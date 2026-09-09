అన్నదాతల కోసం itel Tough ఫోన్, ధర తక్కువ, కఠిన పరిస్థితులను తట్టుకుంటుంది
భారతదేశంలోని ప్రముఖ టెక్నాలజీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన itel, తన INNO(Innovation) Seriesలో భాగంగా కొత్త itel Tough రగ్డ్ ఫీచర్ ఫోన్ను ఇవాళ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. భారతదేశంలో రోజువారీగా ఎదురయ్యే కఠినమైన పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఫోన్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
2 మీటర్ల డ్రాప్ ప్రొటెక్షన్, IP54 డస్ట్ & వాటర్ రెసిస్టెన్స్, ఉచిత షాక్ప్రూఫ్ కవర్, USB-C ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లతో itel Tough అందుబాటులోకి వచ్చింది. పొలాలు, నిర్మాణ ప్రాంతాలు, వర్క్షాప్స్, మార్కెట్లు, అలాగే వివిధ రకాల అవుట్డోర్ ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించుకునేలా ఈ ఫోన్ను రూపొందించారు.
“Real Bharat ka Tough Phone” అనే కాన్సెప్ట్తో రూపొందించిన itel Tough, కష్టపడి పనిచేసే వారు, ఎక్కువ సమయం బయట ఉండేవారు, తమ రోజువారీ జీవితంలో ఫోన్పై ఆధారపడే వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేశారు. రైతులు, రోజువారీ కూలీలు, అవుట్డోర్ ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి అడ్వెంచర్ను ఇష్టపడే వారి వరకు, కఠినమైన పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మకమైన పనితీరును అందించేలా itel Toughను డిజైన్ చేశారు.
itel India, Transsion Holdings CEO అరీజీత్ తలపాత్రా మాట్లాడుతూ, “భారతదేశంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు దుమ్ము, వేడి, ఎక్కువ గంటల పని, ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య పనిచేస్తుంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారి ఫోన్లు కూడా అంతే బలంగా ఉండాలి. itel Toughతో, నిజమైన భారతదేశం అవసరాలకు సరిపోయే బలమైన డిజైన్, ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లను కలిపి ఫీచర్ ఫోన్ విభాగంలో కొత్త ఆవిష్కరణను తీసుకొచ్చాం. INNO Seriesలో భాగంగా, సులభంగా అందుబాటులో ఉండే, నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడే టెక్నాలజీని అందించాలనే మా నిబద్ధతను itel Tough చూపిస్తుంది.”
కఠినమైన పరిస్థితుల్లోనూ మరింత బలమైన రక్షణ
itel Toughను ప్రత్యేకంగా బలమైన నిర్మాణంతో రూపొందించారు. బయట ఎక్కువగా ఉపయోగించే వారికి ఎదురయ్యే రోజువారీ సవాళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని దీని డిజైన్ను తయారు చేశారు.
IP54 డస్ట్ & వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఉండటం వల్ల దుమ్ము, నీటి చినుకుల నుంచి ఫోన్కు అదనపు రక్షణ లభిస్తుంది.
అదే విధంగా, ఫోన్తో పాటు వచ్చే ఉచిత డస్ట్ & షాక్ప్రూఫ్ సిలికాన్ కేస్, ఫోన్కు పూర్తి స్థాయి అదనపు రక్షణను అందిస్తుంది. ఫోన్ అనుకోకుండా కింద పడినా, రోజువారీ ఉపయోగంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి దెబ్బల నుంచి రక్షించేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది.
Powerful Dual-Lamp Torch – అవసరమైనప్పుడు మరింత వెలుతురు
itel Toughలో Powerful Dual-Lamp Torch కూడా ఉంది. రెండు ల్యాంప్లతో ఉండే ఈ టార్చ్ తక్కువ వెలుతురు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరింత స్పష్టమైన, ప్రకాశవంతమైన లైటింగ్ను అందిస్తుంది.
