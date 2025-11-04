బీఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి రూ.347 ధరకు కొత్త ప్లాన్.. 50 రోజుల వ్యాలీడిటీ.. ఫీచర్స్ ఇవే
ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ తన వినియోగదారుల కోసం కొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ప్రారంభించింది. రూ.347 ధరకు ఈ ప్లాన్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లను అందిస్తుంది. తరచుగా రీఛార్జ్లను నివారించాలనుకునే, తక్కువ ధరకు మెరుగైన ఫీచర్లను కోరుకునే వారి కోసం ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇటీవల తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో కొత్త రూ.347 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ప్రకటించింది. ఈ ప్లాన్ రోజుకు 2జీబీ హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తుంది. డేటా అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్నెట్ వేగం 80 kbpsకి పడిపోతుంది. వినియోగదారులు అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSల నుండి కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు.
ఈ ప్లాన్ యొక్క చెల్లుబాటు 50 రోజులు, అంటే మీరు నెలన్నర పాటు తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బంది వుండదు. చాలా కాలం పాటు ఉండే సరసమైన ప్లాన్ కోసం చూస్తున్న వినియోగదారులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలతో పోలిస్తే బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.347 ప్లాన్ గణనీయంగా చౌకగా, ఫీచర్-రిచ్గా నిరూపించబడుతుంది. ఇతర టెలికాం ఆపరేటర్లు ఇలాంటి ఫీచర్ల కోసం ఖరీదైన ప్లాన్లను అందిస్తున్నప్పటికీ, బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇవన్నీ తక్కువ ధరకే అందిస్తోంది.
ఈ ప్లాన్ చాలా డేటాను ఉపయోగించే కస్టమర్లకు అనువైనది. ముఖ్యంగా బీఎస్ఎన్ఎల్ 4G సేవ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో, ఈ ప్లాన్ చాలా ప్రభావవంతమైనదిగా నిరూపించబడుతుంది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, బీఎస్ఎన్ఎల్ దాని నెట్వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచింది.
అనేక నగరాల్లో 4జీ సేవలను ప్రారంభించింది. కంపెనీ ఇప్పుడు వినియోగదారులకు మెరుగైన కాల్ నాణ్యత, వేగవంతమైన డేటా వేగం, నమ్మకమైన సేవలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ కొత్త రూ. 347 ప్లాన్ను బీఎస్ఎన్ఎల్ తన కస్టమర్ బేస్ను విస్తరించడానికి, కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ఉపయోగించుకుంటోంది.