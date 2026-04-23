ASUS, పరిశ్రమలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి AI-ఆధారిత EXPERT BOOK అల్ట్రాను విడుదల

నిజంగా చింత లేని వ్యాపార అనుభవం కోసం, పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలిచే EXPERT BOOK అల్ట్రాను విడుదల చేస్తున్నట్లు, బహుముఖ EXPERTBOOK పి సిరీస్ పోర్ట్ఫోలియోను గణనీయంగా విస్తరిస్తున్నట్లు ఆసుస్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఆసుస్ EXPERTBOOK ULTRA అనేది ఒక కోపైలట్+ పిసి. ఇది అత్యంత తేలికైన డిజైన్, ఉన్నతమైన అత్యాధునిక ఏఐ-ఆధారిత పనితీరు, స్పష్టమైన డిస్ప్లే, లీనమయ్యే ఆడియో, రోజంతా పనిచేసే బ్యాటరీ, అద్భుతమైన టైపింగ్ అనుభవం, ఈ విభాగంలోనే అగ్రగామి మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నిక, ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ భద్రత, సూపర్ ప్రీమియం ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ సర్వీస్ సపోర్ట్, అతుకులు లేని విస్తరణ సామర్థ్యం ద్వారా, సిఎక్స్ఓలు మరియు వ్యాపార నాయకులు నిజమైన ఏకాగ్రతను మరియు అద్భుతమైన ఆలోచనలకు జన్మనిచ్చే అత్యున్నత మానసిక స్థితిని సాధించడానికి వీలుగా రూపొందించబడింది.
EXPERTBOOK పి సిరీస్ ఇప్పుడు EXPERTBOOK పి3, EXPERTBOOK పి5లతో కూడా విస్తరించింది. ఇది భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్థలు, వ్యాపారాల యొక్క మారుతున్న అవసరాలను నిర్వహించడానికి అధిక-పనితీరు గల ఏఐ ఉత్పాదకతను, భవిష్యత్తుకు అనుగుణమైన స్కేలబిలిటీని కూడా అందిస్తుంది. ఈ కొత్త బిజినెస్ ల్యాప్టాప్లు, భారతదేశపు అత్యంత సమగ్రమైన వాణిజ్య మద్దతు వ్యవస్థతో పాటు, ఉన్నతమైన పనితీరు, భద్రత, మన్నిక, కనెక్టివిటీ, మొబిలిటీలను మిళితం చేసే ASUS వర్రీ-ఫ్రీ బిజినెస్ నిబద్ధతతో ఏకీకృతం చేయబడ్డాయి.
ఈ పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలవడానికి రూపొందించబడింది. అంతే, ఇది ఒక అల్ట్రా-పోర్టబుల్ ఫ్లాగ్షిప్ ల్యాప్టాప్. దీనిని సాధారణంగా ఏరోస్పేస్ మరియు ఫార్ములా 1 అనువర్తనాల కోసం కేటాయించబడిన AZ31B మెగ్నీషియం-అల్యూమినియం మిశ్రమ లోహంతో అత్యంత జాగ్రత్తగా రూపొందించారు . దీనికి 9H కాఠిన్య రేటింగ్తో కూడిన నానో సిరామిక్ ఉపరితలం ఉంది. పనితీరు, మన్నిక, సౌందర్యం మరియు వినియోగదారు అనుభవం మధ్య అపూర్వమైన సమతుల్యతను అందించడానికి దీనిని ఇంజనీరింగ్ చేశారు.
EXPERTBOOK ULTRA భౌతిక శాస్త్ర నియమాలను ధిక్కరిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది సరికొత్త ఇంటెల్® కోర్™ ULTRA సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్, అత్యంత శక్తివంతమైన GPU మరియు అధునాతన NPU లను ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ ఛాసిస్లో ఒకే హెటెరోజీనియస్ AI కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్గా సజావుగా అనుసంధానిస్తుంది మరియు 0.99 కిలోల నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈకంత తేలికగా ఉంటుంది. ఈ కొత్త కోపైలట్+ PC భవిష్యత్తుకు అనువైన ఆస్తిగా ఇంజనీరింగ్ చేయబడింది. ఇది 'బ్రిలియన్స్' అనే స్థితిని ప్రేరేపించడానికి రూపొందించబడింది – ఇది ఒక ఉన్నతమైన కాగ్నిటివ్ ఫ్లో స్థితి, ఇక్కడ సాంకేతికత అదృశ్యమవుతుంది.
