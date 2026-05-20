Moto G37 Power: ఏఐ కెమెరాతో మార్కెట్లోకి మోటో జీ37 పవర్, మోటో G37 స్మార్ట్ఫోన్లు
మోటరోలా భారతదేశంలో మోటో జీ37 పవర్, మోటో G37 స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసింది. ఈ రెండు ఫోన్లు మీడియా టెక్ డైమన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తాయి. వీటిలో 120హెచ్ఎడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.7-అంగుళాల హెచ్డీ+ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ ఏఐ కెమెరా, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఎంఐఎల్ -ఎస్టీడీ-810హెచ్ మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నిక వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం వాటి బ్యాటరీ సామర్థ్యం: Moto G37 Power మోడల్లో 30W TurboPower ఛార్జింగ్తో కూడిన 7,000mAh బ్యాటరీని అమర్చగా, Moto G37 మోడల్ 5,200mAh బ్యాటరీ, 20W ఛార్జింగ్తో వస్తుంది. భారతదేశంలో Moto G37 Power, Moto G37 ధరలు
Moto G37 Power స్మార్ట్ఫోన్ యొక్క 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 15,999 కాగా, 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 18,999గా నిర్ణయించబడింది. సాధారణ Moto G37 మోడల్ కేవలం ఒకే కాన్ఫిగరేషన్లో (4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్) లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 13,999. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు, Motorola భారతదేశంలో Moto Buds 2ను కూడా విడుదల చేసింది. వీటి ధర రూ. 2,999.
ఈ రెండు ఫోన్ల విక్రయాలు మే 25న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఇవి ఫ్లిఫ్ కార్ట్, మోటారోలా వెబ్సైట్ల ద్వారా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భాగస్వామ్య రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ త్వరలో తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టైటిల్ పాత్ర పోషించిన రామ్, చిత్రీకరణ సమయంలో అనేక గాయాలకు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేతికి బ్రేస్ ధరించి కనిపించిన ఆయన, ఆ కఠినమైన షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడారు. తన తండ్రి చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.
డ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.
హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తన ఎప్పటికీ తరగని అందం, ఫిట్నెస్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా, ఈ నటి చెప్పుకోదగినంత నాజూకైన శరీరాకృతిని కొనసాగిస్తూ, దక్షిణ భారత సినిమాలోని అత్యంత స్టైలిష్ తారలలో ఒకరిగా నిలిచారు. సి. జోసెఫ్ విజయ్తో తన సంబంధం చుట్టూ నెలకొన్న ప్రచారం కారణంగా త్రిష ఇటీవల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె జీవనశైలిపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నటికి సన్నిహితంగా ఉన్న పలువురు ఆమె వ్యక్తిత్వం, అలవాట్ల గురించి అంతగా తెలియని వివరాలను పంచుకుంటున్నారు.
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..