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  4. Cognizant named in TIME America's Best Companies 2026 List
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (17:25 IST)

టైమ్ యొక్క అమెరికాస్ బెస్ట్ కంపెనీస్ 2026 జాబితాలో స్థానం పొందిన కాగ్నిజెంట్‌

cognizant
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (17:28 IST)
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టైమ్ యొక్క 'అమెరికాస్ బెస్ట్ కంపెనీస్ 2026' ర్యాంకింగ్ తొలి సంచికలో తమకు స్థానం లభించిందని కాగ్నిజెంట్ ప్రకటించింది. టైమ్ మరియు స్టాటిస్టా ఇంక్. అందించే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక గుర్తింపు, బాధ్యతాయుతమైన, భవిష్యత్‌ అవసరాలకు సిద్ధంగా ఉన్న వ్యాపారాలకు ప్రమాణంగా నిలుస్తున్న అమెరికాలోని అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే 1,000 కంపెనీలను గుర్తిస్తుంది.
 
టైమ్ మరియు స్టాటిస్టా, అమెరికాస్ బెస్ట్ కంపెనీస్ 2026 జాబితాను మూడు అంశాలలో మూల్యాంకనం చేశాయి. అవి ఉద్యోగుల సంతృప్తి, ఆర్థిక పనితీరు, పర్యావరణ పరిరక్షణ పరంగా పారదర్శకత. కార్యాలయ సంస్కృతి, వేతనం, పరిస్థితులు మరియు యజమాని ప్రతిష్టను అంచనా వేసే సుమారు 2,17,000 ఉద్యోగుల సర్వేల ఆధారంగా ఉద్యోగుల సంతృప్తిని నిర్ధారించారు. బహుళ-సంవత్సరాల ఆర్థిక డేటాను ఉపయోగించి ఆదాయ వృద్ధి, లాభదాయకత, ఆస్తుల పనితీరును ఆర్థిక పనితీరులో విశ్లేషించారు. పర్యావరణ ప్రభావం, సామాజిక బాధ్యత మరియు పాలనా పద్ధతులను సుస్థిరత పారదర్శకతలో మూల్యాంకనం చేశారు.
 
"కాగ్నిజెంట్‌ వద్ద, ఒక ఏఐ బిల్డర్‌గా నాయకత్వం వహించే మా సామర్థ్యం మా ఉద్యోగులతోనే మొదలవుతుంది," అని కాగ్నిజెంట్ చీఫ్ పీపుల్ ఆఫీసర్ క్యాథీ డియాజ్ అన్నారు. "టైమ్ నుండి లభించిన ఈ గుర్తింపు, భవిష్యత్తు కోసం మా శ్రామికశక్తిని సన్నద్ధం చేయడానికి మేము ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది. నేర్చుకోవడానికి, ఎదగడానికి, ఆవిష్కరించడానికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. మేము నిరంతర అభ్యాసం అనే మా లోతైన సంస్కృతిని మరింత పెంపొందిస్తున్నాము, ఇక్కడ ఉత్సుకత అనేది సర్వసాధారణం. ప్రతి ఉద్యోగికి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంటుంది. మా ఉద్యోగులు అభివృద్ధి చెందినప్పుడు, మా క్లయింట్లు మరియు సమాజాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి"అని అన్నారు. 
 
టైమ్ యొక్క 'వరల్డ్స్ బెస్ట్ కంపెనీస్' జాబితాలో, ఎథిస్ఫియర్ యొక్క 'వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఎథికల్ కంపెనీస్' జాబితాలో చోటు సంపాదించడం మరియు 31 దేశాలలో 'గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్'గా ధృవీకరించబడటం వంటి కాగ్నిజెంట్‌కు ఇటీవల లభించిన గౌరవాల జాబితాకు ఈ విజయం తోడవుతుంది. న్యూస్‌వీక్ వారి 'అమెరికాస్ గ్రేటెస్ట్ వర్క్‌ప్లేసెస్ ఫర్ ఎంట్రీ లెవల్ 2026' జాబితాలో కూడా ఒకటిగా కాగ్నిజెంట్ నిలిచింది. 2026 చివరి నాటికి ఉత్తర అమెరికా వ్యాప్తంగా 1,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఎంట్రీ-లెవల్ అసోసియేట్‌లను నియమించుకుంటోంది. ఈ గుర్తింపులన్నీ కలిసి, క్లయింట్ల కోసం సమర్థవంతమైన ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసే సంస్థగా కాగ్నిజెంట్‌కు బలమైన పునాదిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ప్రజలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే సంస్థాగత సంస్కృతి, బలమైన ఆర్థిక పనితీరు, బాధ్యతాయుతమైన వ్యాపార నిర్వహణ పట్ల నిబద్ధత ఈ పునాదికి ప్రధాన బలాలు.
 
ప్రముఖ మీడియా భాగస్వాములతో కలిసి, ప్రపంచవ్యాప్త పరిశ్రమల ర్యాంకింగ్‌లు, కంపెనీల జాబితాలను స్టాటిస్టా  ప్రచురిస్తుంది. గణాంకాలు, వ్యాపార సంబంధిత సమాచారం, అలాగే వివిధ మార్కెట్, వినియోగదారుల అధ్యయనాలు, సర్వేలను అందించే ప్రముఖ డేటా మరియు బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ పోర్టల్ అయిన statista.com సాధించిన విజయమే ఈ పరిశోధన మరియు విశ్లేషణ సేవకు మూలాధారం. అమెరికాస్ బెస్ట్ కంపెనీస్ 2026 పూర్తి జాబితాను చూడటానికి, TIME యొక్క వెబ్‌సైట్‌ ను సందర్శించండి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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