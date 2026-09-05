సెప్టెంబర్ 24న ఫ్లిప్కార్ట్లో మివి వన్ తొలి స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల, కొనేస్తారంతే...
హైదరాబాద్: భారతదేశపు విశ్వసనీయమైన, ప్రముఖ స్వదేశీ వినియోగదారుల టెక్నాలజీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన మివి ఇప్పుడు క్వాల్కామ్, ఫ్లిప్కార్ట్ మరియు గూగుల్లతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం చేసుకుని మివి వన్తో స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు ఈరోజు వెల్లడించింది. మివి వన్ సెప్టెంబర్ 24, 2026న ప్రత్యేకంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో విడుదల కానుంది. భారతీయ వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలోచనాత్మకంగా అభివృద్ధి చేయబడిన స్నాప్డ్రాగన్ 5G చిప్సెట్తో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దబడిన ఈ స్మార్ట్ ఫోన్, భారతదేశంలో ఈ విభాగంలో అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక స్మార్ట్ఫోన్ కానుంది.
మివి ఇప్పటికే భారత మార్కెట్లో ఒక విశ్వసనీయమైన సంస్థగా ఉంది. ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్, నెక్ బ్యాండ్లు, హెడ్ఫోన్లు, స్పీకర్లు మరియు సౌండ్బార్ల వంటి ఉత్పత్తులతో పర్సనల్, హోమ్ ఆడియో రంగంలో విస్తృత శ్రేణిలో కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోంది. భారతదేశంలో సమగ్రమైన రీతిలో ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, డిజైన్, ఆర్&డి మరియు తయారీలో దశాబ్ద కాల అనుభవం ఆధారంగా మివి ఇప్పుడు తమ హైదరాబాద్ ప్లాంట్లో మివి వన్ను తయారు చేస్తుంది.
మివి వన్ తనతో పాటుగా తీసుకువస్తోన్న కీలకాంశాలు...
స్నాప్డ్రాగన్ 5G ఆధారిత పనితీరు: క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 5G మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్ను మివి వన్ కలిగి ఉంటుంది, ఇది వినియోగదారులకు హై-స్పీడ్ కనెక్టివిటీ, ప్రతిస్పందిత పనితీరు మరియు ఆధునిక స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాలను అందిస్తుంది.
మివి యొక్క ఇండియా-ఫస్ట్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలపై నిర్మించబడింది: దేశీయ ఆర్&డి, ఇంజనీరింగ్ మరియు తయారీలో కంపెనీ యొక్క పెట్టుబడిని మివి వన్ మరింత విస్తరిస్తుంది. ఈ పరికరం హైదరాబాద్లోని దాని అభివృద్ధి చెందుతున్న తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.
భారతీయ వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడింది: భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ఉత్పత్తులను రూపొందించడంలో తనకున్న అనుభవాన్ని మివి స్మార్ట్ఫోన్లలోకి తీసుకువస్తోంది. వినియోగదారులు తమ పరికరాల నుండి ఎక్కువగా ఆశించే ఈ విభాగంలో, మివి వన్ పనితీరు, ఆలోచనాత్మకమైన డిజైన్ మరియు విలువను కలపడంపై దృష్టి పెట్టింది.
ఫ్లిప్కార్ట్ పంపిణీ: భారతదేశం అంతటా వినియోగదారులకు స్మార్ట్ఫోన్ను చేరవేసేందుకు, మివి వన్ ఫ్లిప్కార్ట్ తో జత కట్టింది. ఫోన్ పంపిణీ కోసం ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క డిజిటల్ కామర్స్ ఎకోసిస్టమ్, దేశవ్యాప్త విస్తరణ మరియు లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించుకోనుంది.
