భారత్ కోసం ఏఐని మరింత చేరువ చేస్తోన్న అమెజాన్

బెంగళూరు: లభ్యత, ఉత్పాదకత, డిజిటల్ సమ్మిళితను పెంచడానికి భారత ప్రభుత్వ ఏఐ మిషన్కు మద్దతు ఇస్తూ, 2030 నాటికి లక్షలాది మంది భారతీయులకు కృత్రిమ మేధస్సు(ఏఐ)ని అందించే ప్రణాళికలను అమెజాన్ ఈరోజు వెల్లడించింది. స్థానిక క్లౌడ్, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలలో $12.7 బిలియన్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి కంపెనీ ప్రణాళిక చేసింది. అంతేకాకుండా దాని విభిన్న వ్యాపారాల ద్వారా 15 మిలియన్లకు పైగా చిన్న వ్యాపారాలకు ఏఐ యొక్క ప్రయోజనాలను తీసుకువస్తుంది. 2030 నాటికి 4 మిలియన్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏఐ అక్షరాస్యత, కెరీర్ అవగాహనను తీసుకురావడానికి అమెజాన్ కట్టుబడి ఉంది. అమెజాన్లో షాపింగ్ను సులభతరం చేయడానికి, వందల మిలియన్ల మంది కస్టమర్లను మరింత లీనమయ్యేలా చేయడానికి కంపెనీ ఏఐని ఉపయోగించడాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
భారతదేశంలో ఏఐకు గొప్పగా సమం చేసే సామర్థ్యం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా చారిత్రాత్మకంగా ప్రజలను వెనక్కి నెట్టివేసిన భాష, అక్షరాస్యత, యాక్సెస్ యొక్క అడ్డంకులను ఛేదించగలదు అని అమెజాన్ ఇండియా కంట్రీ మేనేజర్ సమీర్ కుమార్ అన్నారు. ఆయనే మాట్లాడుతూ, టైర్-3 పట్టణంలోని ఒక చిన్న వ్యాపార యజమాని నిమిషాల్లో ప్రొఫెషనల్ ఉత్పత్తి జాబితాలను సృష్టించడానికి ఏఐని ఉపయోగించగలిగినప్పుడు లేదా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒక విద్యార్థి కొత్త కెరీర్లకు తలుపులు తెరిచే నైపుణ్యాలను నేర్చుకున్నప్పుడు లేదా టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా వారి స్థానిక భాషలో కస్టమర్ షాపింగ్ చేసినప్పుడు, అప్పుడే సాంకేతికత నిజంగా అందరికీ సేవ చేసినట్లవుతుంది. ప్రతి భారతీయుడు ఈ పరివర్తన నుండి ప్రయోజనం పొందాలని మేము విశ్వసిస్తున్నందున మేము ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, సాధనాలను విస్తృత స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నాము. దానిని నిజం చేయడానికి ప్రభుత్వం యొక్క ఏఐ మిషన్కు మద్దతు ఇవ్వడం మాకు సంతోషంగా ఉంది అని అన్నారు.
2030 నాటికి స్థానిక క్లౌడ్, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలలో $12.7 బిలియన్లను పెట్టుబడి పెట్టే దిశగా: క్లౌడ్ మరియు ఏఐ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ అంటే అమెజాన్ స్థానిక క్లౌడ్ మరియు ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాలు, ఆవిష్కరణలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం కొనసాగిస్తూ భారతదేశం ప్రపంచ సాంకేతిక నాయకుడిగా ఎదగడానికి సహాయపడుతుండటం. మే 2023లో, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర అంతటా దాని స్థానిక క్లౌడ్, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలలో 2030 నాటికి భారతదేశంలో US$12.7 బిలియన్లను పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు అమెజాన్ ప్రకటించింది. డిజియాత్రా, అపోలో టైర్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్తో సహా ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగాలలో దాని ఏజెంటిక్ ఏఐ సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకుంటూ ఏడబ్ల్యుఎస్ భారతదేశంలో అనేక మంది కస్టమర్లను కలిగి ఉంది. నైపుణ్యంపై ఏడబ్ల్యుఎస్ దృష్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. కంపెనీ ఏజెంటిక్ ఏఐ భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధంగా ఉన్న నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తుల పైప్లైన్ను నిర్మిస్తోంది. 2017 నుండి, ఏడబ్ల్యుఎస్ స్కిల్ బిల్డర్, ఏడబ్ల్యుఎస్ ఎడ్యుకేట్, ఏడబ్ల్యుఎస్ రీ/స్టార్ట్ వంటి అనేక నైపుణ్య కార్యక్రమాల ద్వారా భారతదేశంలో 6.2 మిలియన్లకు పైగా వ్యక్తులకు క్లౌడ్ నైపుణ్యాలతో ఏడబ్ల్యుఎస్ శిక్షణ ఇచ్చింది మరియు ఇటీవల కొత్త ఏఐ కోర్సులను ప్రకటించింది.
