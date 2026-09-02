ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ స్ట్రీమింగ్ సేవలను ప్రారంభించిన జియో హాట్స్టార్
ముంబై: యూకే, కెనడా, సింగపూర్లలో తమ అంతర్జాతీయ స్ట్రీమింగ్ సేవలను ప్రారంభించినట్లు జియోహాట్స్టార్ నేడు ప్రకటించింది. ఇది ఇన్ఫినైట్ పాసిబిలిటీస్(అనంత అవకాశాలు) అనే తమ లక్ష్యంలో తదుపరి అధ్యాయాన్ని మరియు ప్రపంచ వినోద వేదికగా మారే తమ ప్రయాణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సేవల ప్రారంభం జియోహాట్స్టార్ యొక్క విస్తృతమైన వినోద కేటలాగ్ను కొత్త మార్కెట్లకు తీసుకెళ్లడం వరకే పరిమితం కాదు. ఇది 12కు పైగా భాషలు మరియు బహుళ శైలులలో 160K+ గంటలకు పైగా కంటెంట్ను, వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సులు, ఇంటరాక్టివ్ ఫీచర్లు, సౌకర్యవంతమైన సబ్స్క్రిప్షన్ అవకాశాలు, ఒక ఆహ్లాదకరమైన ఉత్పత్తి అనుభవంతో మిళితం చేసి, వినోదాన్ని కనుగొనడానికి, వీక్షించడానికి , దానితో మమేకమవ్వడానికి ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
యూకే, కెనడా మరియు సింగపూర్లోని ప్రేక్షకుల కోసం టెలివిజన్, సినిమాలు, ప్రాంతీయ కార్యక్రమాలు, నాన్-ఫిక్షన్, పిల్లల కార్యక్రమాలు మరియు యానిమేలతో సహా ప్రీమియం భారతీయ వినోదాన్ని ఒకే గమ్యస్థానంలోకి జియోహాట్స్టార్ తీసుకువస్తుంది. విభిన్న కథలు, భాషలు మరియు సంస్కృతులను కోరుకునే విస్తృతశ్రేణిలోని ప్రపంచ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే, దక్షిణాసియా ప్రవాసుల హృదయాలను లోతుగా తాకేలా రూపొందించబడిన ఈ ప్లాట్ఫారమ్, ఏటా 30,000 గంటలకు పైగా కొత్త కంటెంట్ను జోడిస్తూ నిరంతరం విస్తరించనుంది.
అత్యుత్తమ వినోద స్ట్రీమింగ్ గమ్యస్థానమైన జియోహాట్స్టార్, కొత్త ఒరిజినల్స్, ఐకానిక్ ఫ్రాంచైజీలు మరియు విస్తారమైన టెలివిజన్ కంటెంట్తో కూడిన విభిన్న శ్రేణి వినోదంతో తమ అంతర్జాతీయ సేవల ప్రారంభాన్ని వేడుక జరుపుకుంటోంది, వాటిలో ఈ దిగువ అంశాలు ఉన్నాయి:
కొత్త ఒరిజినల్స్ & బ్లాక్బస్టర్ ప్రీమియర్లు: అలీ బాబా ఔర్ చాలీస్ భూత్, ప్రిన్స్ ఆఫ్ మాలీవుడ్, పార్ట్ టైమర్స్, ది కోర్ట్ వంటి ఒరిజినల్స్తో పాటు, ఏడాది పొడవునా బ్లాక్బస్టర్ సినిమా ప్రీమియర్లు కూడా ఉంటాయి.
బిగ్ బాస్, ఇప్పుడు ఇంటరాక్టివ్: ప్రముఖ రియాలిటీ ఫ్రాంచైజ్ బిగ్ బాస్ ఇప్పుడు ఆరు భాషల్లో తిరిగి వస్తోంది. తొలిసారిగా, సింగపూర్, కెనడా మరియు యూకేలోని ప్రేక్షకులు ప్రతి ఎడిషన్లోనూ లైవ్లో ఓటు వేయగలరు. దీనివల్ల వారు నిజ సమయంలో ఆటలో చురుకుగా పాల్గొని, ప్రభావితం చేసే శక్తిని పొందుతారు. కెనడా , యూకేలోని ప్రేక్షకులు 24x7 లైవ్ ఫీడ్ను చూడగలరు. అలాగే, కెనడా వాసులు బిగ్ బాస్ హిందీని టీవీ ప్రసారానికి 7 రోజుల ముందే చూడగలరు.
ఒక కొత్త గేమ్ షో ఫార్మాట్: పోటీదారుల తర్కం మరియు వివేచనను పరీక్షించే కొత్త ఫార్మాట్ అయిన 'ఇండియా కా టాప్ 1 పర్సెంట్'కు అనిల్ కపూర్ హోస్టింగ్ చేయనున్నారు. ఆయన చేసే మ్యాజిక్ను కెనడా మరియు సింగపూర్లోని ప్రేక్షకులు వీక్షించగలరు.
