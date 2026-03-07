భారతీయ కంపెనీలలో 99 శాతం AI పెట్టుబడులు పెంచే ప్రణాళిక: లెనోవో
ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఎంటర్ప్రైజ్ AI ప్రయోగాల నుండి అమలుదశకు వేగంగా మారుతోంది. వచ్చే 12 నెలల్లో 96 శాతం సంస్థలు AIలో పెట్టుబడులు పెంచాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాయని లెనోవో CIO ప్లేబుక్ 2026- ది రేస్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ AI నాలుగో ఎడిషన్ వెల్లడించింది. ఈ నివేదికను లెనోవో, IDC నుండి పొందిన సమాచారంతో కమిషన్ చేసింది. సగటున సంస్థలు AIపై ఖర్చు 15 శాతం పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇందులో జనరేటివ్ AI, ఏజెంటిక్ AI, పబ్లిక్ క్లౌడ్ AI సేవలు, ఆన్-ప్రెమైస్ AI మౌలిక సదుపాయాలు, AI సెక్యూరిటీ టూల్స్ ఉన్నాయి.
లెనోవో ISG ఆసియా పసిఫిక్ ప్రెసిడెంట్ సుమీర్ భాటియా మాట్లాడుతూ, ఏపీలో 96 శాతం సంస్థలు AI పెట్టుబడులను సగటున 15 శాతం పెంచాలని ప్రణాళిక చేస్తున్నాయి. ఇది AIకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ వ్యూహాల కేంద్రంలోకి వచ్చాయని సూచిస్తుంది. నిజమైన తేడా సంస్థలు AIని ఎంత ప్రభావవంతంగా సమగ్రపరుస్తాయన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, ఆపరేషన్స్ మరియు సెక్యూరిటీలో ఎంబెడ్ చేయడం ద్వారా కాలక్రమేణా విలువ పెరుగుతుంది అని తెలిపారు.
లెనోవో ఆసియా పసిఫిక్ సొల్యూషన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు జనరల్ మేనేజర్ ఫాన్ హో మాట్లాడుతూ, ఏజెంటిక్ AI సంస్థల్లో ఇంటెలిజెన్స్ను ఎలా సమీకరించాలో ఒక పెద్ద మార్పును సూచిస్తుంది. సుమారు 60 శాతం సంస్థలు ఇప్పటికే ఏజెంటిక్ AIను పరిశీలిస్తున్నాయి. చాలా సంస్థలు దీన్ని విస్తరించేందుకు సమతుల్యమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నాయి. ఇది సంస్థలు తమ కోర్ వర్క్ఫ్లోలో పనిచేసే, భద్రత మరియు గవర్నెన్స్ అవసరాలను తీర్చే, నిరంతర ఫలితాలను ఇచ్చే AIను కోరుకుంటున్నాయని చూపిస్తుంది అన్నారు.
లెనోవో ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలేంద్ర కత్యాల్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో AI ప్రయాణం ఒక ‘బిల్డర్ మైండ్సెట్’ను ప్రతిబింబిస్తోంది. ప్రస్తుతం 59 శాతం సంస్థలు దీనిని చురుకుగా స్వీకరిస్తుండగా, ఈ రంగంలో బడ్జెట్లు అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. సంస్థలు బాధ్యతాయుతంగా మరియు పెద్ద స్థాయిలో AIను ఇండస్ట్రియలైజ్ చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాలు మరియు వర్క్ఫోర్స్ సిద్ధతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. ప్రతి డాలర్ పెట్టుబడికి సుమారు 3 డాలర్ల అంచనా రాబడితో, AI పైలట్ ప్రోగ్రామ్ల నుంచి కోర్ బిజినెస్ మౌలిక సదుపాయంగా మారుతోంది అని చెప్పారు.
ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భారతదేశం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ 99 శాతం సంస్థలు వచ్చే 12 నెలల్లో AI పెట్టుబడులు పెంచాలని ప్రణాళిక చేస్తున్నాయి. ఈ రంగంలో సంవత్సరానికొకసారి బడ్జెట్ వృద్ధి అత్యధికంగా 19 శాతం ఉంది. ఈ పెట్టుబడుల్లో AI మౌలిక సదుపాయాల అమలు మరియు మద్దతు, నాన్-IT సిబ్బందితో సహా అంతర్గత AI శిక్షణ, జనరేటివ్ AI అభివృద్ధి మరియు అప్లికేషన్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడుతోంది. తరువాత AI పరికరాలు మరియు AI భద్రత, నమ్మకం మరియు పారదర్శకత సాధనాలు వస్తాయి. ఇవి AIని ఎంటర్ప్రైజ్ సామర్థ్యం, స్థిరత్వం మరియు వృద్ధికి కీలక శక్తిగా చూపిస్తున్నాయి.
AI ఎంటర్ప్రైజ్ వ్యూహాల్లో వేగంగా భాగమవుతున్న కొద్దీ, ఆదాయ వృద్ధిని పెంచడం, లాభదాయకతను మెరుగుపరచడం, మరియు వ్యాపారం మరియు కస్టమర్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని CIOల కోసం టాప్ మూడు వ్యాపార ప్రాధాన్యతలుగా మారాయి.