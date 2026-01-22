గురువారం, 22 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 22 జనవరి 2026 (15:50 IST)

అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్: సెన్‌హైజర్ ప్రీమియం ఆడియోపై 50 శాతం డిస్కౌంట్

Amazon Republic Day Sale
ఆడియో టెక్నాలజీలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన సెన్‌హైజర్, రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 సందర్భంగా తమ ప్రీమియం ఉత్పత్తులపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ సేల్ జనవరి 16 నుండి ప్రైమ్, నాన్-ప్రైమ్ వినియోగదారులందరికీ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రైమ్ మెంబర్లకు జనవరి 15 అర్ధరాత్రి నుండే ముందస్తు యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
 
సెన్‌హైజర్ యొక్క అగ్రశ్రేణి ఉత్పత్తులపై వినియోగదారులు 24 నెలల వరకు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ (No Cost EMI) మరియు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు డిస్కౌంట్‌లను పొందవచ్చు. ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ మైక్రోఫోన్, ఎమ్‌డి 421 కాంపాక్ట్, న్యూమాన్ టిఎల్‌ఎమ్ 102 (Neumann TLM 102), హెచ్‌డి 630 విబి, మొమెంటమ్ 4 వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్స్, మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్‌లెస్ 4 ఇయర్‌బడ్స్ వంటి విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
 
సెన్‌హైజర్ ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ 2-ఛానల్ సెట్
క్రియేటర్లు, వీడియోగ్రాఫర్ల కోసం రూపొందించిన కాంపాక్ట్, ఆల్-ఇన్-వన్, టూ-ఛానల్ వైర్‌లెస్ మైక్రోఫోన్ సిస్టమ్ సెన్‌హైజర్ ప్రొఫైల్ వైర్‌లెస్ తో మీ కంటెంట్‌ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లండి. 2.4 GHz డ్యూయల్-ఛానల్ రిసీవర్, రెండు క్లిప్-ఆన్ మైక్రోఫోన్లు, హ్యాండ్‌హెల్డ్ ఇంటర్వ్యూ మైక్రోఫోన్‌గా కూడా పనిచేసే అల్ట్రా-పోర్టబుల్ ఛార్జింగ్ బార్‌ను ఇది కలిగి ఉంది. కనీస సెటప్‌తో ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ ఆడియోను ఇది అందిస్తుంది.
 
హెచ్‌డి 630 వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్స్ (HD 630 Wireless Headphones)
సెన్‌హైజర్ యొక్క మొట్టమొదటి పారామెట్రిక్ ఈక్వలైజర్, క్రాస్‌ఫీడ్ టెక్నాలజీతో విస్తృతమైన సౌండ్ కస్టమైజేషన్‌ను ఆస్వాదించండి. ఇది స్పీకర్లలో వింటున్నటువంటి శ్రవణ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. USB-C మరియు బ్లూటూత్ ద్వారా 24-bit/96 kHz వరకు హై-రెస్ ఆడియోకు ఇది మద్దతు ఇస్తుంది. హెచ్‌డి 630 ఏకంగా 60 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుంది. కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 7 గంటల ప్లేబ్యాక్ పొందవచ్చు. నమ్మకమైన మొమెంటమ్ 4 (MOMENTUM 4) ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించిన ఈ హెడ్‌ఫోన్స్.. రోజంతా సౌకర్యాన్ని, ప్రీమియం పనితీరును అందిస్తాయి.
 
 
సెన్‌హైజర్ ఎమ్‌డి 421 కాంపాక్ట్ (Sennheiser MD 421 Kompakt)
క్లిష్టమైన స్టూడియో, లైవ్ వాతావరణాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సెన్‌హైజర్ ఎమ్‌డి 421 కాంపాక్ట్.. ఆ ఐకానిక్ MD 421 సౌండ్‌ను మరింత చిన్నగా, బహుముఖంగా అందిస్తుంది. దీని కార్డియోయిడ్ పికప్ ప్యాటర్న్, వైడ్ డైనమిక్ రేంజ్, అధిక సౌండ్ ప్రెజర్ స్థాయిలను తట్టుకునే సామర్థ్యం.. వోకల్స్, వాయిద్యాలలో స్పష్టమైన, విపులమైన ఆడియోను అందిస్తాయి. దీనికి దృఢమైన జర్మన్ ఇంజనీరింగ్ మద్దతు ఉంది.
 