చిన్న వ్యాపారాల కోసం ఏఐ: అమ్మకందారుల కోసం అమెజాన్ యొక్క ఏఐ లక్ష్యంలో ప్రయత్నాన్ని తగ్గించడం, అడ్డంకులను తొలగించడం, ప్రతి వ్యవస్థాపకుడు స్కేల్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేయడానికి వీలు కల్పించడంపై దృష్టి పెట్టింది. అమ్మకందారులందరికీ వారి పరిమాణం లేదా వారు ఎక్కడ ఉన్నారనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఆన్లైన్లో అమ్మకాలను సులభతరం చేయడానికి కంపెనీ సాధనాలను పరిచయం చేస్తోంది. సమిష్టిగా, ఈ ఏఐ సామర్థ్యాలు విక్రేతలకు, ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారులు నమ్మకంగా పనిచేయడానికి, వ్యూహాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయడానికి , వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సహాయపడతాయి.
1.గత సంవత్సరం పరిచయం చేయబడిన సెల్లర్ అసిస్టెంట్, జెనరేటివ్ ఏఐ -ఆధారిత నైపుణ్యం కలిగివుంది. ఇది తక్షణ సమాధానాలను అందించి, విక్రేతలకు సంబంధిత వనరులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మీ స్టోర్, వ్యాపార సందర్భం మరియు లక్ష్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి అసిస్టెంట్ను అనుమతించే ఏజెంటిక్ ఏఐ సామర్థ్యాలతో మేము ఇప్పుడు సెల్లర్ అసిస్టెంట్ను అభివృద్ధి చేసాము. అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు కేవలం సమాధానం ఇవ్వడమే కాకుండా ఇప్పుడు నిరంతరం విశ్లేషించడానికి మరియు తర్కించడానికి మీతో పాటు పనిచేస్తుంది- ఇది అమెజాన్తో విక్రేతలు తమ వ్యాపారాలను ఎలా నడుపుతున్నారో తెలిపేందుకు ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. ఈ సామర్థ్యాలు అమ్మకాల అనుభవం అంతటా సజావుగా పనిచేస్తాయి, విక్రేతలు పనులను మాన్యువల్గా నిర్వహించడం నుండి వారు పూర్తి నియంత్రణతో ఉండేలా చేస్తూ వారి తరపున చురుగ్గా పనిచేసే తెలివైన సహాయకుడితో 24x7 సహకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
2. నెక్స్ట్ జనరేషన్ సెల్లర్ సెంట్రల్ అనేది ఒక తెలివైన కమాండ్ సెంటర్, ఇక్కడ జెన్ -ఏఐ అమ్మకందారుల అవసరాలను అంచనా వేస్తుంది, వారు ఎలా పని చేస్తారో దానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఆధునికీకరించిన ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా రహస్య అవకాశాలను అందిస్తుంది, తక్షణ టాస్క్ నిర్వహణ కోసం యాక్షన్ సెంటర్ మరియు తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అనుకూలీకరించదగిన డాష్బోర్డ్లు ఉంటాయి.
3. లిస్టింగ్స్ కోసం జెన్ ఏఐ సాధనాలను విక్రేతలు ఉపయోగించి కస్టమర్లు ఇష్టపడే అధిక నాణ్యత గల, ఆకర్షణీయమైన ఉత్పత్తి జాబితాలను త్వరగా సృష్టించవచ్చు. వారు తమ ఉత్పత్తి యొక్క సంక్షిప్త వివరణ, వారి ఉత్పత్తి యొక్క చిత్రం లేదా వారి వెబ్సైట్ యొక్క యుఆర్ఎల్ ను పంచుకోవడం ద్వారా నిమిషాల్లో దీన్ని చేయవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విక్రేతలు ఈ సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు మరియు వారు ఏఐ రూపొందించిన జాబితాల సిఫార్సులను దాదాపు 90% సమయం సున్నా లేదా చాలా తక్కువ సవరణలతో అంగీకరిస్తారు.
