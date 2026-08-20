కాలేజీ విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్... యేడాది పాటు ఉచితంగా ఏఐ సబ్స్క్రిప్షన్ (Video)
కాలేజీ విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్. యేడాది పాటు ఉచితంగా గూగుల్ ఏఐ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ను ఇవ్వనుంది. గూగుల్ ఏఐ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ను యేడాదిపాటు ఉచితంగా అందించనున్నట్టు ప్రకటించింది. గూగుల్ ఏఐ అసిస్టెంట్, సెర్చ్ ద్వారా ఎడ్యుకేషనల్ టూల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొంది.
అమెరికాలోని కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్ను ఉచితంగా అందిస్తుండగా.. ఇప్పుడు భారతీయ కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం గూగుల్ ఏఐ ప్లస్ను ఏడాది పాటు ఉచితంగా తీసుకురానుంది. జీ-మెయిల్, డాక్స్లో జెమినై సేవలు లభించనున్నాయి. రీసెర్చ్, అనాలసిస్ కోసం నోట్బుక్ ఎల్ఎమ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దీంతో పాటు ఫొటోలు, డ్రైవ్, జీమెయిల్ కోసం 400 జీబీ స్టోరేజీని ఉచితంగా పొందొచ్చు. సాధారణంగా గూగుల్ ఏఐ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధరను నెలకు రూ.399గా (ఏడాదికి రూ.4,788) కంపెనీ నిర్ణయించింది.
గూగుల్ ఏఐ ప్లస్లో భాగంగా స్టడీ నోట్బుక్స్, ఫ్లాష్కార్డులను క్రియేట్ చేయడం, ప్రాక్టీస్ క్విజ్లు వంటి ఇతర సదుపాయాలను గూగుల్ కల్పిస్తుంది. జెమినై లైవ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. విద్యార్థులకు గూగుల్ ఏఐ ప్రో, యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్పై 70 శాతం డిస్కౌంట్ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది. గూగుల్ ఏఐ ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్తో యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్ కూడా పొందొచ్చు. అర్హత కల్గిన విద్యార్థులు పర్సనల్ గూగుల్ అకౌంట్తో గూగుల్ వన్లో సైన్ అప్ కావొచ్చు. విద్యార్థుల అర్హతను గూగుల్ షీర్ ఐడీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వెరిఫై చేయనుంది.
Back-to-school season is here and starting today, eligible college students can get a full year of Gemini on us:— Google Gemini (@GeminiApp) August 19, 2026
- US students: 1 year of Google AI Pro at no cost
- 140+ countries: 1 year of Google AI Plus at no cost
Here’s what’s new for students ????