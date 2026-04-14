మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (19:05 IST)

హైదరాబాద్‌లో నూతన ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఆసుస్

దేశవ్యాప్తంగా తమ బ్రాండ్ రిటైల్ ఉనికిని బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక ముందడుగు వేస్తూ, తైవాన్ టెక్ దిగ్గజం ఆసుస్ ఇండియా ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో తమ కొత్త ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. 335 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్‌లో.. ఆసుస్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఉత్పత్తులైన వివోబుక్, జెన్‌బుక్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ గేమర్స్ ల్యాప్‌టాప్‌లు, గేమింగ్ డెస్క్‌టాప్‌లు, ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్‌టాప్‌లు, యాక్సెసరీస్‌తో సహా విస్తృత శ్రేణిలో ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ హార్డ్‌వేర్ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉంటాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఇది ఈ బ్రాండ్‌కు చెందిన 9వ ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్ కావడం విశేషం.
 
ఈ విస్తరణ గురించి ఆసుస్ ఇండియా పీసీ& గేమింగ్ బిజినెస్ నేషనల్ సేల్స్ మేనేజర్, శ్రీ జిగ్నేష్ భావ్సర్ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశంలో మా రిటైల్ ఉనికిని మరింత విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ మాకు అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ కొత్త బ్రాండ్ స్టోర్ ప్రారంభం ద్వారా.. మా సరికొత్త ఆవిష్కరణలను అద్భుతమైన అనుభూతితో వివిధ ప్రాంతాల వినియోగదారులకు అందించే దిశగా ఇది ఒక కీలక అడుగు కానుంది. వ్యూహాత్మక రిటైల్ విస్తరణ విధానంతో, మా వినియోగదారుల కోసం మరింత ఇంటరాక్షన్‌ను మరియు కొత్త టచ్‌పాయింట్‌లను సృష్టించడాన్ని మేము నిరంతరం కొనసాగిస్తాము అని అన్నారు.
 
రిటైల్ స్టోర్ చిరునామా: ఆసుస్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్ - ప్లాట్ నెం. 33, మెట్రో పిల్లర్ నెం. 1761 దగ్గర, లైట్ హౌస్, హైటెక్ సిటీ రోడ్, మాదాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ

Sharwanand: శర్వానంద్, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ కొత్త షెడ్యూల్ఈ ఏడాది వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న శర్వానంద్, 'భోగి' చిత్రంతో హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా కోసం శర్వానంద్ , బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రనిర్మాత సంపత్ నందిని తొలిసారిగా చేతులు కలిపారు. ప్రతిష్టాత్మక శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ భారీ నిర్మాణంతో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. ఇది శర్వానంద్ కెరీర్‌లో అత్యంతప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

Samantha: సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం ఆడియో హక్కులు పొందిన థింక్ మ్యూజిక్సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో, సంతోష్ నారాయణన్ సంగీత సారథ్యంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'. ఈ చిత్ర ఆడియో హక్కులను థింక్ మ్యూజిక్ ఇండియా సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలోని మొదటి పాట 'Thassadiya', ఏప్రిల్ 16, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని Tralala Pictures సంస్థ నిర్మిస్తుండగా, రాజ్ నిడిమోరు,నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Suriya: తమిళ సంవత్సర సందర్భంగా సూర్య కరుప్పు నుండి రాతు రాసన్ విడుదలడైరెక్టర్ RJ బాలాజీ దర్శకత్వంలో ‘కరుప్పు’ మూవీ చేస్తున్న సూర్య. తెలుగులో కూడా ‘కరుప్పు’ పేరుతోనే టీజర్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర యూనిట్.. డబ్బింగ్ సినిమాలకు వరుసగా తమిళ టైటిల్స్ పెట్టడంపై విమర్శలు.. దీంతో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో తెలుగులోకి ‘కరుప్పు’ మూవీ వస్తోంది. కాగా, నేడు తమిళ సంవత్సరాది సందర్భంగా మాస్ గీతంగా రాతురాసన్ విడుదలైంది.

స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి రెండు సరికొత్త పోస్టర్లు విడుదలఅందరి ఫేవరెట్ సూపర్ హీరో 'స్పైడర్-మ్యాన్' కొత్త సినిమా "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" నుండి రెండు అద్భుతమైన పోస్టర్లను సోనీ పిక్చర్స్ 'సినిమాకాన్ 2026'లో విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా జూలై 31, 2026న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది.

టాలీవుడ్‌లో మరో ఐరెన్ లెగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీలనా?తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో ఐరన్ లెగ్ హీరోయిన్‌ అనే పేరు కేరీర్ ఆరంభంలో రమ్యకృష్ణకు డేది. ఆ తర్వాత దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో నటించిన తర్వాత రమ్యకృష్ణ తిరుగులేని హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు. ఇపుడు టాలీవుడ్‌లో ఐరెన్ లెగ్ హీరోయిన్‌గా శ్రీలీల పేరు వినిపిస్తోంది. ఆమె కెరీర్ ఆరంభం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆమె నటించిన చిత్రాలో ఒకటి రెండు సినిమాలు మినహా మిగిలిన చిత్రాలన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తాపడ్డాయని సినీ ప్రేక్షకులతో పాటు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఆమెకు వరుసగా సినిమా అవకాశాలు రావడాన్ని చూసి వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.
