బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులకు శుభవార్త.. 50ఎంబీపీఎస్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్
బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులకు శుభవార్త. ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ తన వినియోగదారుల కోసం ఒక కొత్త ఆఫర్ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం ఆపరేటర్ కంపెనీ 50ఎంబీపీఎస్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ను ప్రారంభించినట్లు తెలియజేసింది. ఈ కొత్త ప్లాన్ ఇప్పుడు బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫైబర్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ తన ఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారులకు కొత్త స్పార్క్ ప్లాన్ కింద 50ఎంబీపీఎస్ వేగంతో 3,300జీబీ హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తోంది.
కొత్త స్పార్క్ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ. 399.
హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్తో పాటు, సబ్స్క్రైబర్లు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు.
ఈ ప్లాన్తో పాటు ఎలాంటి ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు చేర్చబడలేదని బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్లు గమనించాలి.
ఈ ఆఫర్ మొదటి 12 నెలలకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. 13వ నెల నుండి, అదే ప్లాన్ కోసం వినియోగదారుల నుండి నెలకు రూ. 449 వసూలు చేయబడుతుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫైబర్ ఆఫర్ను పొందాలనుకునే కస్టమర్లు ప్లాన్ను యాక్టివేట్ చేయడానికి బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్ 1800 4444కు హాయ్ అని మెసేజ్ పంపాలి. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఎంపిక చేసిన మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో 0.5GB అదనపు డేటాను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ ప్రయోజనం మొదట క్రిస్మస్ పండుగ సమయంలో ప్రవేశపెట్టబడింది, బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ను జనవరి 31, 2026 వరకు పొడిగించింది. అదనపు డేటాను పొందడానికి వినియోగదారులు ఎలాంటి అదనపు మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ ప్రయోజనం మునుపటి ధరకే అందించబడుతోంది.