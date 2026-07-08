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మొబైల్ వినియోగదారుల కోసం జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్, 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానళ్లను అందుబాటులోకి...
హైదరాబాద్: రిలయన్స్ జియో వినియోగదారుల కోసం అత్యంత సరసమైన ధరలో ₹55 జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్-ఓన్లీ రీఛార్జ్ ద్వారా వినియోగదారులు జియోటీవీ మొబైల్ యాప్లో 30 రోజుల పాటు 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానళ్లు, వాటిలో 150కు పైగా ప్రీమియం ఛానళ్లను వీక్షించే అవకాశం పొందుతారు. సరసమైన ధరలో అంతరాయం లేని వినోదాన్ని కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ప్యాక్లో 16కు పైగా భాషల్లో జనరల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, సినిమాలు, వార్తలు, పిల్లల కార్యక్రమాలు, లైఫ్స్టైల్, ప్రాంతీయ కార్యక్రమాలు వంటి విభిన్న విభాగాలకు చెందిన విస్తృత కంటెంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ₹55 జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్లో జియోస్టార్, సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్, సన్ టీవీ నెట్వర్క్, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ, ఈటీవీ వంటి ప్రముఖ ప్రసార సంస్థల ప్రీమియం ఛానళ్లు ఉన్నాయి. స్టార్ప్లస్ హెచ్డీ, కలర్స్ హెచ్డీ, సోనీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టెలివిజన్ హెచ్డీ, సోనీ ఎస్ఏబీ హెచ్డీ, డిస్కవరీ, అనిమల్ ప్లానెట్తో పాటు సన్ టీవీ నెట్వర్క్, ఈటీవీకు చెందిన ప్రముఖ ప్రాంతీయ ఛానళ్లు కూడా ఈ ప్యాక్లో లభిస్తాయి. (జియోస్టార్, సోనీకు చెందిన స్పోర్ట్స్ ఛానళ్లు ఈ ప్యాక్లో ఉండవు.)
ఈ సేవను ప్రారంభించడం చాలా సులభం. వినియోగదారులు ₹55 జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్తో రీఛార్జ్ చేసి, జియోటీవీ యాప్ను తెరిచి, తమ జియో మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అయితే వెంటనే లైవ్ టీవీని వీక్షించవచ్చు. అదనంగా ఎలాంటి యాక్టివేషన్ ప్రక్రియ అవసరం లేదు.
₹55 జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్ కేవలం వినోద సేవల కోసం మాత్రమే. ఇందులో వాయిస్ కాల్స్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు ఉండవు. ఈ సేవను వినియోగించడానికి యాక్టివ్ జియో ప్రీపెయిడ్ లేదా పోస్ట్పెయిడ్ మొబైల్ కనెక్షన్ తప్పనిసరి. జియోటీవీ యాప్ ద్వారా ఒక మొబైల్ పరికరంలో ఈ సేవను వినియోగించవచ్చు. ఈ ప్యాక్ జియో ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్పెయిడ్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంది.
వినియోగదారులు ముందుగానే పలుమార్లు రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ప్యాక్ గడువు ముగిసిన తర్వాత తదుపరి ప్యాక్ స్వయంచాలకంగా అమల్లోకి వస్తుంది. ₹55 జియోటీవీ ప్రో ప్యాక్ ప్రస్తుతం మైజియో యాప్, జియో వెబ్సైట్తో పాటు అన్ని అధీకృత ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ జియో రీఛార్జ్ కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉంది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.