మొమెంటమ్ 4 వైర్‌లెస్ (MOMENTUM 4 Wireless)
సెన్‌హైజర్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మొమెంటమ్ 4 వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్స్‌తో బ్రాండ్ సిగ్నేచర్ సౌండ్‌ను అనుభవించండి. ఖచ్చితమైన 42 mm ట్రాన్స్‌డ్యూసర్‌లతో పనిచేసే ఇవి, గొప్ప వివరాలను, లీనమయ్యే ఆడియోను అందిస్తాయి. తేలికపాటి, ఎర్గోనామిక్ డిజైన్, అల్ట్రా-సాఫ్ట్ ఇయర్‌ కుషన్లతో వచ్చే ఈ హెడ్‌ఫోన్స్‌లో అడాప్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, ట్రాన్స్‌పరెన్సీ మోడ్, 60 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఆటో ఆన్/ఆఫ్, స్మార్ట్ పాజ్, స్మార్ట్ కంట్రోల్ యాప్ ద్వారా సౌండ్ కస్టమైజేషన్ వంటి అదనపు సౌలభ్యాలు రోజంతా శ్రమలేని శ్రవణ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.
 
న్యూమాన్ టిఎల్‌ఎమ్ 102 (Neumann TLM 102)
జర్మనీలో రూపొందించిన కాంపాక్ట్ లార్జ్-డయాఫ్రామ్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ అయిన న్యూమాన్ టిఎల్‌ఎమ్ 102తో ఇంటి వద్దే అసలైన స్టూడియో-క్వాలిటీ సౌండ్‌ను పొందండి. సమతుల్యమైన సౌండ్, సిల్కీ హై ఫ్రీక్వెన్సీలు, శక్తివంతమైన లో-ఎండ్ రెస్పాన్స్, అతి తక్కువ సెల్ఫ్-నాయిస్‌కు  ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది అధిక సౌండ్ ప్రెజర్ స్థాయిలను కూడా సులభంగా తట్టుకోగలదు. హోమ్, ప్రాజెక్ట్ స్టూడియోలలో వోకల్స్, వాయిద్యాలను రికార్డ్ చేయడానికి ఇది నమ్మదగిన ఎంపిక.
 
మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్‌లెస్ 4 (MOMENTUM True Wireless 4)
మొమెంటమ్ ట్రూ వైర్‌లెస్ 4 ఇయర్‌బడ్స్... లాస్‌లెస్ ఆడియో పనితీరు, సెన్‌హైజర్ యొక్క విశిష్టమైన సౌండ్ సిగ్నేచర్, ఫ్యూచర్-రెడీ టెక్నాలజీల కలయికగా వస్తున్నాయి. ట్రూ రెస్పాన్స్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్ సిస్టమ్ ద్వారా హై-ఫిడిలిటీ 24-బిట్/96 kHz ఆడియోను అందిస్తాయి. వీటిలో అడాప్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, ట్రాన్స్‌పరెన్సీ మోడ్, స్మార్ట్ కంట్రోల్ యాప్ ద్వారా పర్సనలైజ్డ్ సౌండ్ ట్యూనింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రోజంతా సౌకర్యంగా ఉండేలా రూపొందించిన ఇవి, 30 గంటల వరకు మొత్తం ప్లేబ్యాక్, క్వి వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, సహజమైన టచ్ కంట్రోల్స్‌ను అందిస్తాయి. ఆరు-మైక్రోఫోన్ల సిస్టమ్‌తో స్పష్టమైన కాల్స్ మాట్లాడవచ్చు.
 
