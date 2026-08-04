ఆసూస్ నుంచి సరికొత్త క్రోమ్బుక్ CX15 ఆవిష్కరణ, ధర ఎంతంటే?
విజయవాడ: తైవాన్కు చెందిన ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ ఆసూస్, భారత్లో ఆసూస్ క్రోమ్బుక్ CX15ను విడుదల చేసినట్లు ప్రకటించింది. విద్యార్థులు, యువ నిపుణులు, తొలిసారిగా ల్యాప్టాప్ కొనుగోలుదారుల కోసం సులభమైన క్లౌడ్-ఫస్ట్ కంప్యూటింగ్ అనుభవాన్ని అందించేందుకు రూపొందించిన ఈ డివైస్తో, కంపెనీ తన క్రోమ్బుక్ పోర్ట్ఫోలియోను మరింత విస్తరించింది. క్రోమ్ఓఎస్తో పని చేసే ఈ ల్యాప్టాప్ను గూగుల్ ఏఐతో మెరుగుపరిచారు. దీంతో రోజువారీ వినియోగానికి అవసరమైన విశ్వసనీయ పనితీరు, తెలివైన ఉత్పాదకత, లీనమయ్యే వినోదం, ఎంటర్ప్రైజ్ స్థాయి భద్రతను తేలికైన, మన్నికైన డిజైన్లో వినియోగదారులకు అందిస్తోంది. ఆసూస్ క్రోమ్బుక్ CX15 ధరను ₹47,990గా నిర్ణయించారు. ఈ ల్యాప్టాప్ ఆసూస్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్లు (AES), ROG స్టోర్లు, ఆసూస్ అధీకృత రిటైల్ భాగస్వాములు, రిలయన్స్ డిజిటల్, ఆసూస్ ఇషాప్తో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
క్రోమ్ఓఎస్తో పని చేస్తూ గూగుల్ ఎకోసిస్టమ్తో లోతుగా అనుసంధానించబడిన ఆసూస్ క్రోమ్బుక్ CX15, వినియోగదారులకు సురక్షితమైన క్లౌడ్-ఫస్ట్ అనుభవాలను, అంతరాయం లేని సహకారాన్ని, ఏఐ-ఆధారిత ఉత్పాదకతను ఆస్వాదించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీంతో రోజువారీ పనులను మరింత సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. పరిశోధన చేస్తున్నా, ప్రజెంటేషన్లను రూపొందిస్తున్నా, ఆన్లైన్ తరగతులకు హాజరవుతున్నా లేదా సహోద్యోగులతో కలిసి పనిచేస్తున్నా, వినియోగదారులు గూగుల్ తాజా ఏఐ అనుభవాలతో మరింత సమర్థవంతంగా పని చేయడంతో పాటు, భవిష్యత్తు కోసం ఆచరణాత్మక ఏఐ నైపుణ్యాలను కూడా పెంపొందించుకోవచ్చు.
వినియోగదారులు ఆసూస్ ఈజీ పే ద్వారా ఫైనాన్సింగ్ పరిష్కారాల నుండి కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఇందులో, నెలకు ₹3,999 నుండి ప్రారంభమయ్యే 0% నో కాస్ట్ EMI సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఇది విద్యార్థులు, కుటుంబాలు, యువ నిపుణులకు క్రోమ్బుక్ అనుభవాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది. అదనంగా, ఆసూస్ 1 సంవత్సరం స్టాండర్డ్ వారంటీని, 1 సంవత్సరం యాక్సిడెంటల్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవంలో, ఆసూస్ ఇండియా కన్స్యూమర్ అండ్ గేమింగ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్నాల్డ్ సూ మాట్లాడుతూ, “డిజిటల్ లెర్నింగ్, హైబ్రిడ్ వర్క్, ఏఐ సాంకేతికతలు రోజువారీ కంప్యూటింగ్ను మారుస్తూనే ఉన్నందున, వినియోగదారులు అనవసరమైన సంక్లిష్టత లేకుండా సరళత, భద్రత, తెలివైన అనుభవాలను కలిపి అందించే పరికరాలను కోరుకుంటున్నారు. విశ్వసనీయమైన రోజువారీ కంప్యూటింగ్ కోరుకునే విద్యార్థులు, యువ నిపుణులు, కుటుంబాలకు క్రోమ్బుక్లు ఉత్తమ ఎంపికగా మారుతున్నాయి.
ఆసూస్ క్రోమ్బుక్ CX15 ద్వారా మేము ఆ అనుభవాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తున్నాము. కొత్త ఏఐ-ఆధారిత క్రోమ్బుక్ను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, తొలిసారిగా ఆఫ్లైన్ రిటైల్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతున్నాం. దీని ద్వారా భారతదేశం అంతటా ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు మా విస్తరిస్తున్న రిటైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా క్రోమ్ఓఎస్ మరియు గూగుల్ ఏఐ అనుభవాన్ని వీలు పొందగలుగుతారు” అని అన్నారు.