4. క్రియేటివ్ స్టూడియో: విక్రేతలు వివిధ ఫార్మాట్లలో ప్రకటనలను నేపధ్యీకరించటానికి మరియు సృష్టించడానికి సహాయపడుతుంది. ఉత్పత్తి షాట్లను వీడియోలుగా మార్చడం లేదా టీవీ వాణిజ్య ప్రకటనలను స్పాన్సర్ చేసిన ప్రకటనలుగా మార్చడం చేస్తుంది.
5. వీడియో జనరేటర్: వీడియో ప్రకటనలను అందరికి చేరువ చేస్తుంది, వ్యాపారాలు అదనపు ఖర్చు లేకుండా నిమిషాల్లో అధిక-నాణ్యత వీడియో ప్రకటనలను సృష్టించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
2030 నాటికి 4 మిలియన్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏఐ అక్షరాస్యత , కెరీర్ అవగాహనను తీసుకురావడం - 2030 నాటికి 4 మిలియన్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏఐ అక్షరాస్యత, కెరీర్ అవగాహనను తీసుకురావాలని అమెజాన్ యోచిస్తోంది. ఇందులో ఏఐ పాఠ్యాంశాలు, ఆచరణాత్మక ప్రయోగాలు, కెరీర్ పర్యటనలు , ఉపాధ్యాయ శిక్షణ భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ పని భారత ప్రభుత్వ జాతీయ విద్యా విధానం 2020కి మద్దతు ఇస్తుంది మరియు భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు మరియు సాంకేతికతలకు విద్యార్థులను - ముఖ్యంగా సేవలు అందని ప్రాంతాలలో - సిద్ధం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఏఐ యుగంలో విద్య అంటే కేవలం కొత్త టెక్నాలజీలను అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలోని ప్రత్యేక సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి ఈ టెక్నాలజీలను ఉపయోగించుకునేలా ప్రతి అభ్యాసకుడిని శక్తివంతం చేయడం గురించి. గణనీయమైన పెట్టుబడులతో 4 మిలియన్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏఐ విద్యను అందించాలనే అమెజాన్ నిబద్ధత, వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాకారానికి శక్తివంతమైన ఉత్ప్రేరకంగా నిలువనుంది. మారుమూల గ్రామంలోని పిల్లవాడు, పట్టణ కేంద్రంలోని పిల్లవాడిలాగే ఒకే తరహా ఏఐ అభ్యాస సాధనాలను పొందగలిగినప్పుడు, మనం నిజంగా సమానమైన డిజిటల్ భవిష్యత్తుకు దగ్గరగా వెళ్తాము. మన తరగతి గదుల్లో ఏఐ ని మిళితం చేయటం నైపుణ్య కార్యక్రమాల కంటే ఎక్కువ; ఇది దేశ నిర్మాణ ప్రయత్నం. మేము మా విద్యార్థులను రేపటి ఉద్యోగాల కోసం మాత్రమే కాకుండా, భారతదేశం మరియు ప్రపంచం కోసం పరిష్కారాలను రూపొందించే ఆవిష్కర్తలుగా నిలిచేలా సిద్ధం చేస్తున్నాము అని అడిషనల్ సెక్రటరీ, మైటీ మరియు సీఈఓ ఇండియా ఏఐ మిషన్- అభిషేక్ సింగ్ అన్నారు.
