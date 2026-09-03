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  4. From UPI to Credit Lines: How India-s MSMEs Are Quietly Rewiring Their Financial Behaviour
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (21:23 IST)

యూపీఐ నుంచి క్రెడిట్ లైన్స్ వరకు: తమ ఆర్థిక అలవాట్లను మార్చుకుంటున్న భారతదేశపు ఎంఎస్ఎంఈలు

From UPI to Credit Lines
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (21:26 IST)
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మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి: భారతదేశపు ఎంఎస్ఎంఈ రంగ సంస్థలు నిధులను నిర్వహించుకోవడం, రుణాలను పొందడం, సంఘటిత ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిధిలో పాలుపంచుకోవడం తదితర అంశాల్లో గణనీయంగా మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. డిజిటల్ చెల్లింపుల వినియోగం వేగవంతం కావడం, ముఖ్యంగా యూపీఐ వినియోగం పెరుగుతుండటమనేది ఈ పరివర్తనలో కీలకంగా ఉంటోంది. చిన్న వ్యాపారాలు తమ లావాదేవీలను, ఆర్థిక రికార్డులను నిర్వహించుకునే తీరుతెన్నులను ఇది మార్చివేసింది.
 
సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపు విధానంగా మొదలైన ఒక వ్యవస్థ, ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపేదిగా ఎదిగింది. వ్యాపార అలవాట్ల తీరుతెన్నులను యూపీఐ సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దింది. అనేకానేక పేమెంట్ ఆప్షన్లలో యూపీఐ కూడా ఒకటని మనం అనుకుంటాం. కానీ, వాస్తవానికి దీనికి అంతకు మించిన సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఇది ఆర్థిక క్రమశిక్షణను ప్రోత్సహిస్తోంది. సంఘటిత రుణాలను పొందేందుకు లక్షల కొద్దీ ఎంఎస్ఎంఈలకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టించింది.
 
ప్రతి డిజిటల్ చెల్లింపు వెనుక ఓ కథ ఉంది
కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు చాలా మటుకు లఘు, చిన్న వ్యాపారాలు నగదు రూపంలోనే లావాదేవీలు జరిపేవి. అమ్మకాలు జరిపినా, నిల్వలు మారినా, లాభాలు వచ్చినా ఒక విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక రికార్డులు పెద్దగా ఉండేవి కావు. ఫలితంగా రుణ లభ్యత ఒక పెను సవాలుగా ఉండేది. నిఖార్సుగా విజయాలు సాధించే ఎంట్రప్రెన్యూర్లకి కూడా తమ వ్యాపారాల శక్తి సామర్థ్యాలను రుణదాతలకు వివరించి, ఒప్పించడం కష్టసాధ్యంగా ఉండేది.
 
కానీ నేడు ప్రతి క్యూఆర్ కోడ్ చెల్లింపు, బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్, డిజిటల్ రసీదులు ఆ పరిస్థితిని మార్చివేశాయి. ప్రతి లావాదేవీ కూడా వ్యాపార కార్యకలాపాలకు రుజువుగా మారుతోంది. కాలక్రమేణా విశ్వసనీయత, నమ్మకాన్ని పెంపొందింపచేస్తోంది. అనేకానేక మార్గాల్లో, డేటా అనేది వ్యాపారానికి సరికొత్త ముఖంగా మారుతోంది.
 
‘క్యాష్ ఈజ్ కింగ్’ నుంచి ‘రికార్డ్ ఈజ్ కింగ్’ వరకు
దేశవ్యాప్తంగా అలవాట్లలో క్రమంగా, ఒక అర్థవంతమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. డిజిటైజేషన్‌ను ఎంట్రప్రెన్యూర్లు కేవలం ఒక సౌలభ్యంగా మాత్రమే చూడటం లేదు. బ్యాంకింగ్ రికార్డులను నిర్వహించడం, డిజిటల్ చెల్లింపులను స్వీకరించడం, అధికారికంగా లావాదేవీలను నిర్వహించడంలాంటివి తమకు రుణ లభ్యతను పెంచడంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయని వారు క్రమంగా గ్రహిస్తున్నారు.
 
నిలకడగా డిజిటల్‌ విధానంలో చెల్లింపులను స్వీకరించే కిరాణా కొట్టు యజమాని కావొచ్చు క్రమం తప్పకుండా బ్యాంకింగ్ మాధ్యమాల ద్వారానే లావాదేవీలు నిర్వహించి చిన్న స్థాయి తయారీదారు కావొచ్చు.. వీరంతా గతంలో లేని విధంగా, ఆర్థికంగా ఒక గుర్తింపును ఏర్పర్చుకుంటున్నారు.
అనధికార విధానాల నుంచి అధికారిక విధానాలవైపుగా అలవాట్లు మారడమనేది బహుశా భారతదేశపు ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలో చోటు చేసుకుంటున్న అతి పెద్ద మార్పుల్లో ఒకటి కావచ్చు.
 
మినీ బ్యాంకు బ్రాంచ్‌గా మారిన మొబైల్ ఫోన్
చాలా మంది ఎంట్రప్రెన్యూర్లకు, ముఖ్యంగా చిన్న పట్టణాల్లోని వారికి, స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేది ఒక అకౌంటెంటుగా, పేమెంట్ టెర్మినల్‌గా, బ్యాంకింగ్ రిలేషన్‌షిప్ మేనేజరుగా ఇలా అన్నింటి కలబోతగా మారింది. అకౌంట్లను తెరవడం, చెల్లింపులు జరపడం, బ్యాలెన్స్‌లు చెక్ చేసుకోవడం, రుణాలను తిరిగి చెల్లించడం, వసూళ్లను ట్రాక్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేయడానికి వీలవుతోంది.
 
ఇలా సులభతరంగా సేవలు లభించడమనేది వ్యాపారాలు మరింత క్రియాశీలకంగా సంఘటిత ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా మారేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఇది మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో పాటు బ్యాంకులు మరియు నియంత్రిత ఆర్థిక సంస్థలతో లావాదేవీలను నెరపడంలోనూ ధీమా పెరిగేందుకు కూడా దోహదపడుతుంది.
 
మరింత స్మార్ట్‌గా మారుతున్న రుణాలు
సమాచారానికి సంబంధించి పొంతన లేకపోవడమనేదే ఎంఎస్ఎంఈ రుణాల విషయంలో అతి పెద్ద సవాలు. చాలా మటుకు వ్యాపారాలకు ఆరోగ్యకరమైన విధంగా క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుంది కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్స్ పరిమితంగానే ఉంటాయి. లేదా సంప్రదాయబద్ధంగా హామీగా చూపించేందుకు సాధనాలు ఉండకపోవచ్చు. ఈ అంతరాన్ని భర్తీ చేసేందుకు టెక్నాలజీ సహాయపడుతుంది.
 
డిజిటల్ లావాదేవీల తీరుతెన్నులు, రీపేమెంట్ అలవాట్లు, బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు సదరు వ్యాపార పరిస్థితులు, సామర్థ్యాల గురించి విలువైన వివరాలు ఇవ్వగలవు. అండర్‌రైటింగ్ విషయంలో వివేకవంతంగా వ్యవహరించడం తప్పనిసరే అయినప్పటికీ, విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల రుణదాతలు పూర్తి సమాచారంతో తగిన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు, అర్హత కలిగి ఉన్నప్పటికీ గతంలో పట్టించుకోబడని ఎంట్రప్రెన్యూర్లకు రుణాలు అందించేందుకు వీలవుతుంది. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తులతో కాకుండా పట్టుదల, కష్టించి పని చేసే తత్వంతో విజయవంతమైన వ్యాపారాలను నిర్మించిన తొలితరం ఎంట్రప్రెన్యూర్లకు ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
 
వర్కింగ్ క్యాపిటల్‌కి పేపర్‌వర్క్ కన్నా వేగం అవసరం
అవకాశాలనేవి వేచి చూస్తూ ఉండవు అనే విషయం వ్యాపారం నడిపేవారెవరికైనా తెలుసు. రిటైలర్లు పండుగ ముందు నిల్వలను పెంచుకోవాల్సి రావచ్చు. సరఫరాదారులకు అనూహ్యంగా ఒక భారీ ఆర్డరు రావొచ్చు. ఉత్పత్తిలో జాప్యం జరగకుండా తయారీదార్లు అప్పటికప్పుడు భారీగా ముడి సరుకులు కొనాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వారాల తరబడి ఫైనాన్సింగ్ కోసం వేచి చూస్తూ కూర్చుంటే, వ్యాపార అవకాశాలను పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది.
 
ఎంఎస్ఎంఈలకు రుణాలనేవి భవిష్యత్తులో మరింత వేగవంతంగా, సరళతరంగా, సందర్భోచితంగా మారాలి. డిజిటల్ ఆన్‌బోర్డింగ్ కావచ్చు, ఎంబెడెడ్ ఫైనాన్స్ లేదా ప్రీ-అప్రూవ్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పరిమితుల ద్వారా కావచ్చు, వ్యాపారం నడిచే వేగానికి తగ్గట్లుగా రుణ లభ్యత ఉండేలా చూడటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలి.
 
