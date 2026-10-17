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  4. Festival of Dreams 2026 sale: Apple iPhone 17 price drops below Rs 59,000 on Croma
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (16:11 IST)

Cromaలో Apple పరికరాలపై ఆఫర్లు- రూ. 58,990లకే Apple iPhone 17

Apple iPhone 17 series
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (16:11 IST)
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టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన రిటైల్ దిగ్గజ సంస్థ క్రోమా ఎంపిక చేసిన పరికరాలపై నేరుగా 35 శాతం తగ్గింపును, రూ. 45,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్‌ను అందిస్తోంది. దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని, క్రోమా భారతదేశంలో 'ఫెస్టివల్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్' పేరుతో ప్రత్యేక సేల్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. 
 
బ్యాంకులు, ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ (బ్యాంకేతర ఆర్థిక సంస్థలు) ఆఫర్ల ద్వారా రూ. 45,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్, అలాగే రూ. 20,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లను కూడా పొందే అవకాశం కల్పిస్తోంది. గత నెలలో, డైనమిక్ రాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ చిప్‌సెట్‌ల కొరత కారణంగా ఏర్పడిన ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో, యాపిల్ తన పాత మోడళ్ల ధరలను రూ. 10,000 నుండి రూ. 60,000 వరకు పెంచింది. 
 
తాజాగా క్రోమా భారీ తగ్గింపులను అందిస్తోంది. Cromaలో Apple పరికరాలపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. Apple iPhone 17 (దీని అసలు ధర/MRP రూ. 99,900) ఇప్పుడు కేవలం రూ. 58,990కే లభిస్తోంది. ఇందులో ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, ఫైనాన్స్ భాగస్వాముల ద్వారా EMI ప్లాన్‌లపై క్యాష్‌బ్యాక్ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. 
 
రూ. 1,34,900 ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో (Apple iPhone 17 Pro)ను, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు మరియు క్యాష్‌బ్యాక్ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా రూ. 94,490కే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
 
ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ (బేస్ మోడల్: 256GB) అసలు ధర రూ. 1,49,900 కాగా, ఎక్స్ఛేంజ్ మరియు క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లతో దీనిని రూ. 1,07,990కే పొందవచ్చు. ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌తో పాటు, క్రోమా (Croma) సంస్థ ఉపాధ్యాయుల కోసం మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్ M5 (MacBook Air M5)ని రూ. 1,01,910 ధరకే అందిస్తోంది.
 
అంతేకాకుండా, కూపన్‌లు, స్టోర్ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా 11వ తరం ఐప్యాడ్ (iPad 11th Generation)ను రూ. 42,065 ధరకు (MRP: రూ. 49,900) పొందవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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