ప్రతి కస్టమర్కు షాపింగ్ను ఏఐ సులభతరం చేస్తుంది- రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో, వందల మిలియన్ల మంది కస్టమర్లు ఏఐ ద్వారా మెరుగైన షాపింగ్ అనుభవాలను పొందుతారు, సరళంగా, మరింత స్పష్టంగా వారు షాపింగ్ చేయగలరు. కనీస సంకేతాలను పూర్తి షాపింగ్ మిషన్లుగా మార్చడం, సహజమైన బహుళ-మోడల్, బహుభాషా సంభాషణలను ప్రారంభించడం, సంక్లిష్టమైన ఉత్పత్తి మూల్యాంకనాల కోసం వ్యక్తిగతీకరించిన సారాంశాలను ప్రదర్శించడం, ముందస్తుగా సహాయపడే తెలివైన ఏజెంట్లను నియమించడం, ప్రవర్తన నుండి నేర్చుకోవడం, సహాయకరమైన సూచనలను అందించడం ద్వారా కస్టమర్ షాపింగ్ ప్రయాణాలు సరళీకృతం చేయబడతాయి. భారతీయ కస్టమర్లు ఇప్పటికే వారి దైనందిన జీవితాలను సులభతరం చేయడానికి అమెజాన్లో ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు, ఇది అమెజాన్ యొక్క అత్యాధునిక ఏఐ, మెషిన్-లెర్నింగ్ మోడల్ల ద్వారా శక్తివంతమైనది. అమెజాన్ కస్టమర్లు ఉత్పత్తులను శోధించడం, పోల్చడం, అర్థం చేసుకోవడంలో వెచ్చించే శ్రమను తగ్గించడానికి ఏఐని ఉపయోగిస్తోంది - మెట్రోలు, పట్టణాలు మరియు గ్రామీణ జిల్లాల్లోని కొనుగోలుదారులకు భాష, అక్షరాస్యత మరియు డిజిటల్ పరిచయం యొక్క అడ్డంకులను తొలగిస్తోంది.
1.రూఫస్ అనేది అమెజాన్ షాపింగ్ యాప్లో ఒక ఏఐ అసిస్టెంట్, ఇది కస్టమర్లకు ఉపయోగకరమైన సమాచారం మరియు సందర్భోచితంగా సంబంధిత ఉత్పత్తి సిఫార్సులను అందించడం ద్వారా షాపింగ్ను వేగవంతం , సులభతరం చేయడానికి రూపొందించబడింది. కస్టమర్ కార్యాచరణ, ఆర్డర్ చరిత్ర ఆధారంగా ఉత్పత్తుల కోసం రూఫస్ శోధించగలదు, ఉత్పత్తి ధర చరిత్రను చూపించగలదు మరియు కస్టమర్ అవసరాలను సరిగ్గా తీర్చే సూచనలను అందించగలదు.
i) ఉత్పత్తి కనుగొనుట : ఉత్తమ డిస్కౌంట్లతో రూ. 8,000 లోపు ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు వంటి సంక్లిష్ట ప్రశ్నలను రూఫస్ అర్థం చేసుకుంటుంది మరియు తక్షణమే ఫలితాలను విలువ ఆధారిత బకెట్లుగా అగ్రశ్రేణి సిఫార్సులు మరియు పొదుపు సారాంశాలతో నిర్వహిస్తుంది.
ii) ఉత్పత్తి పోలిక: ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఫోన్ మోడల్ల మధ్య ఎంచుకునేటప్పుడు, రూఫస్ ఏ ఫోన్ "ఫోటోగ్రఫీ విజేత" అని హైలైట్ చేస్తుంది మరియు ఎందుకనేది వివరిస్తుంది.
iii) విజువల్ ఉత్పత్తి అవలోకనం: కీలక ఫీచర్లను ఒడిసిపట్టే, విస్తృత స్థాయి ఉత్పత్తి పేజీలను సులభమైన, ఆచరణాత్మక పరిజ్ఙానంగా మార్చే చిన్న, దృశ్యపరంగా గొప్ప వివరణాత్మక వీడియోలను రూపొందిస్తుంది.
2. లెన్స్ ఏఐ అనేది ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలో నేరుగా అనుసంధానించబడిన దృశ్య శోధన సాధనం, దీని వలన వినియోగదారులు చిత్రాలు, స్క్రీన్షాట్లు మరియు బార్కోడ్లను ఉపయోగించి షాపింగ్ చేసి దృశ్యపరంగా సారూప్య ఉత్పత్తులను కనుగొనగలరు. లెన్స్ ఏఐ తో, కస్టమర్లు తాము వెతుకుతున్న వాటిని సులభంగా చూపించగలరు, టెక్స్ట్ జాబితాలను అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా లేదా వారి ప్యాంట్రీ షెల్ఫ్ను ఫోటో తీయడం ద్వారా షాపింగ్ కార్ట్లను సృష్టించగలరు.
3. మీ గదిలో వీక్షణ అని కూడా పిలువబడే ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వీక్షణ, కొనుగోలు నిర్ణయాలను సులభతరం చేస్తుంది, ఫర్నిచర్ , అలంకరణ వంటి విభాగాలపై కస్టమర్లకు మరింత విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది, కస్టమర్లు తమ సొంత స్థలంలో ఉత్పత్తి ఎలా ఉంటుందో చూడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది.