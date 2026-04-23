గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (17:29 IST)

ASUS, పరిశ్రమలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి AI-ఆధారిత EXPERT BOOK అల్ట్రాను విడుదల

Asus Laptops
నిజంగా చింత లేని వ్యాపార అనుభవం కోసం, పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలిచే EXPERT BOOK అల్ట్రాను విడుదల చేస్తున్నట్లు, బహుముఖ EXPERTBOOK పి సిరీస్ పోర్ట్‌ఫోలియోను గణనీయంగా విస్తరిస్తున్నట్లు ఆసుస్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఆసుస్ EXPERTBOOK ULTRA అనేది ఒక కోపైలట్+ పిసి. ఇది అత్యంత తేలికైన డిజైన్, ఉన్నతమైన అత్యాధునిక ఏఐ-ఆధారిత పనితీరు, స్పష్టమైన డిస్‌ప్లే, లీనమయ్యే ఆడియో, రోజంతా పనిచేసే బ్యాటరీ, అద్భుతమైన టైపింగ్ అనుభవం, ఈ విభాగంలోనే అగ్రగామి మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నిక, ఎంటర్‌ప్రైజ్-గ్రేడ్ భద్రత, సూపర్ ప్రీమియం ఎంటర్‌ప్రైజ్-గ్రేడ్ సర్వీస్ సపోర్ట్, అతుకులు లేని విస్తరణ సామర్థ్యం ద్వారా, సిఎక్స్‌ఓలు మరియు వ్యాపార నాయకులు నిజమైన ఏకాగ్రతను మరియు అద్భుతమైన ఆలోచనలకు జన్మనిచ్చే అత్యున్నత మానసిక స్థితిని సాధించడానికి వీలుగా రూపొందించబడింది.
 
EXPERTBOOK పి సిరీస్ ఇప్పుడు EXPERTBOOK పి3, EXPERTBOOK పి5లతో కూడా విస్తరించింది. ఇది భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్థలు, వ్యాపారాల యొక్క మారుతున్న అవసరాలను నిర్వహించడానికి అధిక-పనితీరు గల ఏఐ ఉత్పాదకతను, భవిష్యత్తుకు అనుగుణమైన స్కేలబిలిటీని కూడా అందిస్తుంది. ఈ కొత్త బిజినెస్ ల్యాప్‌టాప్‌లు, భారతదేశపు అత్యంత సమగ్రమైన వాణిజ్య మద్దతు వ్యవస్థతో పాటు, ఉన్నతమైన పనితీరు, భద్రత, మన్నిక, కనెక్టివిటీ, మొబిలిటీలను మిళితం చేసే ASUS వర్రీ-ఫ్రీ బిజినెస్ నిబద్ధతతో ఏకీకృతం చేయబడ్డాయి.
 
ఈ పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలవడానికి రూపొందించబడింది. అంతే, ఇది ఒక అల్ట్రా-పోర్టబుల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ల్యాప్‌టాప్. దీనిని సాధారణంగా ఏరోస్పేస్ మరియు ఫార్ములా 1 అనువర్తనాల కోసం కేటాయించబడిన AZ31B మెగ్నీషియం-అల్యూమినియం మిశ్రమ లోహంతో అత్యంత జాగ్రత్తగా రూపొందించారు . దీనికి 9H కాఠిన్య రేటింగ్‌తో కూడిన నానో సిరామిక్ ఉపరితలం ఉంది. పనితీరు, మన్నిక, సౌందర్యం మరియు వినియోగదారు అనుభవం మధ్య అపూర్వమైన సమతుల్యతను అందించడానికి దీనిని ఇంజనీరింగ్ చేశారు.
 