రాత్రి సమయంలో పొలాల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు, బయట పని చేసేటప్పుడు లేదా కరెంట్ పోయినప్పుడు కూడా అవసరమైన సమయంలో మెరుగైన వెలుతురు అందించేందుకు ఈ టార్చ్ ఉపయోగపడుతుంది.
రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా Agri Button
itel Tough కేవలం బలమైన ఫోన్ మాత్రమే కాదు. రోజువారీ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇందులో అనేక ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లను కూడా అందించారు.
ముఖ్యంగా రైతుల కోసం Dedicated Agri Buttonను ఇందులో ఇచ్చారు. దీని ద్వారా ఒక్క టచ్తో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారం, ఇన్పుట్స్ కోసం ప్రభుత్వ హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేయవచ్చు. గ్రామీణ, వ్యవసాయ వర్గాలకు అవసరమైన సమాచారాన్ని సులభంగా పొందేందుకు ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది.
King Voice – ఫోన్ వినియోగాన్ని మరింత సులభంగా
itel Toughలో King Voice ఫీచర్ ఉంది. ఇది చిన్న మెసేజ్లు, మెనూలు, ఫోన్ కాల్స్ను English మరియు Hindi భాషల్లో వాయిస్ ద్వారా అందిస్తుంది. దీంతో ఫోన్ను రోజువారీగా ఉపయోగించడం మరింత సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.
Super Soundbox – శబ్దం ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల కూడా క్లియర్ ఆడియో
బయట, ఎక్కువ శబ్దం ఉండే ప్రదేశాల్లో ఫోన్ను ఉపయోగించే వారి కోసం Super Soundboxను అందించారు. ఇది అధిక వాల్యూమ్తో పాటు మెరుగైన సౌండ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది.
INNO Seriesలో మరింత బలమైన టెక్నాలజీకి ముందడుగు
itel Tough, itel యొక్క ఇన్నోవేషన్పై ఫోకస్ చేసే INNO Seriesలో భాగంగా వచ్చింది. భారత్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లతో కూడిన డివైజ్లను అందించడమే ఈ సిరీస్ లక్ష్యం.
ఇంతకుముందు, భారత్లోని ఏకైక IP67-rated Feature Phoneగా itel Aquaను కంపెనీ పరిచయం చేసింది. ఇప్పుడు itel Toughతో, రగ్డ్ ప్రొటెక్షన్తో పాటు అవుట్డోర్, వ్యవసాయ రంగాల్లో ఉన్న వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందిస్తూ ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లింది.
itel సంస్థ చాలా కాలంగా Durability, Reliability మరియు Affordabilityపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతోంది. CyberMedia Research (CMR) నిర్వహించిన తాజా అధ్యయనం ప్రకారం, డ్యూరబిలిటీ విషయంలో 91% మంది వినియోగదారులు itelను అత్యంత నమ్మకమైన ఫీచర్ ఫోన్ బ్రాండ్గా గుర్తించారు.
భారత్లో 1.3 లక్షలకు పైగా రిటైల్ అవుట్లెట్లు, 1,000కు పైగా సర్వీస్ సెంటర్లతో itel విస్తృతమైన రిటైల్, సర్వీస్ నెట్వర్క్ను కలిగి ఉంది. అలాగే, తన ఫీచర్ ఫోన్ పోర్ట్ఫోలియోపై తయారీ లోపాలకు సంబంధించి 1-Year Counter Replacement Guaranteeను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.
itel Tough ద్వారా, ఇన్నోవేషన్ అంటే ఎప్పుడూ ఎక్కువ ఫీచర్లు లేదా కాంప్లెక్సిటీని జోడించడం మాత్రమే కాదని itel చెబుతోంది. కొన్నిసార్లు టెక్నాలజీని మరింత బలంగా, ఉపయోగకరంగా, దానిపై ఆధారపడే ప్రజల రోజువారీ జీవితానికి సరిపోయేలా చేయడమే నిజమైన ఇన్నోవేషన్.
itel Tough – ముఖ్యమైన ఫీచర్లు