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గుంటూరులో నూతన అసుస్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్ ప్రారంభం: దేశవ్యాప్తంగా తమ రిటైల్ కార్యకలాపాలు
గుంటూరు: దేశవ్యాప్తంగా తమ బ్రాండ్ రిటైల్ కార్యక్రమాలను మరింత గా విస్తరించే దిశగా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ, తైవాన్ టెక్ దిగ్గజం అసుస్ ఇండియా నేడు గుంటూరులో తమ కొత్త ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దాదాపు 280 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కొత్త స్టోర్లో, అసుస్ యొక్క ప్రముఖ ఉత్పత్తులైన వివోబుక్, జెన్ బుక్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ గేమర్స్(ROG) ల్యాప్టాప్లు, గేమింగ్ డెస్క్టాప్లు, ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్టాప్లు, ఇతర యాక్ససరిలతో సహా విస్తృత శ్రేణి ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ బ్రాండ్కు ఇది 9వ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్.
ఈ విస్తరణ గురించి అసుస్ ఇండియా కన్స్యూమర్ పీసీ-గేమింగ్ బిజినెస్ నేషనల్ సేల్స్ మేనేజర్ జిగ్నేష్ భావ్సర్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో మా రిటైల్ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నట్లు వెల్లడించటానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. మాకు కీలకమైన మార్కెట్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు నగరంలో కొత్త బ్రాండ్ స్టోర్ను ప్రారంభించడం అనేది దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల వినియోగదారులకు మా సరికొత్త ఆవిష్కరణల ద్వారా ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందించే దిశగా ఒక కీలకమైన ముందడుగుగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నాము. వ్యూహాత్మక రిటైల్ విస్తరణ విధానంతో, మేము మా వినియోగదారుల కోసం మరింత అనుకూలమైన, కొత్త టచ్పాయింట్లను సృష్టించడం కొనసాగిస్తాము అని అన్నారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ జులై 24న విడుదలకాబోతోంది. ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందింది. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం పుట్టినరోజు వేడుకలు సందడిగా జరిపారు.
Thalapathy: ముగిసిన దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ నిరీక్షణ.. జూలై 23న గ్రాండ్ రిలీజ్
దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ఇది ఆయన చివరి చిత్రం. ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూలై 23, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దళపతి విజయ్ అద్బుతమైన సినీ ప్రయాణంలో ఇదొక కీలకమైన మైలు రాయిగా నిలవనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయన చివరి సినిమాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, భారతీయ సినీ పరిశ్రమపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన కెరీర్కు ఈ చిత్రం సరైన నివాళిగా నిలుస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు.
నాగవంశీ ఆవిష్కరించిన అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ సాంగ్
విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించిన సినిమా అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ లవ్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం. ఈ సినిమాకి కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు.
వినాయక్ గారికి, V N ఆదిత్య ప్రారంభించిన కరుణామయ చిత్రం
చైతన్య శక్తి, స్వాతి శ్రీ జంటగా సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు నిర్మించనున్న చిత్రం ‘కరుణామయ’.. ప్రముఖ దర్శకులు వి.వి. వినాయక్, వి.ఎన్ ఆదిత్యల చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. బాబీ పిక్చర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్. 1గా ఈ సినిమాకి హర్షవర్దన్ పారెళ్ళ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆరాధ్య హైందవి సమర్ఫణలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో తెరకెక్కనున్న ఈ మూవీని ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 23న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాలు బుధవారం ఘనంగా జరిగాయి.