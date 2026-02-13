శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (22:38 IST)

2025లో సుమారు 1,200 కోట్ల అవాంఛనీయ కాల్స్ బ్లాక్ చేసిన ట్రూకాలర్

True caller
2025లో భారతీయులు 4,000 కోట్లకు పైగా స్పామ్ కాల్స్ అందుకున్నారు, ఇది ప్రతిరోజు జరిగే కమ్యూనికేషన్లో పెరుగుతున్న మోసము, అంతరాయం, డిజిటల్ ప్రమాదాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతదేశములో, ప్రతి ఫోన్‌కాల్‌కు ఒక అర్థం ఉంటుంది, అది అవకాశాల తలుపులు తెరవవచ్చు, కీలక సమాచారాన్ని అందించవచ్చు, లేదా వ్యక్తులను తీవ్రమైన ప్రమాదానికి గురి చేయవచ్చు. వికసిత భారత్ విషన్ కింద దేశము డిజిటల్ సాధికారత, ప్రపంచవ్యాప్త పోటీ ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్న వేళ, కమ్యూనికేషన్లో నమ్మకము పురోగతికి ఒక మూలస్థంభం అయింది.
 
ట్రూకాలర్ యొక్క తాజా నివేదిక ప్రకారం 1,189 కోట్ల అవాంఛనీయ కాల్స్ యూజర్లకు చేరే ముందే బ్లాక్ చేయబడ్డాయి. తద్వారా లక్షలమంది యూజర్లు స్కామ్స్ నుండి, సమయం వృథా కాకుండా, పెరుగుతున్న అనుసంధానిత ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనవసరమైన ఒత్తిడి నుండి తప్పించబడ్డారు. దేశములో 100 కోట్లకు పైగా క్రియాశీలక ఫోన్ కనెక్షన్లు వాణిజ్యము, పరిపాలన, వ్యక్తిగత సంబంధాలకు బలాన్ని ఇస్తుండగా, ట్రూకాలర్ ఈరోజు తన 2025 ఇండియా ఇన్సైట్స్ నివేదిక విడుదల చేసింది. ఈ నివేదిక స్పామ్, మోసము దేశ కమ్యూనికేషన్‌ను ఎలా పునర్నిర్మిస్తున్నాయో, ప్రతిరోజు కోట్ల మందిని సాంకేతికత ఎలా రక్షిస్తుందో తెలిపే ఒక డేటా-ఆధారిత సమీక్షను అందించింది.
 
డిజిటల్ రిస్క్ పరిధి, రక్షణకు పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను వెల్లడిస్తూ ఈ నిర్ణయాలు 2025లో ఎలా ఫలించాయో ఈ నివేదిక తెలుపుతుంది. కనెక్టివిటి ప్రతి స్థాయిలో అవకాశాలను బలోపేతం చేస్తున్న ఒక దేశములో, నమ్మాము అత్యంత విలువైన డిజిటల్ ఆస్తి అయింది, అని రిషిత్ ఝున్‎ఝున్‎వాలా, సీఈఓ, ట్రూకాలర్ అన్నారు. ఈరోజు మోసము అనేది కేవలం ఒక సాంకేతిక సమస్య కాదు, ఇది మనుష్య సంబంధమైనది. ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన క్షణాల్లో భయం, ఆవశ్యకత, అనిశ్చితిని ఉపయోగించుకుంటుంది. ఏ భారతీయుడు కనెక్ట్ అయి ఉండటం, సురక్షితంగా ఉండటం మధ్య ఎంచుకునే అవసరం రాదని నిర్ధారించుటకు మా బాధ్యత. ట్రూకాలర్లో మా ఉద్దేశము చాలా సులభమైనది. ప్రజలు వారి భద్రతతో రాజీపడకుండా మరియు ఒక రిస్క్ నష్టముగా మారే ముందే ఆపడములో వారికి సహాయపడటం.
 
2025లో కమ్యూనికేషన్ రిస్క్ పరిధి
నివేదిక ప్రకారం, 2025లో భారతదేశవ్యాప్తంగా ట్రూకాలర్ 4,168 కోట్లకు పైగా స్పామ్ కాల్స్‌ను గుర్తించింది, ఇది అంతరాయం కలిగించే, హాని చేయగల కమ్యూనికేషన్ యొక్క పూర్తి స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తుంది. వీటిలోను ట్రూకాలర్ యూజర్ల ద్వారా 1,183 కోట్ల అవాంఛనీయ కాల్స్ బ్లాక్ చేయబడ్డాయి. వీటికి తోడు, 770 కోట్ల మోసపూరిత కాల్స్ కూడా కనుగొనబడ్డాయి, వీటిల్లో చాలా కాల్స్ బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, చెల్లింపు వేదికలు మరియు ప్రముఖ బ్రాండ్స్ లాగా అనుకరణ చేశాయి.
 
స్పామ్ మెసేజింగ్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఆందోళనగా నిలిచింది. ఈ సంవత్సరములో 12,903 కోట్ల స్పామ్ ఎస్‎ఎంఎస్‌లు గుర్తించబడ్డాయి, ఇవి 2025 సంవత్సరపు ద్వితీయార్ధములో గణనీయంగా పెరిగాయి. చట్టబద్ధమైన హెచ్చరికలు, మోసపూరితమైన మెసేజ్‎లు ఒకే డిజిటల్ స్పేస్‌ను పంచుకుంటాయి. యూజర్లు వేగవంతమైన, క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి వస్తుంది. దీనితో చిన్న పొరపాట్లు కూడా భారీ అవుతాయి. ఈ అంకెలు ఆచరణాత్మక కొలమానాలను సూచిస్తాయి. ఇవి సంభావ్య అంతరాయము, తికమక, ప్రమాదము యొక్క లక్షల కొద్దీ క్షణాలను హాని నివారించబడిన లక్షల క్షణాలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
 
సమయం, శ్రద్ధ మరియు నమ్మకాన్ని రక్షించడం
గుర్తించబడిన మొత్తం స్పామ్ కార్యకలాపాలలో, కమ్యూనిటీ రిపోర్టింగ్ 1,189 కోట్ల కాల్స్ యూజర్లను చేరకుండా నివారించడములో సహాయపడింది. 1.8 నిమిషాల సగటు స్పామ్ కాల్ సమయము ఆధారంగా, భారతీయులు ప్రతిరోజు సుమారు 21.7 లక్షల గంటలు, ప్రతి వారం 1.5 కోట్ల గంటలకు పైగా సమయం వృధా కాకుండా తప్పించుకున్నారు.
 
ప్రతిరోజు, ప్రజలు ఆదా చేసే సంచిత సమయం, మానవ జీవితములో సుమారు 250 సంవత్సరాలకు సమానం, ట్రూకాలర్‌కు ధన్యవాదములు. సమయం ఆదా చేయడమే కాకుండా, ఈ రక్షణ శ్రద్ధను పరిరక్షించుకోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, తరచూ ఆర్ధిక నష్టానికి దారితీసే అత్యవసరం-ఆధారిత నిర్ణయాలను నివారించడములో సహాయపడుతుంది. స్పామ్‌ను బ్లాక్ చేయడం కేవలం సౌకర్యానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు, ఇది ప్రజలను వారి డిజిటల్ ఇంటరాక్షన్స్‌లో నమ్మకాన్ని రక్షించడము గురించి కూడా.
 
2026లో మరింత ప్రముఖంగా ఉంటాయని ఆశించబడే, గుర్తింపు ధృవీకరణ స్కామ్స్, ప్రముఖ సంస్థలను ఉపయోగించి ప్రతిరూప ప్రవర్తన, మెసేజ్‎లు, కాల్స్‌ను కలుపుతూ బహుళ-దశల మోసాలు, AI-ఆధారిత వాయిస్ మెసేజ్‌లు, మూడవ-పార్టీ మెసేజింగ్ వేదికలకు స్కామ్స్ యొక్క మైగ్రేషన్ సహా అనేక్ స్కామ్ వ్యూహాలను ఈ నివేదిక ప్రాధాన్యీకరిస్తుంది.
 
