మెటా సంచలనం నిర్ణయం : 10 శాతం ఉద్యోగులపై వేటుకు సిద్ధం...
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా మరోమారు భారీగా ఉద్యోగులను తొలగించనుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాన్ని బలోపేతం చేసే చర్యల్లో భాగంగా, ఈ ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులలో 10 శాతం మందిని తొలగించనున్నట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. బుధవారం నుంచే ఈ లేఆఫ్స్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
కంపెనీ కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడం, నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొన్ని మేనేజర్ స్థాయి పోస్టులను తొలగించి, చిన్న బృందాలతో "ఏఐ-నేటివ్" నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేయాలని మెటా భావిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న 6,000 ఓపెన్ పొజిషన్లను కూడా మూసివేయనున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం మీద ఈ తొలగింపులు, బదిలీలతో కలిపి సుమారు 20 శాతం మంది సిబ్బందిపై, అంటే దాదాపు 16,000 మంది ఉద్యోగులపై దీని ప్రభావం పడొచ్చని అంచనా.
మెటా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఉద్యోగుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. పలుచోట్ల కంపెనీ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు తెలుపుతుండగా, మరికొందరు కంపెనీ అంతర్గత ప్లాట్ఫామ్ 'వర్క్స్'లో తమ అసంతృప్తిని వెళ్లగక్కుతున్నారు. ఏఐ సిస్టమ్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఉపయోగిస్తున్న కొత్త మౌస్-ట్రాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్పై గోప్యతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తూ 1,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు పిటిషన్పై సంతకాలు చేశారు.
ఐక్య నా బిడ్డ లాంటిది, మా ఈ ట్రస్ట్ వాయిస్లెస్కి వాయిస్గా ఉంటుంది: మనోజ్ మంచు
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
Yash: టాక్సిస్ సెట్ నుండి రాయ గా యష్ లుక్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
నారా లోకేష్కు ఎక్కువ మంది పిల్లలు వుండాలని భావిద్దాం, బావ ఫోటో పెట్టావు: పూనమ్ కౌర్ ట్వీట్
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
Purusha : ఆద్యంతం వినోదభరితంగా పురుష:ట్రైలర్
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.