ముందస్తు యాక్సెస్తో జియోస్టార్ టీవీ ఛానెళ్ల నుండి కంటెంట్: సింగపూర్ మరియు కెనడాలోని ప్రేక్షకులు, స్టార్ ప్లస్, కలర్స్, స్టార్ విజయ్, ఏషియానెట్, స్టార్ జల్షా మరియు స్టార్ ప్రవాహ్ వంటి జియోస్టార్ టెలివిజన్ ఛానెళ్ల నుండి కంటెంట్ను, టీవీ ప్రసారానికి ముందే వీక్షించటం చేయవచ్చు. అనుపమ, యే రిష్తా క్యా కెహ్లాతా హై, సెహర్ హోనే కో హై, అజగే అజగు వంటి ప్రముఖ షోలను చూడవచ్చు. అదే సమయంలో, యూకేలోని ప్రేక్షకులు తమ టీవీ ప్రసారంతో పాటు ఏకకాలంలో ప్రముఖ షోలను, ప్రాంతీయ మరియు రోజువారీ వినోదంతో పాటు వీక్షించవచ్చు.
వివిధ శైలులు, తరాల వినోదాన్ని ఒకచోట చేర్చే అత్యంత విస్తృతమైన వినోద లైబ్రరీలలో ఒకటిగా, జియోహాట్స్టార్ ఇప్పటికే పేరుగాంచిన విస్తృత శ్రేణికి ఈ కొత్త లైనప్ తోడవుతుంది. ఈ లైబ్రరీలో క్రిమినల్ జస్టిస్, స్పెషల్ ఆప్స్, చిరయ్యా, ప్రీతమ్ & పెడ్రో, అసుర్, ఆర్య, హార్ట్బీట్, విక్రమ్ ఆన్ డ్యూటీ, కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్, రిసార్ట్, కాట్టాన్ వంటి అవార్డు గెలుచుకున్న మరియు విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన ఒరిజినల్స్ మరియు మరిన్ని ఉన్నాయి; కాఫీ విత్ కరణ్, భోజ్పురి బవాల్, ఖత్రోన్ కే ఖిలాడి, ఎంటివి హస్ల్, స్ప్లిట్స్విల్లా, లాఫ్టర్ చెఫ్స్- అన్లిమిటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, రోడీస్, కుకు విత్ కోమలి వంటి బ్లాక్బస్టర్ రియాలిటీ ఫ్రాంచైజీలు; మరియు వాజా, ధురందర్; చిచ్ఛోరే, కేసరి చాప్టర్ 2: ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ జలియన్వాలా బాగ్; కిల్, ట్వల్త్ ఫెయిల్, జబ్ వి మెట్ వంటి ప్రజాదరణ పొందిన మరియు విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన సినిమాలు కూడా వీక్షించవచ్చు.
మొబైల్, కనెక్టెడ్ టీవీలలో అందుబాటులో ఉన్న జియోహాట్స్టార్, ప్రేక్షకులు తాము ఎంచుకున్న చోట, ఎంచుకున్న విధంగా వినోదాన్ని పొందే సౌలభ్యాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ యాప్ యుకె, కెనడా మరియు సింగపూర్లలోని యాప్ స్టోర్ , గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
మారుతున్న వీక్షణా అలవాట్లకు అనుగుణంగా, జియోహాట్స్టార్ మూడు మార్కెట్లలోనూ తొలిసారిగా కొత్త త్రైమాసిక సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను కూడా ప్రవేశపెడుతోంది. దీని ద్వారా వార్షిక ప్లాన్లతో పాటు, తక్కువ కాల వ్యవధితో ప్లాట్ఫారమ్ పై కంటెంట్ ను వీక్షించే అవకాశాన్ని ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది. ఈ మార్పు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా జరిగేలా, ఈ మార్కెట్లలోని ప్రస్తుత హాట్స్టార్ సబ్స్క్రైబర్లు తమ ప్రస్తుత క్రెడెన్షియల్స్తో సులభంగా లాగిన్ అయి, ఎటువంటి సర్వీస్ అంతరాయం లేకుండా దానికి సమానమైన జియోహాట్స్టార్ ప్లాన్కు ఆటోమేటిక్గా మారవచ్చు. యూకేలో, ఆటో రెన్యూవల్ యాక్టివ్గా ఉన్నంత వరకు, ప్రస్తుత సబ్స్క్రైబర్లు తమ నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను కొనసాగించవచ్చు. అప్డేట్ చేయబడిన యాప్ ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియను కూడా సులభతరం చేస్తుంది, దీని ద్వారా మూడు ప్రాంతాలలోని ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు యాప్లోనే నేరుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు.