మార్పులు తెస్తున్న ఎంబెడెడ్ ఫైనాన్స్
ఫైనాన్సింగ్ అనేది ఒక ప్రత్యేక సందర్భంగా కాకుండా లావాదేవీల్లోనే భాగంగా మారిపోతోంది. ఒక డిస్ట్రిబ్యూటరు, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం ద్వారా ఇన్వెంటరీని కొనుగోలు చేస్తూ, అదే సమయంలో స్వల్పకాలిక క్రెడిట్ లైన్‌ని కూడా పొందే పరిస్థితిని ఒకసారి ఊహించుకోండి. లేదా సుదీర్ఘమైన మాన్యువల్ ప్రక్రియల బాదరబందీ లేకుండా ఓ సప్లయరు, ఇన్వాయిస్‌లను డిస్కౌంటింగ్ చేయడాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి.
 
ఇలా వ్యాపారం మరియు ఫైనాన్స్‌ని అనుసంధానించడం వల్ల లిక్విడిటీని మెరుగుపర్చేందుకు, సరఫరా వ్యవస్థలను పటిష్టం చేసేందుకు, అనధికారిక రుణాల మాధ్యమాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎంఎస్ఎంఈలు ఎంత సమయాన్ని ఆదా చేసుకుంటే అంతగా సంపాదించుకున్నట్లు లెక్క.
 
మానవ ప్రమేయమూ ముఖ్యమే..
టెక్నాలజీ వేగంగా పురోగమిస్తున్నప్పటికీ, రుణాలివ్వడమనేది పూర్తిగా అల్గోరిథం ఆధారిత ప్రక్రియగా మారకూడదు. చిన్న వ్యాపారాలు చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. ఒకే స్థాయి టర్నోవరు ఉన్న రెండు సంస్థలకు.. ప్రమోటర్ల అనుభవం, స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులు లేదా పరిశ్రమ పరిస్థితులను బట్టి వేర్వేరు రిస్క్ ప్రొఫైల్స్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు మాత్రమే టెక్నాలజీ ఉపయోగపడాలే తప్ప అన్నింటికీ అదే మందు కాకూడదు. భవిష్యత్తులో రాబోయే పటిష్టమైన రుణ విధానాలనేవి డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ని, అనుభవంతో కూడుకున్న క్రెడిట్ అసెస్‌మెంట్, స్థానిక పరిస్థితులపై అవగాహన, బాధ్యతాయుతమైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ని మేళవించేదిగా ఉంటాయి.
 
రాబోయే రోజులు
భారత ఎంఎస్ఎంఈ గాథ కేవలం ఎంట్రప్రెన్యూర్‌షిప్‌కి మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు. ఇప్పుడిది డిజిటల్ ధీమాకి కూడా సంబంధించినదిగా మారుతోంది. ఒకప్పుడు నగదును డిపాజిట్ చేసేందుకు బ్యాంకు క్యూలో నిల్చున్న ఎంట్రప్రెన్యూర్ ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడు తక్షణం చెల్లింపులను పొందగలుగుతున్నారు. గతంలో అసంఘటిత రుణాలపై ఆధారపడిన ట్రేడర్లు ఇప్పుడు సంఘటిత రుణాల అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఆర్థిక చరిత్ర అంతగా లేని వ్యాపార యజమాని క్రమంగా ఒక్కో లావాదేవీతో ఫైనాన్షియల్ హిస్టరీని తయారు చేసుకుంటున్నారు.
 
బలవంతంగా మారేలా వ్యాపారాలపై ఒత్తిడి రావడం వల్ల ఈ పరివర్తన జరగడం లేదు. పారదర్శకత వల్ల అవకాశాలు లభిస్తాయనేది గుర్తించడం వల్ల ఇది జరుగుతోంది. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల విషయానికొస్తే, మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం చాలా ముఖ్యం. రుణాల విషయంలో కఠినమైన క్రమశిక్షణను పాటిస్తూనే, చిన్న వ్యాపారాల వాస్తవ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరళతరంగా, సులువుగా అందుబాటులో ఉండే ప్రోడక్టులను డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
 
ఎంఎస్ఎంఈ రంగ తదుపరి వృద్ధికి భారీ ఫ్యాక్టరీలు లేదా పటిష్టమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు మాత్రమే చోదకాలుగా ఉండవు. సుస్థిరమైన, పటిష్టమైన వ్యాపారాలను నిర్మించుకోవడంలో డిజిటల్ సాధనాలు, సంఘటిత ఫైనాన్స్, బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్‌ విధానాలను అందిపుచ్చుకునే లక్షలాది ఎంట్రప్రెన్యూర్లే ఇందుకు దన్నుగా ఉండబోతున్నారు. కొన్ని విప్లవాలు, భారీ ప్రచార ఆర్భాటాలతో ప్రారంభం కావు. ఓ చిన్న దుకాణాదారు తన కౌంటరుపై క్యూఆర్ కోడ్‌ను ఏర్పాటు చేయడంలాంటి చిన్నపాటి చర్యలు కూడా వీటికి శ్రీకారం చుట్టగలవు. 
 
-ఉమేష్ ఆరోరా, హెడ్(ఎమర్జింగ్ బిజినెస్), ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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