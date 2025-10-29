ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో జియో స్థానం పదిలం.. కొత్త కస్టమర్లు చేరిక
రిలయన్స్ జియో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింతగా పదిలం చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 2025లో వైర్లెస్- వైర్లైన్ విభాగాలలో బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. వైర్లైన్ సబ్స్క్రైబర్ బేస్లో, జియో 40,641 మంది కొత్త వినియోగదారులను జోడించుకుంది. ఆగస్టులో 17.87 లక్షల నుండి సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి దాని సంఖ్యను 18.28 లక్షలకు పెంచింది.
ఇది అన్ని ఆపరేటర్లలో అత్యధికం. ఈ పెరుగుదల జియోఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్, ఎంటర్ప్రైజ్ కనెక్టివిటీ సొల్యూషన్స్ కోసం, ముఖ్యంగా టైర్-II, టైర్-III పట్టణాలలో నిరంతర డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతీ ఎయిర్టెల్ 12,043 మంది సబ్స్క్రైబర్ల మధ్యస్థ పెరుగుదలను నమోదు చేయగా, బిఎస్ఎన్ఎల్ స్వల్ప వృద్ధితో చాలా వరకు స్తబ్దుగా ఉంది.
అయితే, వోడాఫోన్ ఐడియా 1,310 మంది వినియోగదారుల నష్టాన్ని చవిచూసింది, ఇది జియో యొక్క హై-స్పీడ్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ వైపు కస్టమర్ వలసలు కొనసాగుతుంది. వైర్లెస్ రంగంలో, జియో 1.17 లక్షల మంది మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్లను నికరంగా చేర్చుకుంది.
దీనితో సెప్టెంబర్ 2025 చివరి నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో దాని మొత్తం యూజర్ బేస్ 3.18 కోట్లకు చేరుకుంది. జియో మరోసారి రాష్ట్ర మొబైల్ విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అయితే, వోడాఫోన్ ఐడియా దాదాపు 70,000 మంది వినియోగదారులను కోల్పోయింది.