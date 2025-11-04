మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
సెల్వి
మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025 (12:56 IST)

బీఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి రూ.347 ధరకు కొత్త ప్లాన్.. 50 రోజుల వ్యాలీడిటీ.. ఫీచర్స్ ఇవే

BSNL
ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ తన వినియోగదారుల కోసం కొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను ప్రారంభించింది. రూ.347 ధరకు ఈ ప్లాన్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్‌లను అందిస్తుంది. తరచుగా రీఛార్జ్‌లను నివారించాలనుకునే, తక్కువ ధరకు మెరుగైన ఫీచర్లను కోరుకునే వారి కోసం ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. 
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇటీవల తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో కొత్త రూ.347 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ప్లాన్ రోజుకు 2జీబీ హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తుంది. డేటా అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్నెట్ వేగం 80 kbpsకి పడిపోతుంది. వినియోగదారులు అపరిమిత కాలింగ్, రోజుకు 100 SMSల నుండి కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు. 
 
ఈ ప్లాన్ యొక్క చెల్లుబాటు 50 రోజులు, అంటే మీరు నెలన్నర పాటు తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బంది వుండదు. చాలా కాలం పాటు ఉండే సరసమైన ప్లాన్ కోసం చూస్తున్న వినియోగదారులకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
 
ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలతో పోలిస్తే బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.347 ప్లాన్ గణనీయంగా చౌకగా, ఫీచర్-రిచ్‌గా నిరూపించబడుతుంది. ఇతర టెలికాం ఆపరేటర్లు ఇలాంటి ఫీచర్ల కోసం ఖరీదైన ప్లాన్‌లను అందిస్తున్నప్పటికీ, బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇవన్నీ తక్కువ ధరకే అందిస్తోంది. 
 
ఈ ప్లాన్ చాలా డేటాను ఉపయోగించే కస్టమర్లకు అనువైనది. ముఖ్యంగా బీఎస్ఎన్ఎల్ 4G సేవ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో, ఈ ప్లాన్ చాలా ప్రభావవంతమైనదిగా నిరూపించబడుతుంది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, బీఎస్ఎన్ఎల్ దాని నెట్‌వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచింది.
 
అనేక నగరాల్లో 4జీ సేవలను ప్రారంభించింది. కంపెనీ ఇప్పుడు వినియోగదారులకు మెరుగైన కాల్ నాణ్యత, వేగవంతమైన డేటా వేగం, నమ్మకమైన సేవలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ కొత్త రూ. 347 ప్లాన్‌ను బీఎస్ఎన్ఎల్ తన కస్టమర్ బేస్‌ను విస్తరించడానికి, కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ఉపయోగించుకుంటోంది.

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్రప్రేయసి రావే తొలి చిత్రంతోనే దర్శకునిగా తన సత్తా చాటుకున్నారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారాయన. తాజాగా మహేష్‌ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం పిఠాపురంలో. దీనికి ఉప శీర్షిక అలా మొదలైంది. డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు ముఖ్య తారాగణంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.

Mammootty: 55వ కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులలో మెరిసిన మమ్ముట్టి భ్రమయుగం

Mammootty: 55వ కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులలో మెరిసిన మమ్ముట్టి భ్రమయుగంమలయాళ సినిమాకు ఇది ఒక అద్భుతమైన క్షణం. మమ్ముట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన భ్రమయుగం గతేడాది అత్యధిక ప్రశంసలు అందుకున్న చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు, ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ఈ చిత్రం.. తాజాగా 55వ కేరళ రాష్ట్ర సినిమా అవార్డుల్లో సత్తా చాటింది. నాలుగు ప్రతిష్ఠాత్మక విభాగాల్లో అవార్డులను సాధించింది. కొత్త తరహా కథాకథనాలు, అద్భుతమైన సాంకేతికతతో ఈ చిత్రం మలయాళ సినీప్రపంచంలో కొత్త మైలురాయిని సృష్టించింది.

Chinnay : రాహుల్ రవీంద్రన్, చిన్నయ్ వివాహంపై సెటైర్లు

Chinnay : రాహుల్ రవీంద్రన్, చిన్నయ్ వివాహంపై సెటైర్లునటుడు, ది గాళ్ ఫ్రెండ్ దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తన వివాహం గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎక్స్ లో పోస్ట్ పెట్టాడు. దానికి నెటిజన్లు భలేగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మా వివాహం తర్వాత, నేను నా భార్య చిన్నయి కి మంగళసూత్రం ధరించాలా వద్దా అనేది ఆమె ఇష్టం అని చెప్పాను. నేను దానిని ధరించకూడదని కూడా సూచించాను, ఎందుకంటే పురుషులకు వివాహం జరిగినట్లు కనిపించే సంకేతాలు లేకపోవడం అన్యాయం, కానీ స్త్రీలకు వివాహం జరగాలి.. అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

Chandini Chowdary,: తరుణ్ భాస్కర్ క్లాప్ తో చాందినీ చౌదరి చిత్రం లాంచ్

Chandini Chowdary,: తరుణ్ భాస్కర్ క్లాప్ తో చాందినీ చౌదరి చిత్రం లాంచ్నిన్న ఫిలింనగర్ లోని దైవసన్నిదానంలో చాందినీ చౌదరి కొత్త సినిమా గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అయింది. తరుణ్ భాస్కర్ క్లాప్ తో ప్రారంభమైంది. చాందినీ చౌదరి, సుశాంత్ యాష్కీ ప్రధాన పాత్రల్లో, వికాస్ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ డార్క్ కామెడీ జానర్ లో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. సహచారి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై సృజన గోపాల్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. గీతా భాస్కర్, చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు లాంచింగ్ ఈవెంట్ కి హాజరయ్యారు.

Bandla Ganesh: వార్నింగ్ లు రాజకీయాల్లోనే సినిమాల్లో కాదు - హీరోలపైనా బండ్ల గణేష్ సెటైర్

Bandla Ganesh: వార్నింగ్ లు రాజకీయాల్లోనే సినిమాల్లో కాదు - హీరోలపైనా బండ్ల గణేష్ సెటైర్కిరణ్ అబ్బవరం కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా కె.ర్యాంప్ సక్సెస్ మీట్ లో గత రాత్రి నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ఎమోషనల్ తో కూడిన సెటైరిక్ స్పీచ్ సోషల్ మీడియాను ఆకట్టుకుంది. తనదైన శైలిలో ఆవేశంగా గణేష్ మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవిలా డౌత్ టు ఎర్త్ లా కిరణ్ అబ్బరం వున్నాడు. తెరపై నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుండు. కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మాత్రం నీలా వుండు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో వారసత్వాలుండవచ్చు. కానీ తెలీవీ అనేది వారసత్వంగా రాదు. కిరణ్ ఒక్కడే వచ్చి సక్సెస్ హీరోగా నిలబడ్డాడు. కిరణ్ ఇప్పటికి 6గురు కొత్తవారిని పరిచయం చేశారు. ఆయన్ను చూసి నేర్చుకోండి.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.
