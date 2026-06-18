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ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో కొత్త భద్రతా అప్డేట్లతో టీనేజర్ల ఖాతాలను పటిష్టం చేస్తున్న మెటా
ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్లలో టీనేజర్లకు రక్షణలను బలోపేతం చేయడానికి రూపొందించిన పలు అప్డేట్లను మెటా ప్రకటించింది. ఈ అప్డేట్లు టీనేజర్లు సరైన రక్షణలలో నమోదు చేసుకున్నారని నిర్ధారించడం, వారి ఆన్లైన్ అనుభవాలపై తల్లిదండ్రులకు మరింత అవగాహన కల్పించడం, టీనేజర్ల శ్రేయస్సుకు మద్దతిచ్చే భద్రతా చర్యలను విస్తరించడంపై దృష్టి సారిస్తాయి.
ఈ ఫీచర్ల ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల గురించి మెటా ఇండియా పబ్లిక్ పాలసీ డైరెక్టర్ నటాషా జోగ్ మాట్లాడుతూ, టీనేజర్లను సురక్షితంగా ఉంచడం మా అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యతలలో ఒకటి. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్లలో 13+ కంటెంట్ సెట్టింగ్ల నుండి, AI-ఆధారిత వయస్సు గుర్తింపు మరియు కొత్త పేరంటల్ అలర్ట్ల వరకు ఈ అప్డేట్స్ డిఫాల్ట్గా వయస్సుకు తగిన అనుభవాలను అందించాలనే మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్ టీన్ ఖాతాల కోసం 13+ కంటెంట్ సెట్టింగ్లు
ఇన్స్టాగ్రామ్ తన వయస్సుకు తగిన 13+ కంటెంట్ రేటింగ్ను ఇటీవల భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు, ఈ సెట్టింగ్లను ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్లలోని టీన్ ఖాతాల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఫేస్బుక్ కొత్త 13+ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్, ఫీడ్, రీల్స్ వంటి ప్రదేశాలలో టీనేజర్లకు అనుచితమైన కంటెంట్ను దాచడానికి, ప్రధానంగా అనుచితమైన కంటెంట్ను పోస్ట్ చేసే ప్రొఫైల్స్, పేజీలు, గ్రూపులు, ఈవెంట్లతో టీనేజర్లు సంభాషించే సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేయడానికి రూపొందించబడింది. దీని లక్ష్యం ఏమిటంటే, టీనేజర్లు డిఫాల్ట్గా, వారి వయస్సుకు తగిన సినిమాలో చూసే కంటెంట్లాంటి కంటెంట్నే చూడాలి. మెసెంజర్లో, 13+ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్, అనుచితమైన ఫేస్బుక్ కంటెంట్కు సంబంధించిన లింక్లను చూడకుండా లేదా ఫేస్బుక్ లో ప్రధానంగా అనుచితమైన కంటెంట్ను పంచుకునే ఖాతాలతో చాట్ చేయకుండా టీనేజర్ల సామర్థ్యాన్ని పరి మితం చేస్తుంది.
టీనేజర్లను వారి వయస్సుకు తగిన అనుభవాలలో ఉంచడానికి కొత్త AI-ఆధారిత వయస్సు నిర్ధారణ చర్యలు
మైనర్ ఖాతాలను గుర్తించే అధునాతన AIని అభివృద్ధి చేయడానికి మెటా నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. ఇందులో, కేవలం వయస్సు అంగీకరించడానికి మించి, విజువల్ అనాలిసిస్ను ఉపయోగించడం కూడా ఉంది. ఒక ఖాతా మైనర్కు చెందినదా కాదా అని నిర్ధారించడానికి, పుట్టినరోజు వేడుకలు లేదా పాఠశాల గ్రేడ్ల ప్రస్తావనలు వంటి సందర్భోచిత ఆధారాల కోసం మొత్తం ప్రొఫైల్లను విశ్లేషించడానికి ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ఇందులో భాగంగా ఉంది. పోస్ట్లు, కామెంట్లు, బయోలు, క్యాప్షన్ల వంటి వివిధ ఫార్మాట్లలోని సంకేతాలు మూల్యాం కనం చేయబడతాయి. ఈ టెక్నాలజీని మా యాప్లలోని ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్, ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ వంటి అదనపు భాగాలకు కూడా విస్తరిస్తాం.
గుర్తింపు ప్రయత్నాలకు సహాయపడటానికి దృశ్య విశ్లేషణను కూడా ఒక కొత్త పద్ధతిగా జోడిస్తున్నారు. ఈ సాంకేతికత, టెక్స్ట్ గుర్తించలేని ఒక వ్యక్తి వయస్సుకు సంబంధించిన దృశ్య ఆధారాల కోసం ఫోటోలు, వీడియో లను స్కాన్ చేయడానికి మా ఏఐకి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది ముఖ గుర్తింపు కాదు. మా ఏఐ ఒకరి సాధారణ వయస్సును అంచనా వేయడానికి ఎత్తు లేదా ఎముకల నిర్మాణం వంటి సాధారణ అంశాలను, దృశ్య సూచన లను పరిశీలిస్తుంది; ఇది చిత్రంలోని నిర్దిష్ట వ్యక్తిని గుర్తించదు. ఈ దృశ్య అంతర్దృష్టులను టెక్స్ట్, పరస్పర చర్యల మా విశ్లేషణతో కలపడం ద్వారా, మేం గుర్తించి తొలగించే మైనర్ ఖాతాల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచగలం.
తమ టీనేజర్కు సహాయం అవసరమైతే తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసే కొత్త హెచ్చరికలు
ఒకవేళ వారి టీనేజర్ తక్కువ సమయంలో పదేపదే ఆత్మహత్య లేదా స్వీయ-హాని సంబంధిత పదాల కోసం వెతకడానికి ప్రయత్నిస్తే, ఇన్స్టాగ్రామ్ పర్యవేక్షణను ఉపయోగించే తల్లిదండ్రులకు తెలియజేస్తుంది. ఇది టీన్ ఖాతాలకు, ఇన్స్టాగ్రామ్ తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ ఫీచర్లకు సంబంధించిన సరికొత్త రక్షణ. దీనిని యూరోపియన్ యూనియన్, బ్రెజిల్, భారతదేశంలోని పర్యవేక్షించే తల్లిదండ్రులకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ హెచ్చరికలు వస్తున్నాయని తెలియజేయడానికి, పర్యవేక్షించే తల్లిదండ్రులు, వారి టీనేజర్లు ఈ రోజు నుండి నోటిఫికేషన్లను అందుకోవడం ప్రారంభిస్తారు.
ఫ్యామిలీ సెంటర్: మీ టీనేజర్ కార్యకలాపాలను ఒకే చోట నిర్వహించండి
పర్యవేక్షణలో ఉన్న టీనేజర్ల తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ సెంటర్ నుండే అన్నింటినీ నిర్వహించవచ్చు. ఇది వేర్వేరు యాప్లు, సెట్టింగ్ల మధ్య మారకుండా, ఇన్స్టాగ్రామ్, మెటా హొరైజన్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్లలో వారి టీనేజర్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి ఒకే చోట లభించే వేదిక.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.
Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా
దినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.