దీనికి అదనంగా, యూకే, కెనడా మరియు సింగపూర్లోని ప్రేక్షకుల కోసం, జియోహాట్స్టార్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఇంటర్ఫేస్, కంటెంట్ను సులభంగా కనుగొనడానికి మరియు వీక్షణను అత్యంత లీనమయ్యేలా చేయడానికి రూపొందించబడింది. సహజమైన, ఆధునిక UI/UXతో రూపొందించబడిన, పూర్తి వ్యక్తిగతీకరించిన సిఫార్సు ఇంజిన్ల ద్వారా పనిచేసే ఈ ప్లాట్ఫారమ్, వ్యక్తిగత వీక్షణ అలవాట్లకు అనుగుణంగా సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది. బహుళ తరాలు మరియు విభిన్న సంస్కృతుల కుటుంబాలకు తమ లభ్యతను పెంచుతూ ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్, హిందీ, గుజరాతీ, మలయాళం, కన్నడ, మరాఠీ మరియు మరిన్నింటితో సహా 12+ ఆసియా భాషలలో అధిక-నాణ్యత కలిగిన సబ్టైటిల్స్, డబ్బింగ్లను అందిస్తుంది, తద్వారా ప్రపంచ-స్థాయి వినోదం మరింత సమ్మిళితంగా మరియు ఇంటరాక్టివ్గా ఉండేలా చేస్తుంది.
జియోహాట్స్టార్ యొక్క అంతర్జాతీయ విస్తరణ మరియు గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ లక్ష్యంపై జియోస్టార్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ హెడ్ అమిత్ మల్హోత్రా వ్యాఖ్యానిస్తూ “గత దశాబ్ద కాలంగా స్ట్రీమింగ్ రంగం తమ కేటలాగ్ పరిమాణం విషయంలోనే పోటీ పడుతూ వచ్చింది. ప్రేక్షకులు వినోదాన్ని అనుభవించే విధానాన్ని పునఃసమీక్షించడమే ఇప్పుడున్న పెద్ద అవకాశం అని మేము నమ్ముతున్నాము; వారు ఏమి చూస్తున్నారనేది మాత్రమే కాకుండా, నిజ సమయంలో ఆ అనుభవాన్ని ఎలా కనుగొని, దానితో మమేకమై, దానికి ఒక రూపాన్ని ఇస్తున్నారనే దానిపై కూడా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది. భాషలు, తరాలు , కుటుంబాలతో సంబంధం లేకుండా, దక్షిణాసియా ప్రేక్షకులకు భారతీయ వినోదంతో గాఢమైన అనుబంధం ఉంది. అదే సమయంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు తమ సొంత సంస్కృతికి, కథలకు అతీతంగా కొత్త కథలను, సంస్కృతులను వీక్షించాలని ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారు. కేవలం ఒక భారతీయ స్ట్రీమింగ్ సేవను కొత్త మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేయడమే కాకుండా, తగినంత సేవలు అందని ఈ విస్తృత శ్రేణి ప్రపంచ ప్రేక్షకుల కోసం ఒక సేవను నిర్మించే అవకాశాన్ని మేము చూస్తున్నాము” అని అన్నారు.
ఆయన మరింతగా చెబుతూ, “మేము అంతర్జాతీయంగా విస్తరిస్తున్న వేళ, మొదటి రోజు నుండే స్ట్రీమింగ్ అనుభవంలో విస్తృతి, భాష, సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, వ్యక్తిగతీకరణ మరియు ప్రేక్షకుల లోతైన భాగస్వామ్యాన్ని పొందుపరిచినప్పుడు ఏమి సాధ్యమవుతుందో చూపించడమే తమ లక్ష్యం” అని వివరించారు.
500 మిలియన్లకు పైగా క్రియాశీల వినియోగదారులచే విశ్వసించబడిన జియోహాట్స్టార్, ప్రీమియం కథనం, వినియోగదారులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఉత్పత్తి అనుభవాలు మరియు విస్తృత స్థాయిలో ఆవిష్కరణలను మిళితం చేస్తూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వినోద పర్యావరణ వ్యవస్థలలో ఒకదాన్ని నిర్మించింది. సంభాషణాత్మక వాయిస్ డిస్కవరీ , ఏఐ-ఆధారిత వ్యక్తిగతీకరణ నుండి ఇన్-యాప్ కామర్స్, ఇంటరాక్టివ్ వినోదం వరకు ప్రేక్షకులు కంటెంట్ను ఆస్వాదించటానికి జియోహాట్స్టార్ కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తూనే ఉంది.
యూకే, కెనడా మరియు సింగపూర్లలో ఈ సేవల ప్రారంభం, జియోహాట్స్టార్ ప్రయాణంలో తదుపరి దశను సూచిస్తుంది. ఇది కేవలం తన వినోద కేటలాగ్నే కాకుండా తమ ఉత్పత్తి అనుభవాన్ని, సాంకేతికతను మరియు స్ట్రీమింగ్ భవిష్యత్తుపై తనకున్న ముందుచూపును ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు చూపుతోంది.