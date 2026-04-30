గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026 (12:25 IST)

ఇన్ఫోసిస్‌కు వైజాగ్‌లో 20 ఎకరాల భూమి - 7000 సీట్ల సామర్థ్యం గల కేంద్రం

విశాఖపట్నం భారతదేశంలోని అత్యంత ఆశాజనకమైన ఐటీ కేంద్రాలలో ఒకటిగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ ధోరణిని బలపరుస్తూ, 7000 సీట్ల సామర్థ్యం గల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఇన్ఫోసిస్‌కు వైజాగ్‌లో 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు.
 
గత రెండేళ్లలో, ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో తన ఉద్యోగుల సంఖ్యను 2024 ప్రారంభంలో ఉన్న 250 నుండి ప్రస్తుతం దాదాపు 1,900కు పెంచింది. సమీప భవిష్యత్తులో అదనంగా 750 సీట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ప్రాంతం దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యంపై తమకున్న బలమైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, 7,000 మంది నిపుణులకు దీర్ఘకాలికంగా వసతి కల్పించే సామర్థ్యంతో, 20 ఎకరాల శాశ్వత క్యాంపస్ కోసం కూడా కంపెనీ ప్రణాళికలను వివరించింది.
 
స్థానిక ప్రతిభావంతుల పర్యావరణ వ్యవస్థతో లోతైన అనుసంధానం ఈ వృద్ధికి ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. విశాఖపట్నం క్యాంపస్ ఈ ప్రాంతం నుండి 1,000 మందికి పైగా ఫ్రెషర్లను, 500 మంది లాటరల్ హైర్లను నియమించుకుంది. ఇది పరిశ్రమకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభ లభ్యతను, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరిశ్రమలకు అనుగుణమైన విద్యా కార్యక్రమాల విజయాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
 
ఈ పరివర్తనను సాధ్యం చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చురుకైన పాత్ర పోషించింది. ఐటీ, జీసీసీ, లిఫ్ట్ వంటి ప్రగతిశీల విధానాలు, పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల సహకారం, పటిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాల మద్దతు, ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన పట్టణ రవాణా పరిష్కారాలతో, ఐటీ కంపెనీలు సజావుగా విస్తరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించింది.

శివాజీ డ్రెస్సింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన గాయత్రీ గుప్తామహిళల డ్రెస్సింగ్ గురించి టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు రచ్చ రచ్చ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా టాలీవుడ్ నటి గాయత్రీ గుప్తా శివాజీ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు. "నేను ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి అనేది నా వ్యక్తిగత విషయం. ఎవరు చెప్పారనే కారణంగా నేను మారను. నాకు కంఫర్ట్‌గా అనిపించే దుస్తులే నేను ధరిస్తాను" అని తెలిపారు. అలాగే "మన దృష్టిలో ఎలా ఉంటే, మనకు ప్రపంచం కూడా అలా కనిపిస్తుంది. ఇతరులను విమర్శించే ముందు మన ఆలోచనలను చూసుకోవాలి" అంటూ కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. పచ్చకామెర్లోడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుందట.. అన్నట్టు ఆయన వ్యవహారం ఉందని ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు.

Pooja Hegde : బాలీవుడ్ హీరోతో పూజా హెగ్డే ప్రేమాయణంనటి పూజా హెగ్డే ఈ మధ్యకాలంలో తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా, పూజా బాలీవుడ్ నటుడు రోహన్ మెహ్రాతో ప్రేమాయణం సాగిస్తోందంటూ పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పూజా, రోహన్‌తో ప్రేమ బంధంలో ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ కోడైకూస్తోంది. గత ఏడాది, ఈ జంట పలు కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించింది. కానీ తాము డేటింగ్ చేస్తున్నామనే పుకార్లను వారు అధికారికంగా ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు ఇంకా ఖండించలేదు. పూజా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడుతుంది. అయితే ఇటీవల ఆమె తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌గా ప్రచారంలో ఉన్న రోహన్‌తో మరోసారి కనిపించింది.

ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శనహైదరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్, తమ నమ్మకమైన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'మైఖేల్' బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించింది. మాల్ లోపలి పీవీఆర్ లక్స్‌లో ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా మైఖేల్ బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆడిటోరియం మొత్తాన్ని ప్రత్యేకంగా తమ లాయల్ కస్టమర్ల కోసం ఇనార్బిట్ మాల్ కేటాయించింది. కేవలం సినిమా చూసే కార్యక్రమం కంటే ఎక్కువగా రూపొందించబడిన ఈ అనుభవం, మాల్ యొక్క అత్యంత విలువైన కస్టమర్లను, అత్యధికంగా ఖర్చు చేసే లాయల్టీ కస్టమర్లతో పాటు, పలు పోటీల ద్వారా ఎంపిక చేసిన కొందరు విజేతలను ఒకచోట చేర్చింది.

నేచురల్ స్టార్ నాని లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం మ్యాజికల్ మెలోడీసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు సోదరుడి కుమారుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ప్రాజెక్ట్‌ తో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని ఈ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అశ్విని దత్ సమర్పణలో, చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. నేచురల్ స్టార్ నాని ఈ చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ 'అలెల్లె అలెల్లె'ను లాంచ్ చేశారు.

Anand Deverakonda: ఫుల్ మార్క్స్ సాధించిన ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టీజర్'ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్' ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి కంటెంట్ రాబోతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది. ఈ చిత్రం ఒక హృద్యమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి పాట 'సంచారమే' అద్భుతమైన స్పందనను సొంతం చేసుకోగా, తాజాగా విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.

Watch More Videos

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సరైన పని తీరు, కూర్చునే విధానంపై ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు ఎర్గోనామిస్ట్ మను నెల్లుట్ల పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభంఈ ఏప్రిల్‌లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్‌ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్‌కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ లేఅవుట్‌తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com