ఈ బెదిరింపులు వృద్ధి చెందుతుండగా, వేరుచేయబడిన సంకేతాలు కాకుండా ప్రవర్తనాత్మక సందర్భలు, కమ్యూనిటీ రిపోర్టింగ్, దీర్ఘ-కాలిక కార్యక్రమాల వైఖరులపై నమ్మకం ఆధారపడి ఉంటుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసర అభ్యర్ధనలను ధృవీకరించాలని, సున్నితమైన సమాచారాన్ని షేర్ చేయకూడదని, విశ్వసనీయమైన గుర్తింపు సాధనాలపై ఆధారపడాలని ట్రూకాలర్ యూజర్లను ప్రోత్సహిస్తుంది.

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, డిజిటల్ వరల్డ్ లో మరో రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా థియేటర్లలో అద్భుతాలు సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో బిగ్గెస్ట్ రీజినల్ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు OTTలో అదరగొడుతోంది. ZEE5లో ప్రీమియర్ తెలుగు సినిమా ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది

Srivishnu: విష్ణు విన్యాసం లో శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక ల లవ్లీ కెమిస్ట్రీ

Srivishnu: విష్ణు విన్యాసం లో శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక ల లవ్లీ కెమిస్ట్రీశ్రీ విష్ణు 'విష్ణు విన్యాసం' అనే యూనిక్ ప్రాజెక్ట్‌తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతి రావు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని హేమ, షాలిని సమర్పిస్తున్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామచారి ఎం సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్‌, ఫస్ట్ సింగిల్ 'దేఖో విష్ణు విన్యాసం'కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబు

Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబుమనిషి జీవితానికి అవసరాలకు డబ్బు ప్రధానం అది ఒక భాగమైతే దానిని పిచ్చిగా భావిస్తూ దాని చుట్టూ తిరిగితే జీవితమే పూర్తవుతుందని సీనియర్ నటుడు జగపతిబాబు సూక్తులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ఆయన తనదైన శైలిలో కొన్ని సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ పాడ్‌కాస్ట్ షోలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీ

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీనేడు(ఫిబ్రవరి 13) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ఫంకీ' చిత్రం, థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపిస్తూ, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి, ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీ

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీమహేశ్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వారణాసి పేరుతో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉంటుందన్నది ప్రేక్షకుల ఊహకే ఆ చిత్ర దర్శకుడు వదిలేశారు. తన సినిమాల కథలను ముందుగానే చెప్పే రాజమౌళి.. ఈ దఫా మాత్రం అందుకు భిన్నంగా టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొలేలా చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ ఆధారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఊహించుకుంటున్నారు.

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..

Valentines Day: వాలెంటైన్స్ డే.. ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం.. సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం..వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఎర్ర గులాబీల ఔచిత్యం గురించి తెలుసుకుందాం. వాలెంటైన్స్ డే అంటేనే రోజా పువ్వే గుర్తుకువస్తుంది. ఎరుపు రంగు గులాబీలు ప్రేమికులకు విలువైన కానుకగా మారిపోయింది. ప్రేమికుల దినోత్సవంతో దాని అనుబంధం చాలా కాలంగా ఉంది. గులాబీ, ప్రేమికుల దినోత్సవం శాశ్వత కలయిక. వాలెంటైన్స్ డే మూలం ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగానే ఉంది. అనేక ఇతిహాసాలు నిజమైన మూలం అని చెబుతున్నాయి. అలాంటి ఒక కథ ఈ పండుగ మూలాన్ని పురాతన రోమ్‌లో గుర్తించింది. ముఖ్యంగా, లూపెర్కాలియా పండుగ. ఆ సమయంలో రోమన్ చర్చి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా జంటలను రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నందుకు ఒక పురాణగాథగా పరిగణించబడే సెయింట్ వాలెంటైన్ గౌరవార్థం ఈ రోజును ఒక విందుగా జరుపుకున్నారు. ఆ రోజు త్వరలోనే ప్రేమికుల రోజుగా మారడం ప్రారంభమైంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.