EXPERTBOOK ULTRA భౌతిక శాస్త్ర నియమాలను ధిక్కరిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది సరికొత్త ఇంటెల్® కోర్™ ULTRA సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్, అత్యంత శక్తివంతమైన GPU మరియు అధునాతన NPU లను ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ ఛాసిస్‌లో ఒకే హెటెరోజీనియస్ AI కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా సజావుగా అనుసంధానిస్తుంది మరియు 0.99 కిలోల నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈకంత తేలికగా ఉంటుంది. ఈ కొత్త కోపైలట్+ PC భవిష్యత్తుకు అనువైన ఆస్తిగా ఇంజనీరింగ్ చేయబడింది. ఇది 'బ్రిలియన్స్' అనే స్థితిని ప్రేరేపించడానికి రూపొందించబడింది – ఇది ఒక ఉన్నతమైన కాగ్నిటివ్ ఫ్లో స్థితి, ఇక్కడ సాంకేతికత అదృశ్యమవుతుంది.

నాయకులు తమ విజన్‌ను పూర్తి స్పష్టతతో మరియు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా అమలు చేయడానికి శక్తినిస్తుంది.ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్‌కు అనుబంధంగా, అన్ని పరిమాణాల వ్యాపారాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన EXPERTBOOK P5 మరియు P3 మోడళ్లతో కూడిన, గణనీయంగా విస్తరించిన EXPERTBOOK P సిరీస్ ఉంది. IT నిర్ణయాధికారులకు ఎంపికలో అత్యుత్తమ శక్తిని అందించడానికి, P సిరీస్‌లో ఇప్పుడు బహుళ ఛాసిస్‌లు మరియు 14-అంగుళాల, 16-అంగుళాల డిస్‌ప్లే కాన్ఫిగరేషన్‌ల ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఈ బహుముఖ శక్తివంతమైన ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఇంటెల్ కోర్ ULTRA సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్ వరకు విస్తృత శ్రేణి ప్రాసెసింగ్ ఎంపికలను అందిస్తాయి. వీటితో పాటు, 64GB వరకు DDR5 RAM మరియు స్టోరేజ్ కోసం డ్యూయల్ SSD సపోర్ట్‌తో భారీ స్కేలబిలిటీని కూడా అందిస్తాయి. EXPERTBOOK P3 మోడల్, ఆల్-ప్లాస్టిక్ లేదా ప్రీమియం వన్ మెటల్ ఛాసిస్‌ల ఎంపికతో ఇంటెల్ కోర్ ULTRA సిరీస్ 2 ప్రాసెసర్‌లను అందిస్తుంది.
 
ఈ లాంచ్ గురించి మాట్లాడుతూ, ASUS గ్లోబల్ కో-సీఈఓ అయిన శ్రీ శామ్సన్ హు ఇలా అన్నారు, ASUSలో, మా ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఇంక్రెడిబుల్ ప్రయాణం డిజైన్ థింకింగ్ పట్ల ఉన్న ప్రగాఢ నిబద్ధతలో పాతుకుపోయింది. ఇది స్పెసిఫికేషన్లకు అతీతంగా చూడటానికి, మేము సేవ చేసే నిపుణుల మానవ సామర్థ్యాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు వీలు కల్పించే ఒక పద్ధతి. ఈ రోజు, వ్యాపారం నిర్వహించబడే విధానంలో ఒక నమూనా మార్పును మనం చూస్తున్నాము, భారతదేశంలో ఈ AI-ఆధారిత విప్లవానికి నాయకత్వం వహించడం మాకు గర్వకారణం. ఇంటెల్ కోర్ అల్ట్రా సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్‌లతో పనిచేసే ఎక్స్‌పర్ట్‌బుక్ అల్ట్రాతో, మేము ఒక కొత్త సంపూర్ణ ఇండస్ట్రీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పాము, ఇది భారతదేశపు దార్శనిక నాయకులను స్టేట్ ఆఫ్ బ్రిలియన్స్‌లో పనిచేసేలా శక్తివంతం చేయడానికి రూపొందించబడింది.
 
భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క విభిన్న అవసరాలను గుర్తించి, మేము ఎక్స్‌పర్ట్‌బుక్ పి సిరీస్‌ను కూడా గణనీయంగా విస్తరిస్తున్నాము. ఈ లైనప్ భారతదేశంలోని నిపుణులు, SMBల కోసం ఒక బహుముఖ ఇంజిన్, ఇది మా దృఢమైన వర్రీ-ఫ్రీ బిజినెస్ వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూ, బహుళ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో ఎంపిక చేసుకునే శక్తిని అందిస్తుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో మా వ్యూహాత్మక సహకారం ఈ దార్శనికతకు కేంద్రంగా ఉంది; ASUS యొక్క ఎంటర్‌ప్రైజ్-గ్రేడ్ సేవా శ్రేష్ఠతను కలపడం ద్వారా... ఫ్లిప్‌కార్ట్ యొక్క అసమానమైన డిజిటల్ విస్తరణ మరియు వ్యాపార-స్నేహపూర్వక పర్యావరణ వ్యవస్థతో, అభివృద్ధి చెందుతున్న స్టార్టప్ నుండి ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజం వరకు ప్రతి సంస్థకు ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామి తోడుగా ఉండేలా మేము చూస్తున్నాము. ఏఐ యుగంలో భారతీయ వ్యాపారాలు సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఎదగడానికి అవసరమైన సురక్షితమైన, మన్నికైన మరియు తెలివైన పునాదిని మేమిద్దరం కలిసి అందిస్తున్నాము.
 
ఈ భారీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంపై ఇంటెల్ ఇండియా గ్లోబల్ అకౌంట్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి.పి. సునీల్ ఆచార్య మాట్లాడుతూ, ఇంటెల్ కోర్ ULTRA సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్‌లతో పనిచేసే ఆసుస్ ఎక్స్‌పర్ట్‌బుక్, లోతైన ప్లాట్‌ఫామ్ ఇంజనీరింగ్ వాస్తవ ప్రపంచ వ్యాపార అవసరాలతో కలిసినప్పుడు ఏమి సాధ్యమవుతుందో తెలియజేస్తుంది. ‑ఆసుస్‌తో సన్నిహిత సహ-ఇంజనీరింగ్ ద్వారా, మేము అసాధారణమైన పనితీరు, అంతర్నిర్మిత AI యాక్సిలరేషన్ మరియు అత్యుత్తమ సామర్థ్యాన్ని మిళితం చేసే ల్యాప్‌టాప్‌ను అందించాము. ఇది నేటి పని విధానానికి అనుగుణంగా నిపుణులకు మరింత స్మార్ట్ మరియు వేగవంతమైన PCని అందిస్తుంది అని అన్నారు.

Allu Arjun's new House: అంబానీ తరహాలో అల్లు అర్జున్ నూతన ఇల్లు ?

Allu Arjun's new House: అంబానీ తరహాలో అల్లు అర్జున్ నూతన ఇల్లు ?ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్ లో అల్లు అర్జున్ ఇంటి గురించి హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Trivikram: వెంకటేష్ పై సాంగ్ చిత్రీకరణంలో ఆదర్శ కుటుంబం

Trivikram: వెంకటేష్ పై సాంగ్ చిత్రీకరణంలో ఆదర్శ కుటుంబంవిక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నం: 47 – ఏకే 47 పేరు తో వున్న ఈ చిత్రం వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్‌ల రీయూనియన్‌ను సూచిస్తోంది. తాజా సమాచారం మేరకు అన్నపూర్ణ ఏడెకాల స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో వెంకటేష్, శ్రీనిథి పై ఓ సాంగ్ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. దీనికి శేఖర్ మాస్టర్ డాన్స్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !

Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ నుంచి పలు వార్తలు వినిపిస్తూనే వున్నాయి. అలా షూటింగ్ ముగింపు ఇంకా 6 రోజులుందని స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక పెద్ది సరసన ఐటెంసాంగ్ కోసం పలువురు పేర్లు వున్నాయంటూ నలుగురు హీరోయిన్ల పేర్లను సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఇక నిన్న రాత్రి ఈ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ కోసం శ్రుతి హాసన్ ను ఖరారు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జా

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జాసాహు గారపాటి తన 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై, విపిన్ దాస్, హారిస్ దేశం, P.B. అనిష్, ఆదర్శ్ నారాయణ్, ఐకాన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో ఇప్పటికే 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ‘వాలా 2’ తెలుగులో నెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సూపర్ హీరో తేజసజ్జా, డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని ముఖ్య అతిధులుగా హాజరైన ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:

Mrunal Thakur : ఐటెం సాంగ్ లో మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే:మృణాల్ ఠాకూర్ వర్సెస్ పూజా హెగ్డే గా బాలీవుడ్ సినిమాలో పోటీపడి నటిస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్ రొమాంటిక్ కామెడీలో హాటెస్ట్ లుక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. మే 22, 2026న విడుదల కానున్న డేవిడ్ ధావన్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'లో, వరుణ్ ధావన్‌తో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ మరియు పూజా హెగ్డే గ్లామరస్ డ్యాన్స్ నంబర్లలో నటిస్తున్నారు.

ఫస్ట్ లుక్: స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ హెచ్ అండ్ ఎం కలెక్షన్‌ని లాంచ్ చేసిన హెచ్ అండ్ ఎం

ఫస్ట్ లుక్: స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ హెచ్ అండ్ ఎం కలెక్షన్‌ని లాంచ్ చేసిన హెచ్ అండ్ ఎంత్వరలో జరగనున్న స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్‌నీలో H&M కలెక్షన్‌ లోని అన్ని లుక్స్‌‌ను ప్రకటించేందుకు H&M సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కలెక్షన్ మే 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి hm.com ఆన్‌లైన్‌లో, ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రఖ్యాత డిజైనర్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌తో H&M యొక్క మొదటి భాగస్వామ్యం జరిగిన సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కలెక్షన్ ప్రారంభమవుతోంది. H&M యొక్క రెండవ డిజైన్ సహకారమైన మొదటి స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్ నీ H&M భాగస్వామ్యం నవంబర్ 2005లో ప్రారంభమైంది. ఈ కొత్త స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ H&M కలెక్షన్ అంతకుముందు ఉన్న వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో హైవే దత్తత కార్యక్రమం, సామాజిక సేవలో తెలుగు విద్యార్ధులు

నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో హైవే దత్తత కార్యక్రమం, సామాజిక సేవలో తెలుగు విద్యార్ధులుసామాజిక బాధ్యతను తెలుగు విద్యార్ధుల్లో పెంచేలా ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా స్థానిక ఈస్ట్ విండ్సర్ నగరంలో చేపట్టిన హైవే దత్తత సామాజిక స్పృహను చాటిచెప్పింది. పర్యావరణ పరిరక్షణను ఒక యజ్ఞంలా భావించి గతంలో పలు నగరాల్లో విజయవంతంగా సేవలు అందించిన నాట్స్, అదే స్ఫూర్తితో ఈసారి న్యూజెర్సీలో ఈస్ట్ విండ్సర్ పరిసరాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను భుజాన వేసుకుంది. ఈ పారిశుధ్య కార్యక్రమంలో చిన్నారులు, విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం విశేషం.

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతి

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతిఒక పండుగ కోసం తన నెలసరిని ఆలస్యం చేయడానికి మాత్రలు తీసుకున్న తర్వాత, 18 ఏళ్ల యువతి మరణించినట్లు వచ్చిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ కేసు వైద్యపరమైన ఎంపికలు, సాంస్కృతిక అంచనాల మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. లోతుగా పాతుకుపోయిన ఆచారాలు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇది చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక మహిళ తన తల్లి అనుభవాన్ని పంచుకుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.