ధర: రూ. 18,990. అమెజాన్ గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ సమయంలో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై అదనపు ఆఫర్లు ఉన్నాయి. కొనుగోలుతో పాటు కస్టమర్లు ఉచితంగా BTD 600 బ్లూటూత్ డాంగిల్ పొందుతారు.

Chandrhaas: కాలేజీ స్టూడెంట్స్ నడుమ బరాబర్ ప్రేమిస్తా డేట్ పోస్టర్ రిలీజ్

Chandrhaas: కాలేజీ స్టూడెంట్స్ నడుమ బరాబర్ ప్రేమిస్తా డేట్ పోస్టర్ రిలీజ్యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ హీరోగా వస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా నటించారు.

Happy Raj: విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమో

Happy Raj: విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమోభార్యభర్తల మధ్య చిన్నపాటి ఇగో నేపథ్యంలో హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమో వుంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్, శ్రీ గౌరి ప్రియా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్ పరంగా వినూత్నంగా వెళ్తున్న చిత్ర యూనిట్ తాజాగా అధికారిక ప్రోమో విడుదల చేసింది. రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా విడుదలైన తెలుగు ప్రోమో.. సినిమా స్టోరీ ఎలా ఉండబోతోందో చెప్పకనే చెప్పేసింది. డిఫరెంట్ స్టైల్ మేకింగ్ తో విడుదలైన కొద్ది సమయంలోనే సోషల్ మీడియా వేదికలో ఈ వీడియో వైరల్ అయింది.

Purushah: ఆ కిటికీ వద్ద ఏం జరుగుతోంది అంటోన్న వెన్నెల కిషోర్

Purushah: ఆ కిటికీ వద్ద ఏం జరుగుతోంది అంటోన్న వెన్నెల కిషోర్భార్యాభర్తల కథకు కాస్త కామెడీ జోడించి, రియాలిటీకి దగ్గరగా చూపిస్తే ఆ సినిమా ఇచ్చే కిక్కే వేరేలా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సరిగ్గా అదే లైన్ తీసుకొని వినూత్నంగా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది ‘పురుష:’ మూవీ. ప్రస్తుత తరానికి తగ్గట్టుగా ట్రెండీ మేకింగ్‌తో రాబోతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తూనే డిఫరెంట్ స్టైల్ ప్రమోషన్స్ చేపడుతూ ఆడియన్స్ దృష్టిని లాగేస్తున్నారు మేకర్స్.

Vishal: హైప్ క్రియేట్ చేస్తోన్న విశాల్, తమన్నా కాంబినేషన్ లో మొగుడు గ్లింప్స్

Vishal: హైప్ క్రియేట్ చేస్తోన్న విశాల్, తమన్నా కాంబినేషన్ లో మొగుడు గ్లింప్స్సుందర్ C’ తాజాగా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విశాల్‌తో ఓ సినిమా రూపొందిస్తున్నారు సుందర్ సి. అవ్ని సినీమాక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బెంజ్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై కుష్బూ సుందర్ సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు A.C.S అరుణ్ కుమార్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

తదుపరి చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్‌తోనా : అనిల్ రావిపూడి ఏమన్నారు?

తదుపరి చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్‌తోనా : అనిల్ రావిపూడి ఏమన్నారు?టాలీవుడ్‌లో మరో రాజమౌళిగా గుర్తింపు పొందిన అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి ప్రాజెక్టుపై దృష్టిసారించారు. దీంతో ఆయన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ను డైరెక్ట్ చేయనున్నారనే వార్త హల్చల్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రూపొందించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి చిత్రాన్ని పవన్‌తో తీయనున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై అనిల్ రావిపూడి స్పందించారు.

Watch More Videos

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరంసెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీలో సెయింట్ లూయిస్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. స్థానిక మహాత్మగాంధీ సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్నిస్థానిక తెలుగు వారితో పాటు పలువురు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ బాపూజీ దర్శి(ఇంటర్నల్ మెడిసిన్), డాక్టర్ శేఖర్ వంగల (సైకియాట్రిస్ట్) రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలి

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలికాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్‌పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com