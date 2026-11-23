జియో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2.0 ప్లాన్స్ ప్రారంభం: అపరిమిత 4G, 5G డేటాతో కొత్త రీఛార్జ్ ఆఫర్లు
తన పదేళ్ల వేడుకలను కొనసాగిస్తూ రిలయన్స్ జియో ‘హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2.0’ పేరుతో కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్లలో అపరిమిత 4G, 5G డేటా, వార్షిక రీఛార్జ్ ఆఫర్లు, అదనపు డేటా ప్యాక్లు ఉన్నాయి. వినియోగదారులకు మెరుగైన డిజిటల్ కనెక్టివిటీతో పాటు పలు డిజిటల్ సేవలను అందించడంపై జియో దృష్టి సారించింది. కొత్త ప్లాన్లలో ₹399 ఫ్లాగ్షిప్ ప్లాన్, ₹3,999 వార్షిక ప్లాన్తో పాటు తక్కువ ధరలో అపరిమిత 5G డేటా యాడ్-ఆన్లు, రాత్రి వేళల్లో అపరిమిత డేటా ప్యాక్ ఉన్నాయి.
₹399 ఫ్లాగ్షిప్ ప్లాన్
జియో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ₹399 ప్లాన్లో 28 రోజుల పాటు అపరిమిత 4G, 5G డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి.
ఈ ప్లాన్తో పాటు పలు డిజిటల్ సేవలను ఉచితంగా అందిస్తోంది. వీటిలో:
₹4,000 విలువైన 12 నెలల Canva Pro సబ్స్క్రిప్షన్
JioTV ద్వారా JioHotstar Mobile, Hollywood కంటెంట్, FanCode సబ్స్క్రిప్షన్
JioGames మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్
JioAICloud ద్వారా 50GB ఉచిత క్లౌడ్ స్టోరేజ్
JustDial Lite, హైపర్లోకల్ కూపన్లు, Digital Diary సేవలు
₹3,999 వార్షిక అపరిమిత ప్లాన్
దీర్ఘకాలిక కనెక్టివిటీ కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం జియో ₹3,999 వార్షిక ప్లాన్ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్లో 365 రోజుల పాటు అపరిమిత 4G, 5G డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి.
ఈ ప్లాన్తో పాటు:
₹1,590 విలువైన 12 నెలల Canva Pro Lite సబ్స్క్రిప్షన్
JioHotstar Mobile
JioTV ద్వారా Hollywood కంటెంట్, FanCode సబ్స్క్రిప్షన్
JioAICloud ద్వారా 50GB ఉచిత క్లౌడ్ స్టోరేజ్
వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
తక్కువ ధరలో అపరిమిత 5G డేటా యాడ్-ఆన్లు
అవసరమైనప్పుడు అదనపు 5G డేటాను వినియోగించుకునేందుకు జియో రెండు కొత్త యాడ్-ఆన్ ప్యాక్లను ప్రవేశపెట్టింది.
ధర ప్రయోజనం వ్యాలిడిటీ
₹15 అపరిమిత 5G డేటా 1 రోజు
₹25 అపరిమిత 5G డేటా 2 రోజులు
ఈ ప్యాక్లు తక్కువ వ్యవధిలో ఎక్కువ డేటా అవసరమయ్యే వినియోగదారులకు ఉపయోగపడనున్నాయి.
₹50తో అపరిమిత నైట్ డేటా
జియో ₹50 ధరతో ప్రత్యేక అపరిమిత నైట్ డేటా యాడ్-ఆన్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్యాక్ 28 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
ప్రతి రోజు అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు అపరిమిత 4G, 5G డేటా
స్ట్రీమింగ్, డౌన్లోడింగ్, క్లౌడ్ బ్యాకప్లకు అనుకూలం
రాత్రి వినియోగించే డేటా ప్రధాన ప్లాన్లోని డేటా బ్యాలెన్స్ను తగ్గించదు
ఈ ప్యాక్ రాత్రి వేళల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, గేమింగ్ ప్రియులు, ఆన్లైన్లో ఎక్కువ సమయం గడిపే వినియోగదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది.
డిజిటల్ సేవలతో మరింత విలువ
కనెక్టివిటీతో పాటు వినోదం, గేమింగ్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్, డిజైన్ వంటి డిజిటల్ సేవలను ఒకే రీఛార్జ్ ప్లాన్లో అందించడం ద్వారా జియో తన డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ను మరింత విస్తరిస్తోంది.
నెలవారీ, వార్షిక ప్లాన్లతో పాటు అవసరానికి అనుగుణంగా వినియోగించుకునే యాడ్-ఆన్ ప్యాక్లను అందించడం ద్వారా వివిధ రకాల వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చేందుకు జియో ప్రయత్నిస్తోంది.
అపరిమిత డేటా, అదనపు డిజిటల్ ప్రయోజనాలతో కూడిన ‘హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2.0’ ప్లాన్లు జియో పదేళ్ల వేడుకల్లో భాగంగా వినియోగదారులకు మరింత విలువను అందించనున్నాయి.
అపరిమిత డేటా వినియోగం, ప్లాన్ ప్రయోజనాలు, అర్హతలు జియో నిబంధనలు మరియు షరతులకు లోబడి ఉంటాయి.