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి మివి సహ-వ్యవస్థాపకుడు విశ్వనాథ్ కందుల మాట్లాడుతూ, "వివేకవంతమైన భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ఒక భారతీయ కంపెనీ కూడా కన్స్యూమర్ టెక్నాలజీని నిర్మించగలదని, డిజైన్ చేయగలదని, తయారు చేయగలదని నిరూపించడమే మివి యొక్క మొదటి దశాబ్దపు లక్ష్యంగా ఉంది. ఆ ప్రయాణంలో స్మార్ట్ఫోన్లు సహజంగా తదుపరి అడుగుగా నిలిచాయి. స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం ఇలాంటి పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యాలను అంతర్గతంగా నిర్మించడమే మా లక్ష్యం. మేము ఏ రంగంలోకి ప్రవేశించినా ఇలాంటి ఆశయంతోనే ఉంటాము. దేశంలో మొదటి నుండి సామర్థ్యాలను నిర్మించే ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి మేము చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాము. మివి వన్ కేవలం మా మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ మాత్రమే కాదు; భారతదేశం నుండి ఒక గ్లోబల్ కన్స్యూమర్ టెక్నాలజీ కంపెనీని నిర్మించాలనే మా ఆశయానికి ఇది తొలి నిదర్శనం" అని అన్నారు.
మివి చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ శ్రీ హిమాన్షు టాండన్ మాట్లాడుతూ, “నేటి స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారుడు చాలా ఎక్కువ విచక్షణ కలిగి ఉంటున్నాడు. ముఖ్యంగా యువ, ఉన్నత ఆకాంక్షలు గల భారతీయ వినియోగదారుల విషయంలో పనితీరు, డిజైన్, విశ్వసనీయత, విలువ అనేవి ఇకపై ఒకదాని కోసం మరొకటి వదులుకోవాల్సిన అంశాలు కావు. మివి వన్తో మేము చూస్తున్న అవకాశం ఇదే. కేవలం మరో ఉత్పత్తి విభాగాన్ని జోడించడం కోసం స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలోకి ప్రవేశించడం మా లక్ష్యం కాదు. భారతీయ వినియోగదారులను అర్థం చేసుకోవడం, స్థానికంగా ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం, ఒక ఛాలెంజర్ బ్రాండ్ యొక్క వేగం మరియు ఆశయంతో ముందుకు సాగడం వంటి మివి అత్యుత్తమంగా చేసే పనుల ఆధారంగా మేము ఒక విభిన్నమైన స్మార్ట్ఫోన్ వ్యాపారాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నాము. కాలక్రమేణా వినియోగదారులకు అర్ధవంతమైన ప్రాధాన్యతను ఏర్పరుచుకోగలమని మేము భావిస్తోన్న విభాగంలో మివి వన్ మా మొదటి అడుగు” అని అన్నారు.
మివితో భాగస్వామ్యంపై ఫ్లిప్కార్ట్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ముకుంద్ కేడియా మాట్లాడుతూ, “విభిన్నమైన ఉత్పత్తులు , బలమైన విలువ ప్రతిపాదనలతో మార్కెట్లోకి వస్తున్న స్వదేశీ బ్రాండ్లను భారతదేశంలోని డిజిటల్ వినియోగదారులు ఎక్కువగా గుర్తిస్తూ, వాటిని ఆదరిస్తున్నారు. మివి తమ ఆడియో పోర్ట్ఫోలియో ద్వారా వినియోగదారులలో గణనీయమైన ఆదరణను సంపాదించుకుంది. స్మార్ట్ఫోన్ల విభాగంలోకి దాని ప్రవేశం ఆ ప్రయాణానికి ఒక సహజమైన కొనసాగింపు. అభిలాష గల భారతీయ బ్రాండ్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులను చేరుకునేలా అవకాశాలను కల్పించడానికి ఫ్లిప్కార్ట్ నిరంతరం కృషి చేస్తూ వచ్చింది. ఈ తదుపరి అధ్యాయంలో మివితో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం, మా విస్తృతమైన డిజిటల్ కామర్స్ వ్యవస్థ, దేశవ్యాప్త విస్తరణ ద్వారా మివి వన్ను వినియోగదారులకు అందించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది” అని అన్నారు.