Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026 (17:04 IST)

వీవో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగదారులకు శుభవార్త.. iQOO Z10 5జీ-Vivo T4 5జీ వంటి కొత్త మోడళ్లు

iQOO Z10 5G
iQOO Z10 5G
వీవో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగదారులకు శుభవార్త. iQOO Z10 5జీ-Vivo T4 5జీ వంటి అనేక కొత్త మోడళ్లు వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్‌లు కూడా శక్తివంతమైన స్పెసిఫికేషన్లు, భారీ బ్యాటరీలు, ఆధునిక డిజైన్‌లను కలిగి ఉండటంతో, రూ.25,000 లోపు విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం వెతుకుతున్న కొనుగోలుదారులకు ఇవి ఆకర్షణీయమైన ఎంపికలుగా నిలుస్తున్నాయి. iQOO Z10 ధర రూ. 23,999 నుండి ప్రారంభమవుతుండగా, Vivo T4 ధర మాత్రం దీని కంటే కొంచెం ఎక్కువగా రూ. 24,999గా ఉంది. 
 
iQOO Z10 5G మోడల్, 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌తో రూ. 23,999 ప్రారంభ ధర వద్ద లభిస్తుంది. ఇది 2.5GHz ప్రాసెసర్, 50MP వెనుక కెమెరా, 6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లే, భారీ 7300mAh బ్యాటరీ వంటి ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉంది.
 
 
మరోవైపు, Vivo T4 5G కూడా 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. అయితే ఇది అదనంగా Snapdragon 7s Gen 3 5G ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 2.5GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో కూడిన ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉండటం వల్ల, మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ అవసరాలకు ఇది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
 
డిస్‌ప్లే, డిజైన్
రోజువారీ వాడకంలో డిస్‌ప్లే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విషయంలో వివో టి4 పైచేయి సాధిస్తుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.77-అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ అమోల్డ్ డిస్‌ప్లేను అందిస్తుంది. ఇది మరింత సున్నితమైన విజువల్స్‌ను ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.
 
iQOO Z10 5G, దాని 6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లేతో, విశాలమైన వీక్షణా స్థలాన్ని అందిస్తుంది. కానీ కర్వ్డ్ అమోల్డ్ ప్రయోజనాన్ని కోల్పోయింది. లీనమయ్యే విజువల్స్, సున్నితమైన స్క్రోలింగ్‌ను ఇష్టపడే వినియోగదారులకు, వివో టి4 ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
 
కెమెరా పనితీరు
రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు 50ఎంపీ ప్రధాన వెనుక కెమెరాతో వస్తాయి. కానీ వివో టి4 అదనంగా 2MP సెకండరీ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. OIS (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్)కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది స్థిరమైన ఫోటోలు, వీడియోలను తీయడంలో సహాయపడుతుంది.
 
ఇది 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్‌కు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. iQOO Z10 ఒక సరళమైన కెమెరా సెటప్‌పై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది రోజువారీ ఫోటోగ్రఫీకి బాగా పనిచేయవచ్చు. కానీ Vivo T4లో కనిపించే అదనపు ఫీచర్లు ఇందులో లేవు. 
 
పనితీరు, బ్యాటరీ
స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పనితీరు మరొక ముఖ్యమైన అంశం. Vivo T4లోని స్నాప్‌డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 3 చిప్‌సెట్, ముఖ్యంగా గేమింగ్, అధిక వినియోగానికి, మెరుగైన సామర్థ్యాన్ని, సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుందని చెప్పబడింది.
 
అయితే, రెండు ఫోన్‌లు భారీ 7300mAh బ్యాటరీతో వస్తాయి. ఇది ఒక ప్రధాన ఆకర్షణ. వినియోగదారులు దీర్ఘకాలిక పనితీరును ఆశించవచ్చు. ఇది ఒకే ఛార్జ్‌పై ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ సేపు సులభంగా పనిచేస్తుంది. మధ్య-శ్రేణి విభాగంలో iQOO Z10 5G, Vivo T4 5G - ఈ రెండు ఫోన్‌లు కూడా అద్భుతమైన విలువను అందిస్తాయి. 
 
ధరలో కాస్త అందుబాటులో ఉండే ఫోన్‌ను కోరుకునే వారికి iQOO Z10 ఒక మంచి ఎంపిక. అదే కాస్త బడ్జెట్‌ను కొంచెం పెంచగలిగితే, Vivo T4 మెరుగైన డిస్‌ప్లే, అధునాతన కెమెరా ఫీచర్లు, మరింత శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌ను అందిస్తుంది. తద్వారా రూ. 25,000 లోపు ధరలో ఇది లభిస్తుంది. 

