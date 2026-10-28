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  4. Apple unveils 14-inch MacBook Pro with M6 chip, promises up to 30 pc faster graphics
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (16:03 IST)

Apple 14-inch MacBook Pro: యాపిల్ కొత్త 14-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రో

Apple 14-inch MacBook Pro
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (16:03 IST)
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Apple 14-inch MacBook Pro
యాపిల్ తన ఎం6 చిప్‌తో పనిచేసే కొత్త 14-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రోను ప్రకటించింది. ఇది ప్రాసెసింగ్ వేగం, గ్రాఫిక్స్ పనితీరు, పరికరంలోని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాలు, కనెక్టివిటీలో గణనీయమైన మెరుగుదలలను అందిస్తుందని వాగ్దానం చేసింది.
 
ఈ కొత్త మ్యాక్‌బుక్ ప్రో కళాశాల విద్యార్థులు, వ్యాపార నిపుణులు, క్రియేటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అధిక పనిభారాల కోసం మెరుగైన సామర్థ్యాలను అందించే, పనితీరుపై దృష్టి సారించిన ల్యాప్‌టాప్‌గా యాపిల్ దీనిని పేర్కొంది. మునుపటి తరం M5 మోడల్‌తో పోలిస్తే, M6 చిప్‌తో పనిచేసే ఈ పరికరం 30 శాతం వరకు వేగవంతమైన గ్రాఫిక్స్ పనితీరును, 25 శాతం వరకు వేగవంతమైన AI వర్క్‌లోడ్‌లను అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. 
 
M6 చిప్‌లో అధునాతన 12-కోర్ CPU ఉంది, దీనిని యాపిల్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన CPU కోర్‌గా అభివర్ణించింది. ఈ ప్రాసెసర్ రోజువారీ ఉత్పాదక పనులతో పాటు, అధిక పనిభారాలున్న వృత్తిపరమైన వర్క్‌ఫ్లోలలో కూడా ప్రతిస్పందనను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడింది. 
 
దీని 12-కోర్ GPU గ్రాఫిక్స్ పనితీరును, AI ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుతుంది. M1 చిప్‌తో పనిచేసే మ్యాక్‌బుక్ ప్రో మోడళ్ల నుండి అప్‌గ్రేడ్ అయ్యే వినియోగదారుల కోసం, ఈ కొత్త పరికరం 11 రెట్లు వేగవంతమైన గ్రాఫిక్స్ పనితీరును, 13 రెట్లు వేగవంతమైన AI పనితీరును అందిస్తుందని యాపిల్ తెలిపింది. 
 
M6 చిప్‌లో GPU లోపల అదనపు న్యూరల్ యాక్సిలరేటర్లు, డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి, AI పనులను నేరుగా పరికరంలోనే నిర్వహించే ల్యాప్‌టాప్ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. ఈ సామర్థ్యాలు, వినియోగదారు గోప్యతను కాపాడుతూనే, అప్లికేషన్‌లు, macOS అంతటా ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్‌లకు, అలాగే పెద్ద లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (LLMలు) స్థానిక అమలుకు మద్దతు ఇచ్చేలా రూపొందించబడ్డాయి.
 
కొత్త మ్యాక్‌బుక్ ప్రోలో Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6 కనెక్టివిటీ కూడా ఉంది. దీని వేగవంతమైన స్టోరేజ్, పెద్ద ఫైల్స్, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌పోర్ట్‌లు, గణనపరంగా అధిక భారం పడే AI అప్లికేషన్‌లతో కూడిన వర్క్‌ఫ్లోలను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిందని ఆపిల్ తెలిపింది.
 
కొత్త 14-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రో, macOS 27 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో పనిచేస్తుంది. స్పేస్ బ్లాక్, సిల్వర్ రంగులలో లభిస్తుంది. అక్టోబర్ 28న ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమవుతాయని, నవంబర్ 6 నుండి ఇది అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆపిల్ తెలిపింది.
 
14-అంగుళాల మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అనేది కళాశాల విద్యార్థుల నుండి, ప్రతి పరిశ్రమలోని వ్యాపార నిపుణుల వరకు, అలాగే ఒకే పరికరంలో అన్ని పనులు చేసే బహుముఖ సృజనకారుల వరకు విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారులకు అత్యంత అనువైన ప్రో ల్యాప్‌టాప్.. అని ఆపిల్ హార్డ్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ షెల్లీ గోల్డ్‌బర్గ్ అన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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