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ప్రచారాల నుండి నిర్ణయాల వరకు: కొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపును ఆవిష్కరించిన మోబవెన్యూ ఏఐ
ప్రకటనలు, మార్కెటింగ్, వినియోగదారుల వృద్ధి రంగాలలో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న ఏఐ-నేటివ్ టెక్నాలజీ కంపెనీ అయిన మోబవెన్యూ ఏఐ టెక్ లిమిటెడ్, ఈ రోజు తమ కొత్త బ్రాండ్ గుర్తింపును విడుదల చేసింది. దీనితో పాటుగా తమ అడ్వర్టైజింగ్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్లలో నిర్మించిన ఏఐ ఇంటెలిజెన్స్ లేయర్ అయిన మోబవెన్యూ న్యూరల్ ఇంజిన్ను సైతం ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది.
ఈ సందర్భంగా మోబవెన్యూ ఏఐ టెక్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఎండీ-సీఈఓ, ఇషాంక్ జోషి మాట్లాడుతూ ప్రకటనల రంగంలో ప్రతి ప్రధాన మార్పు సాంకేతికత ద్వారానే నడపబడింది. సెర్చ్ డిస్కవరీని మార్చింది, సోషల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ను మార్చింది, ప్రోగ్రామాటిక్ నిర్ణయాలను మార్చింది. ఇప్పుడు ప్రకటనలను ఉద్దేశం, తెలివితేటలు, ప్రభావం వైపు మార్చడం ద్వారా ఈ దిశను ఏఐ మారుస్తోందన్నారు. తాము మా లోగోను మార్చడానికి చాలా కాలం ముందే ఆ మార్పు కోసం సిద్ధమవుతున్నామని గ్రహించామని చెబుతూ ఈ కొత్త గుర్తింపు కంపెనీ మారుతున్న తీరుకు అనుగుణంగా ఉందని చెప్పారు. న్యూరల్ ఇంజిన్ తాము ఏ దిశగా పయనిస్తున్నామో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందని వెల్లడించారు.
మోబవెన్యూ ఏఐ టెక్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, సీటీఓ తేజస్ రాథోడ్ మాట్లాడుతూ వర్క్ఫ్లోల వైవిధ్యత వల్ల మార్కెటింగ్ బృందాలు అసాధారణ రీతిలో సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయి. ఒక టూల్లో ప్లాన్ చేయడం, మరొక టూల్లో లాంచ్ చేయడం, క్రియేటివ్కు విడిగా బ్రీఫ్ చేయడం, ఆపై ఏమి జరిగిందో అర్థం చేసుకోవడానికి డాష్బోర్డ్లను శోధించడం వంటివి చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్కెటింగ్లో ఏఐ పరిపక్వతపై పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చాలా పరిశోధనలు ఇదే అంతరాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఆ అంతరాన్ని పూడ్చడానికి తాము న్యూరల్ ఇంజిన్ను రూపొందించామని తెలిపారు. దీని ద్వారా కస్టమర్లు ప్రకటనల యంత్రాంగాన్ని నిర్వహించడానికి తక్కువ సమయం వెచ్చించటంతో పాటుగా వ్యూహం, సృజనాత్మకతపై ఎక్కువ వెచ్చించవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
మోబవెన్యూ ఏఐ టెక్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్, సీఓఓ కునాల్ కోఠారి మాట్లాడుతూ తాము నిర్వహించే ప్రతి కార్యకలాపంలో ఏఐని పొందుపరచడమే ఈ విస్తరణకు కారణన్నారు. ఈ ఆవిష్కరణ తమ లక్ష్యానికి ఒక నిదర్శనమని చెబుతూ తాము కేవలం ఒక గ్లోబల్ అడ్వర్టైజింగ్ ఎకోసిస్టమ్లో పాల్గొనడం లేదు, దానికోసమే నిర్మిస్తున్నామన్నారు.
జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
సోనమ్ రఘువంశీ ప్రవర్తనపై ప్రశ్నాస్త్రాలను సంధించిన సుప్రీం కోర్టు
మేఘాలయలో హనీమూన్ సమయంలో తన భర్త రఘు రఘువంశీని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సోనం రఘువంశీ ప్రవర్తనపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అలాగే, ఈ కేసులో ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఈమె, గత ఏడాది మే 23న మేఘాలయలోని సోహ్రా ప్రాంతంలో పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు తన వ్యాపారవేత్త అయిన భర్తను హత్య చేసినందుకు గాను గత ఏడాది జూన్లో అరెస్టయ్యారు. ఆ తర్వాత, జూన్ 2, 2025న రఘు మృతదేహం ఒక లోతైన లోయలో లభ్యమైంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం హంతకులతో కుమ్మక్కై సోనం తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.