నాయకులు తమ విజన్ను పూర్తి స్పష్టతతో మరియు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా అమలు చేయడానికి శక్తినిస్తుంది.ఈ ఫ్లాగ్షిప్కు అనుబంధంగా, అన్ని పరిమాణాల వ్యాపారాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన EXPERTBOOK P5 మరియు P3 మోడళ్లతో కూడిన, గణనీయంగా విస్తరించిన EXPERTBOOK P సిరీస్ ఉంది. IT నిర్ణయాధికారులకు ఎంపికలో అత్యుత్తమ శక్తిని అందించడానికి, P సిరీస్లో ఇప్పుడు బహుళ ఛాసిస్లు మరియు 14-అంగుళాల, 16-అంగుళాల డిస్ప్లే కాన్ఫిగరేషన్ల ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఈ బహుముఖ శక్తివంతమైన ల్యాప్టాప్లు, ఇంటెల్ కోర్ ULTRA సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్ వరకు విస్తృత శ్రేణి ప్రాసెసింగ్ ఎంపికలను అందిస్తాయి. వీటితో పాటు, 64GB వరకు DDR5 RAM మరియు స్టోరేజ్ కోసం డ్యూయల్ SSD సపోర్ట్తో భారీ స్కేలబిలిటీని కూడా అందిస్తాయి. EXPERTBOOK P3 మోడల్, ఆల్-ప్లాస్టిక్ లేదా ప్రీమియం వన్ మెటల్ ఛాసిస్ల ఎంపికతో ఇంటెల్ కోర్ ULTRA సిరీస్ 2 ప్రాసెసర్లను అందిస్తుంది.
ఈ లాంచ్ గురించి మాట్లాడుతూ, ASUS గ్లోబల్ కో-సీఈఓ అయిన శ్రీ శామ్సన్ హు ఇలా అన్నారు, ASUSలో, మా ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఇంక్రెడిబుల్ ప్రయాణం డిజైన్ థింకింగ్ పట్ల ఉన్న ప్రగాఢ నిబద్ధతలో పాతుకుపోయింది. ఇది స్పెసిఫికేషన్లకు అతీతంగా చూడటానికి, మేము సేవ చేసే నిపుణుల మానవ సామర్థ్యాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు వీలు కల్పించే ఒక పద్ధతి. ఈ రోజు, వ్యాపారం నిర్వహించబడే విధానంలో ఒక నమూనా మార్పును మనం చూస్తున్నాము, భారతదేశంలో ఈ AI-ఆధారిత విప్లవానికి నాయకత్వం వహించడం మాకు గర్వకారణం. ఇంటెల్ కోర్ అల్ట్రా సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్లతో పనిచేసే ఎక్స్పర్ట్బుక్ అల్ట్రాతో, మేము ఒక కొత్త సంపూర్ణ ఇండస్ట్రీ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పాము, ఇది భారతదేశపు దార్శనిక నాయకులను స్టేట్ ఆఫ్ బ్రిలియన్స్లో పనిచేసేలా శక్తివంతం చేయడానికి రూపొందించబడింది.
భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క విభిన్న అవసరాలను గుర్తించి, మేము ఎక్స్పర్ట్బుక్ పి సిరీస్ను కూడా గణనీయంగా విస్తరిస్తున్నాము. ఈ లైనప్ భారతదేశంలోని నిపుణులు, SMBల కోసం ఒక బహుముఖ ఇంజిన్, ఇది మా దృఢమైన వర్రీ-ఫ్రీ బిజినెస్ వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తూ, బహుళ కాన్ఫిగరేషన్లలో ఎంపిక చేసుకునే శక్తిని అందిస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్తో మా వ్యూహాత్మక సహకారం ఈ దార్శనికతకు కేంద్రంగా ఉంది; ASUS యొక్క ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ సేవా శ్రేష్ఠతను కలపడం ద్వారా... ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క అసమానమైన డిజిటల్ విస్తరణ మరియు వ్యాపార-స్నేహపూర్వక పర్యావరణ వ్యవస్థతో, అభివృద్ధి చెందుతున్న స్టార్టప్ నుండి ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజం వరకు ప్రతి సంస్థకు ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామి తోడుగా ఉండేలా మేము చూస్తున్నాము. ఏఐ యుగంలో భారతీయ వ్యాపారాలు సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఎదగడానికి అవసరమైన సురక్షితమైన, మన్నికైన మరియు తెలివైన పునాదిని మేమిద్దరం కలిసి అందిస్తున్నాము.
ఈ భారీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంపై ఇంటెల్ ఇండియా గ్లోబల్ అకౌంట్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి.పి. సునీల్ ఆచార్య మాట్లాడుతూ, ఇంటెల్ కోర్ ULTRA సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్లతో పనిచేసే ఆసుస్ ఎక్స్పర్ట్బుక్, లోతైన ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీరింగ్ వాస్తవ ప్రపంచ వ్యాపార అవసరాలతో కలిసినప్పుడు ఏమి సాధ్యమవుతుందో తెలియజేస్తుంది. ‑ఆసుస్తో సన్నిహిత సహ-ఇంజనీరింగ్ ద్వారా, మేము అసాధారణమైన పనితీరు, అంతర్నిర్మిత AI యాక్సిలరేషన్ మరియు అత్యుత్తమ సామర్థ్యాన్ని మిళితం చేసే ల్యాప్టాప్ను అందించాము. ఇది నేటి పని విధానానికి అనుగుణంగా నిపుణులకు మరింత స్మార్ట్ మరియు వేగవంతమైన PCని అందిస్తుంది అని అన్నారు.