ఆడియో టెక్నాలజీలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన సెన్హైజర్, రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 సందర్భంగా తమ ప్రీమియం ఉత్పత్తులపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ సేల్ జనవరి 16 నుండి ప్రైమ్, నాన్-ప్రైమ్ వినియోగదారులందరికీ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రైమ్ మెంబర్లకు జనవరి 15 అర్ధరాత్రి నుండే ముందస్తు యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
సెన్హైజర్ యొక్క అగ్రశ్రేణి ఉత్పత్తులపై వినియోగదారులు 24 నెలల వరకు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ (No Cost EMI) మరియు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్, ఎమ్డి 421 కాంపాక్ట్, న్యూమాన్ టిఎల్ఎమ్ 102 (Neumann TLM 102), హెచ్డి 630 విబి, మొమెంటమ్ 4 వైర్లెస్ హెడ్ఫోన్స్, మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్లెస్ 4 ఇయర్బడ్స్ వంటి విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
సెన్హైజర్ ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ 2-ఛానల్ సెట్
క్రియేటర్లు, వీడియోగ్రాఫర్ల కోసం రూపొందించిన కాంపాక్ట్, ఆల్-ఇన్-వన్, టూ-ఛానల్ వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ సిస్టమ్ సెన్హైజర్ ప్రొఫైల్ వైర్లెస్ తో మీ కంటెంట్ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లండి. 2.4 GHz డ్యూయల్-ఛానల్ రిసీవర్, రెండు క్లిప్-ఆన్ మైక్రోఫోన్లు, హ్యాండ్హెల్డ్ ఇంటర్వ్యూ మైక్రోఫోన్గా కూడా పనిచేసే అల్ట్రా-పోర్టబుల్ ఛార్జింగ్ బార్ను ఇది కలిగి ఉంది. కనీస సెటప్తో ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ ఆడియోను ఇది అందిస్తుంది.
హెచ్డి 630 వైర్లెస్ హెడ్ఫోన్స్ (HD 630 Wireless Headphones)
సెన్హైజర్ యొక్క మొట్టమొదటి పారామెట్రిక్ ఈక్వలైజర్, క్రాస్ఫీడ్ టెక్నాలజీతో విస్తృతమైన సౌండ్ కస్టమైజేషన్ను ఆస్వాదించండి. ఇది స్పీకర్లలో వింటున్నటువంటి శ్రవణ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. USB-C మరియు బ్లూటూత్ ద్వారా 24-bit/96 kHz వరకు హై-రెస్ ఆడియోకు ఇది మద్దతు ఇస్తుంది. హెచ్డి 630 ఏకంగా 60 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుంది. కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 7 గంటల ప్లేబ్యాక్ పొందవచ్చు. నమ్మకమైన మొమెంటమ్ 4 (MOMENTUM 4) ఫ్రేమ్పై నిర్మించిన ఈ హెడ్ఫోన్స్.. రోజంతా సౌకర్యాన్ని, ప్రీమియం పనితీరును అందిస్తాయి.
సెన్హైజర్ ఎమ్డి 421 కాంపాక్ట్ (Sennheiser MD 421 Kompakt)
క్లిష్టమైన స్టూడియో, లైవ్ వాతావరణాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సెన్హైజర్ ఎమ్డి 421 కాంపాక్ట్.. ఆ ఐకానిక్ MD 421 సౌండ్ను మరింత చిన్నగా, బహుముఖంగా అందిస్తుంది. దీని కార్డియోయిడ్ పికప్ ప్యాటర్న్, వైడ్ డైనమిక్ రేంజ్, అధిక సౌండ్ ప్రెజర్ స్థాయిలను తట్టుకునే సామర్థ్యం.. వోకల్స్, వాయిద్యాలలో స్పష్టమైన, విపులమైన ఆడియోను అందిస్తాయి. దీనికి దృఢమైన జర్మన్ ఇంజనీరింగ్ మద్దతు ఉంది.
మొమెంటమ్ 4 వైర్లెస్ (MOMENTUM 4 Wireless)
సెన్హైజర్ ఫ్లాగ్షిప్ మొమెంటమ్ 4 వైర్లెస్ హెడ్ఫోన్స్తో బ్రాండ్ సిగ్నేచర్ సౌండ్ను అనుభవించండి. ఖచ్చితమైన 42 mm ట్రాన్స్డ్యూసర్లతో పనిచేసే ఇవి, గొప్ప వివరాలను, లీనమయ్యే ఆడియోను అందిస్తాయి. తేలికపాటి, ఎర్గోనామిక్ డిజైన్, అల్ట్రా-సాఫ్ట్ ఇయర్ కుషన్లతో వచ్చే ఈ హెడ్ఫోన్స్లో అడాప్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్, 60 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఆటో ఆన్/ఆఫ్, స్మార్ట్ పాజ్, స్మార్ట్ కంట్రోల్ యాప్ ద్వారా సౌండ్ కస్టమైజేషన్ వంటి అదనపు సౌలభ్యాలు రోజంతా శ్రమలేని శ్రవణ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.
న్యూమాన్ టిఎల్ఎమ్ 102 (Neumann TLM 102)
జర్మనీలో రూపొందించిన కాంపాక్ట్ లార్జ్-డయాఫ్రామ్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ అయిన న్యూమాన్ టిఎల్ఎమ్ 102తో ఇంటి వద్దే అసలైన స్టూడియో-క్వాలిటీ సౌండ్ను పొందండి. సమతుల్యమైన సౌండ్, సిల్కీ హై ఫ్రీక్వెన్సీలు, శక్తివంతమైన లో-ఎండ్ రెస్పాన్స్, అతి తక్కువ సెల్ఫ్-నాయిస్కు ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది అధిక సౌండ్ ప్రెజర్ స్థాయిలను కూడా సులభంగా తట్టుకోగలదు. హోమ్, ప్రాజెక్ట్ స్టూడియోలలో వోకల్స్, వాయిద్యాలను రికార్డ్ చేయడానికి ఇది నమ్మదగిన ఎంపిక.
మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్లెస్ 4 (MOMENTUM True Wireless 4)
మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్లెస్ 4 ఇయర్బడ్స్... లాస్లెస్ ఆడియో పనితీరు, సెన్హైజర్ యొక్క విశిష్టమైన సౌండ్ సిగ్నేచర్, ఫ్యూచర్-రెడీ టెక్నాలజీల కలయికగా వస్తున్నాయి. ట్రూ రెస్పాన్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సిస్టమ్ ద్వారా హై-ఫిడిలిటీ 24-బిట్/96 kHz ఆడియోను అందిస్తాయి. వీటిలో అడాప్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, ట్రాన్స్పరెన్సీ మోడ్, స్మార్ట్ కంట్రోల్ యాప్ ద్వారా పర్సనలైజ్డ్ సౌండ్ ట్యూనింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రోజంతా సౌకర్యంగా ఉండేలా రూపొందించిన ఇవి, 30 గంటల వరకు మొత్తం ప్లేబ్యాక్, క్వి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, సహజమైన టచ్ కంట్రోల్స్ను అందిస్తాయి. ఆరు-మైక్రోఫోన్ల సిస్టమ్తో స్పష్టమైన కాల్స్ మాట్లాడవచ్చు.
ధర: రూ. 18,990. అమెజాన్ గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు ఆఫర్లు ఉన్నాయి. కొనుగోలుతో పాటు కస్టమర్లు ఉచితంగా BTD 600 బ్లూటూత్ డాంగిల్ పొందుతారు.