియు NxtQuantum Shift Technologies వ్యవస్థాపకుడు మాధవ్ శేఠ్ మాట్లాడుతూ, మా ఉత్పత్తుల పోర్ట్ఫోలియో విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, మరింత మంది వినియోగదారులు స్మార్ట్ఫోన్లు మరియు కనెక్టెడ్ పరికరాల ద్వారా Ai+ ఎకోసిస్టమ్ను అనుభవించేలా చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. Flipkart GOAT Sale ద్వారా Pulse 2పై ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద ఆఫర్ను అందించడంతో పాటు, Nova Series మరియు మా AIoT పోర్ట్ఫోలియోపై కూడా ఆకర్షణీయమైన ధరలను అందిస్తున్నాం. ప్రతి ధర విభాగంలో విశ్వసనీయమైన పనితీరు, స్వచ్ఛమైన సాఫ్ట్వేర్ అనుభవం మరియు అత్యుత్తమ విలువ కలిగిన ఉత్పత్తులను అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అని తెలిపారు.
Pulse 2తో పాటు వినియోగదారులు Nova 2, Nova 2 Neo, Nova 2 Pro, Nova 2 Ultraతో కూడిన Nova Seriesపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లను పొందవచ్చు. మొదటిసారి 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఉపయోగించే వినియోగదారుల నుంచి అధిక పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారుల వరకు అందరి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ సిరీస్ను రూపొందించారు. Android 16 ఆధారిత NxtQuantum OSతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు స్వచ్ఛమైన సాఫ్ట్వేర్ అనుభవం, విశ్వసనీయమైన పనితీరు మరియు ఎక్కువసేపు కొనసాగే బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి.
Flipkart GOAT Sale సందర్భంగా Ai+ యొక్క AIoT పోర్ట్ఫోలియోపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో NovaWatch Active, NovaWatch Kids 4G, NovaWatch Rotatecam 4G (ఇది తొలిసారిగా Flipkart GOAT Saleలో విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది), Wearbuds, NovaPods Go, అలాగే Pulse Tab ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వినియోగదారులు వేరబుల్స్, ఆడియో ఉత్పత్తులు మరియు ట్యాబ్లెట్లతో కూడిన Ai+ కనెక్టెడ్ ఎకోసిస్టమ్ను అనుభవించే అవకాశం పొందుతారు.
Rao Bahadur Review: మహేష్ బాబు నిర్మించిన రావు బహదూర్ మెప్పించాడా? లేదా? - రావు బహదూర్ రివ్యూ
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటించిన సైకాలజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్. వెంకటేష్ మహా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఈ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలయింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
విజయ్ దేవరకొండ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయాను : నిర్మాత అభిషేక్
బేబీ బంప్తో సమంత వర్కౌట్: లాస్ట్ డిసెంబరులో పెళ్లి.. ఈ డిసెంబరులో కాన్పు (video)
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన బేబీ బంప్తో చేసిన వర్కౌట్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. జూన్ ఫెయిరీ టేల్లా గడిచింది.. అంటూ జూన్ మెమరీస్ను సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్ చేసింది. ఆమె పోస్ట్కు నటి అనన్య పాండే స్పందిస్తూ సామ్ అని కామెంట్ చేసింది. సమంత షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఉన్న చిత్రాలు, పెంపుడు శునకాలతో గడిపిన క్షణాలు, ప్రకృతి అందాలు, వెల్నెస్ ట్రిప్, ఇష్టమైన పుస్తకాలు, రోజువారీ జీవితంలోని మధుర క్షణాలు కనిపించాయి. కొన్ని ఫొటోల్లో ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కూడా కనిపించారు. ఇంకా జిమ్లో వర్కౌట్ చేసే ఫోటోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోనున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్
Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.