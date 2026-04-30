ఇన్ఫోసిస్కు వైజాగ్లో 20 ఎకరాల భూమి - 7000 సీట్ల సామర్థ్యం గల కేంద్రం
విశాఖపట్నం భారతదేశంలోని అత్యంత ఆశాజనకమైన ఐటీ కేంద్రాలలో ఒకటిగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ ధోరణిని బలపరుస్తూ, 7000 సీట్ల సామర్థ్యం గల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఇన్ఫోసిస్కు వైజాగ్లో 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు.
గత రెండేళ్లలో, ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో తన ఉద్యోగుల సంఖ్యను 2024 ప్రారంభంలో ఉన్న 250 నుండి ప్రస్తుతం దాదాపు 1,900కు పెంచింది. సమీప భవిష్యత్తులో అదనంగా 750 సీట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ప్రాంతం దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యంపై తమకున్న బలమైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, 7,000 మంది నిపుణులకు దీర్ఘకాలికంగా వసతి కల్పించే సామర్థ్యంతో, 20 ఎకరాల శాశ్వత క్యాంపస్ కోసం కూడా కంపెనీ ప్రణాళికలను వివరించింది.
స్థానిక ప్రతిభావంతుల పర్యావరణ వ్యవస్థతో లోతైన అనుసంధానం ఈ వృద్ధికి ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. విశాఖపట్నం క్యాంపస్ ఈ ప్రాంతం నుండి 1,000 మందికి పైగా ఫ్రెషర్లను, 500 మంది లాటరల్ హైర్లను నియమించుకుంది. ఇది పరిశ్రమకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభ లభ్యతను, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరిశ్రమలకు అనుగుణమైన విద్యా కార్యక్రమాల విజయాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
ఈ పరివర్తనను సాధ్యం చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చురుకైన పాత్ర పోషించింది. ఐటీ, జీసీసీ, లిఫ్ట్ వంటి ప్రగతిశీల విధానాలు, పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల సహకారం, పటిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాల మద్దతు, ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన పట్టణ రవాణా పరిష్కారాలతో, ఐటీ కంపెనీలు సజావుగా విస్తరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించింది.